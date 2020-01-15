 Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий

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"Я считаю, что отмена адвокатской монополии - это неправильно, ведь адвокаты более профессиональны нежели обычные юристы. Это повлияет и на защиту обычных граждан в судах. Некоторые заявляют, что отмена монополии даст возможность дешевле получить соответствующие юруслуги. Но, поймите, когда горит дом, то речь не идет о гонораре адвокатов, а речь идет о том, чтобы решить вопрос и защитить права гражданина. И не такие уже у нас большие гонорары, как допустим в США. В поисках профессиональной юридической помощи, граждане будут приглашать более дешевого представителя, но это может навредить им в судебном процессе", - сказал он.

Адвокат не считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии специально принимается в связи с планами власти принять новую редакцию Трудового кодекса, который может повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно защитить свои права.

Я не думаю, что это делается умышленно, но такое мнение имеет право на существование", - отметил Рыжий.

Он подчеркнул, что законопроект об отмене адвокатской монополии "может стать своего рода могильным камнем для всей системы адвокатуры".

"Какой смысл делать взносы в Ассоциацию, платить за повышение квалификации, семинары, сдавать экзамены, получать свидетельства адвоката, если можно закончить институт Поплавского или еще какой-нибудь другой ВУЗ и стать юристом?", - возмутился адвокат.

"Сейчас накопилось очень много проблем, а органы властных полномочий творят, что хотят. Тем более, в контексте кура на реализацию инициативы "Государство в смартфоне". А село, дедушки и бабушки? Как с ними быть? Кто будет защищать их права? Не будет стимула становиться профессионалом. Зато появятся какие-то решалы, которые будут договариваться..." - уверен юрист.