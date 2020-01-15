Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ
Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановлению инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.
Как известно, опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.
Тут нет политической подоплёки (международной). Возможно есть внутренняя - приём международной помощи будет означать неспособность правительства справиться с вызовами, стоящими перед страной, оппозиция начнёт спрашивать, а не надо ли в отставку.
Но это точно не из-за Зели / Украины или их имиджа. Отказались и отказались - наше дело как друга и партнёра предложить.
Ганьба 73 відсоткова!
Выпей яду прямо сейчас.
зебіли, ви зробили це разом. Пишайтесь собою.
Никакой зрады нет; спасибо Украине за предложение помощи.
Янелох Оманский это ходячее недоразумение и катастрофа!