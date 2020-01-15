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Все про:Австралия (276) пожар (3901)

 Австралия отказалась от помощи Украины в ликвидации последствий масштабных пожаров

Правительство Австралии отказалось от помощи Украины для борьбы с масштабными лесными пожарами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ 

Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановлению инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

Как известно, опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пожары в Австралии: власти готовятся к новой эвакуации населения, ученые оценивают количество погибших животных в 1 млрд особей. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3170129
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно Австралія зробила, що відмовилася. Бо приїде Зеленський і знову все почне горіти.
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Токсичный зеля... Все, как от чумы шарахаются. Еще континент смоет к чертям.. Австралия отказалась от помощи Украине в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 5661
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Даже потеряв миллиард кенгуру и других животных, они не желают связываться с нашим выродком. Как же надо им брезговать.
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У намс самый рейтинговый вислюк в мире.Хорошо,что хоть следующий самолет не сбили с таким к нам уважением.
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Токсичный зеля... Все, как от чумы шарахаются. Еще континент смоет к чертям.. Австралия отказалась от помощи Украине в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 5661
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особливо Президнт Зеленський не подобається кацапам , медведчуку і соєвим ригоАналам ... совпадєніє ?
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Про кацапів, таки навпаки, медведчуку також, а ось регіоналам як раз до вподоби(Разумков, Богдан, Портнов і т.д)
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це той Портнов , що при соєвому в Україну повернувся ?
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ти правильно висловилось - саме : презиДНТ.. Бо на презиДЕНТА воно не тягне, як не крути.
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Правильно Австралія зробила, що відмовилася. Бо приїде Зеленський і знову все почне горіти.
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сьехали таки австралийцы с бубиной кармы - умные черти...
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Після Нотр-Даму дурні, які не розуміють наслідки зеліного візиту щезли.
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а наш рыжий попался как последний лох, до сих пор отбрыкивается - сразу видно не 42 ему Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 9447
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Нашему МЧС досадно. Это ж сколько бабла можно было оттянуть на этой теме. Австралия отказалась от помощи Украины в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 6131
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То ж при бариге воровали, а при ЗЕбубачке наоборот даже часть своих денег с зарплаты отдают в бюджет.
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Даже потеряв миллиард кенгуру и других животных, они не желают связываться с нашим выродком. Как же надо им брезговать.
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Не дурні люди. У них країна горить, а у нас вже палає.
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Успокойтесь - это нормальная международная практика : страны предлагают стране в состоянии бедствия помощь, а та принимает её, если есть настоятельная необходимость. Если нет, то "спасибо, мы пока сами, но спасибо, что предложили, если что, будем иметь в виду и обратимся".
Тут нет политической подоплёки (международной). Возможно есть внутренняя - приём международной помощи будет означать неспособность правительства справиться с вызовами, стоящими перед страной, оппозиция начнёт спрашивать, а не надо ли в отставку.
Но это точно не из-за Зели / Украины или их имиджа. Отказались и отказались - наше дело как друга и партнёра предложить.
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Пол года (!!!!!) не прекращаются пожары. Сгорели миллионы редких животных! Это катастрофа планетарного масштаба. А они вые-ются. Тут всем миром уже насильно тушить нужно, если эти лошары сами неспособны.
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Австралия хорошо поддреживала Украину в борьбе с Рашкой. Они радикально выражались в сторону кремляди. А сейчас даже в Австралии просекли какой прокацапский малоросс пришёл к власти. Им западло связываца с кацапским унтерменьшим.
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Без голодранців обідуться. А то на допомозі МНС на чолі з Сабаковим більше вкрадуть.правильно зробили.
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Петя громко пукнул в лужу
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Господи, дай нам пережити цей "позорняк".
Ганьба 73 відсоткова!
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то Петро марно там круги нарізав на нескромній яхті ? )))
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Петро не зміг Гольфстріму лапші навішати )))
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Австралийцы знают кто их поджег, и не хотят принимать "помощь" от тех , кого курируют поджигатели.
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Австралийцы наверное послушали запись с заседания правительства,и понял все...
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Прилетел бы Зе и Австралию затопило бы...
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здобули, пля... Поступово світ відвертається від нашої країни ((((
зебіли, ви зробили це разом. Пишайтесь собою.
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возможно,сомневаются в профессионализме или побаиваются мародёрства,ведь,нужно не тушить,а ликвидировать последствия пожаров
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Народ, успокойтесь. Наши пожары - не ваши пожары. Это совершенно другая специфика; экипажи должны годами тренироваться чтобы работать именно с этим видом бедствия. У нас горит то что называется bush - эвкалиптовые леса. Там листва и мёртвые растения не гниют, а высыхают. Достаточно одной искры, и начинается масштабное бедствие. Тушить их невозможно - это стена огня высотой десятки метров, которая распространяется со скоростью ветра. Практически всё что могут делать пожарные и полиция - это эвакуировать людей, а если очень повезёт - бороться с мелкими очагами, если есть такая возможность. Австралия очень велика, размером с США без Аляски; даже физически добраться до очагов пожара крайне сложно.
Никакой зрады нет; спасибо Украине за предложение помощи.
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звісно. Дякуємо що хоч в мордяку не плюнув нашому зеленому презИденту..
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Просто не нужно сюда приплетать политику; в данном случае это чисто технические дела.
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З шутом ніхто вже нехоче мати справу.Куди він не полізе,одні нещастя.У Франції- бунт,в США-імпічмент президенту,в Омані- смерть султана,в кацапії-влада пішла у відставку.Дивлячись на це,влада Австралії поступила мудро:"А ну його на хрін".Береженого Бог береже. Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 7314
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Честно: мне не понравилась Австралия. Ни Сидней, ни Мельбурн, ни Брисбен, ни Порт-Элизабет. У меня там, в каждом порту, какие-то идиотские непонятки были. Кстати, одна из ни- связана с животными. С хомяком, который умер. Если бы вы только знали(!!!)- какие приключения пришлось пережить тушке этого хомяка, в течение шести месяцев!!! А сейчас... а сегодня я прочитал, что эти бравые ребятки спокойно пристрели уже 5000(пять тысяч) верблюдов, якобы для того, чтобы прекратить их страдания. И собираются ещё убить десятки тысяч. Они- врут. Дело вовсе не в страданиях верблюдов и аборигенов. Они просто хотят уничтожить верблюдов, числом поболее, лжецы сраные.
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Виноват- не Порт -Элизабет. Это туда мы аллюмину грузили, в Перте.
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У нас только в одной Одессе - пожар на пожаре .... а нам бы еще за сотни тысяч км. ехать что то тушить ... умно!! .... правительство вообще карту смотрело ? аналитику пожаров в Австралии делало ? Клоуны пля...
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Пишіть правильно- смачно плюнули у Зехарю!
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Боятся, что бы еще больше не разгорелось!
Янелох Оманский это ходячее недоразумение и катастрофа!
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