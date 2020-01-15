 Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украинские новости
"Я считаю, что отмена адвокатской монополии - это неправильно, ведь адвокаты более профессиональны нежели обычные юристы. Это повлияет и на защиту обычных граждан в судах. Некоторые заявляют, что отмена монополии даст возможность дешевле получить соответствующие юруслуги. Но, поймите, когда горит дом, то речь не идет о гонораре адвокатов, а речь идет о том, чтобы решить вопрос и защитить права гражданина. И не такие уже у нас большие гонорары, как допустим в США. В поисках профессиональной юридической помощи, граждане будут приглашать более дешевого представителя, но это может навредить им в судебном процессе", - сказал он.
Адвокат не считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии специально принимается в связи с планами власти принять новую редакцию Трудового кодекса, который может повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно защитить свои права.
Я не думаю, что это делается умышленно, но такое мнение имеет право на существование", - отметил Рыжий.
Он подчеркнул, что законопроект об отмене адвокатской монополии "может стать своего рода могильным камнем для всей системы адвокатуры".
"Какой смысл делать взносы в Ассоциацию, платить за повышение квалификации, семинары, сдавать экзамены, получать свидетельства адвоката, если можно закончить институт Поплавского или еще какой-нибудь другой ВУЗ и стать юристом?", - возмутился адвокат.
"Сейчас накопилось очень много проблем, а органы властных полномочий творят, что хотят. Тем более, в контексте кура на реализацию инициативы "Государство в смартфоне". А село, дедушки и бабушки? Как с ними быть? Кто будет защищать их права? Не будет стимула становиться профессионалом. Зато появятся какие-то решалы, которые будут договариваться..." - уверен юрист.
Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли. В школах позвільняли мед.сестер.Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки. Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома. Ай маладці,аплодую. Економія повинна бути економною.
Волонтерство - добровільно безкорислива суспільна діяльність. Свою "безкорисливу" діяльність Мустафа оцінив в 300 тисяч. Волонтерство від Найєма.
Разве что продать квартиру, что бы с помощью адвоката восcтановиться на работе с зарплатой 300 $.
Но вот как это адвокат увязывает КЗоТ с защитой в судах, я так и не понял. Нет дорогой, если у человека достаточно знаний, чтобы защитить себя в суде, но при этом у него нет лицензии, то я лично проблем не вижу - пусть защищает. Кроме этого, защитой прав работников должны заниматься профсоюзы. Не те профсоюзы, которые подчиняются руководителю предприятия, а нормальные, которые, я надеюсь, будут созданы и которые будут нанимать именно профессиональные конторы дя защиты интересов своих членов. Все просто, но нам до этого ой как далеко!
Уже третий день они несут в СМИ ужасающий бред!
А взагалі,хай цей рижий разом зі своєю сраною асоціацією можуть подати масові позови в суди і звернення в держструктури,щоб не допустити новий трудовий кодекс,що порушує права громадян. Хай покажуть клас.