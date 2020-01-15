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 Общество
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Все про:адвокат (1238) Трудовой кодекс (135)

 Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий

Адвокат Владимир Рыжий усматривает связь между процессами отмены адвокатской монополии и принятия новой редакции Трудового кодекса. По его мнению, такие действия новой власти могут повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно и эффективно защитить свои права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украинские новости

"Я считаю, что отмена адвокатской монополии - это неправильно, ведь адвокаты более профессиональны нежели обычные юристы. Это повлияет и на защиту обычных граждан в судах. Некоторые заявляют, что отмена монополии даст возможность дешевле получить соответствующие юруслуги. Но, поймите, когда горит дом, то речь не идет о гонораре адвокатов, а речь идет о том, чтобы решить вопрос и защитить права гражданина. И не такие уже у нас большие гонорары, как допустим в США. В поисках профессиональной юридической помощи, граждане будут приглашать более дешевого представителя, но это может навредить им в судебном процессе", - сказал он.

Адвокат не считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии специально принимается в связи с планами власти принять новую редакцию Трудового кодекса, который может повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно защитить свои права.

Я не думаю, что это делается умышленно, но такое мнение имеет право на существование", - отметил Рыжий.

Он подчеркнул, что законопроект об отмене адвокатской монополии "может стать своего рода могильным камнем для всей системы адвокатуры".

"Какой смысл делать взносы в Ассоциацию, платить за повышение квалификации, семинары, сдавать экзамены, получать свидетельства адвоката, если можно закончить институт Поплавского или еще какой-нибудь другой ВУЗ и стать юристом?", - возмутился адвокат.

"Сейчас накопилось очень много проблем, а органы властных полномочий творят, что хотят. Тем более, в контексте кура на реализацию инициативы "Государство в смартфоне". А село, дедушки и бабушки? Как с ними быть? Кто будет защищать их права? Не будет стимула становиться профессионалом. Зато появятся какие-то решалы, которые будут договариваться..." - уверен юрист.

Источник: https://censor.net.ua/n3170128
 
 
 Топ комментарии
 
Змішав мух з котлетами ...
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адвокатов лишают куска хлеба с икрой черной, проблема у них теперь, конкуренты появятся
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Ага, точно. Лишение монополии адвокатов повлечет увольнение граждан.)))
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Правильно. Ця влада обслуговуж власників підприємств, олігархів. Тому робить саме те, що робить.
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адвокатов лишают куска хлеба с икрой черной, проблема у них теперь, конкуренты появятся
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Адвокатов куска хлеба не лишат. Пострадает руководство адвокатуры которое собралось торговать свидетельствами и обирать адвокатов под видом обязательных платежей за "повышение квалификации" в разных платных структурах..которые тоже должны платить)) Хотели сделать как нотариусов, которые платили за то что бы стать нотариусом по 100 -150 тысяч долларов ...и сидели боялись проверок за которую тоже сразу нужно платить взятку чиновникам Минюста. Настоящие адвокаты не пострадают, они наоборот все за отмену "монополии" )))
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Юлія Тар( 25%)‏ @KXnCBbI30tb35z6 14 янв.



Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли. В школах позвільняли мед.сестер.Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки. Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома. Ай маладці,аплодую. Економія повинна бути економною.
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Так ще два роки тому скоротили. То ж потужна реформа Супрун. До вас тільки дійшло?
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якщо будуть масові звільнення - то наступним етапом буде звільнення маси зебілів на Печерську.
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Новий трудовий кодекс це закон про рабство, саме цього хотіли прихильникі Зе для себе і своїх дітей.
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За що зебіли голосувати - те і отримали.
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Ага, точно. Лишение монополии адвокатов повлечет увольнение граждан.)))
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 10 ч.10 часов назад

Волонтерство - добровільно безкорислива суспільна діяльність. Свою "безкорисливу" діяльність Мустафа оцінив в 300 тисяч. Волонтерство від Найєма.
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Тут не зовсім співставні речі. Товаріща трохи відтягнули від корита. А багатьом хочуть вдягти хомут.
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Ты где логику учил, "проффесианал"? Адвокатскую монополию ни в коем случае нельзя отменять потому что гладиолус!
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т.н. "трудовой кодекс" вместе с дорогими адвокатами используют обычно проворовавшиеся топ-чиновники: его уволили, а оно нашло ошибочку и восстановилось - платите ему "зряплату" за все годы.
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Не соглашусь. С новым Кодексом реальная проблема. Он не под интересы работников заточен. Да, старый КЗоТ позволял "петлять", но вместе с тем, он не позволял выгнать человека, который находится на лечении, так как получил травму на предприятии. Простых работников миллионы ,а чинуш - тысячи. И здесь проблема далеко не в том, что нельзя выгнать человека, находящегося на лечении, а в липовых справках, которые дают врачи. Вы суть понимаете? Они не то меняют. В старый КЗоТ достаточно было внести правки. К примеру, понятно, что частник не может сохранять место за беременной сотрудницей - это логично. Ну и еще много по каким пунктам. Но это относительно небольшие изменения. А с тем, что адвокатской монополии быть не должно - согласен.
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подымаеш канализационный люк, а там юрист услуги предлагает............
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Можно подумать сейчас кто-то их защищает.
Разве что продать квартиру, что бы с помощью адвоката восcтановиться на работе с зарплатой 300 $.
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То ,что новый Трудовой кодекс - дерьмо, у меня сомнений нет. К слову, к старому у меня претензий гораздо меньше, чем, скажем к налоговому, административному или уголовному. Там нужно было только урегулировать деятельность профсоюзов и, возможно предусмотреть новые варианты оплаты труда. Но для этого совсем не обязательно принимать новый кодекс, как мне кажется. Права рабочих там защищены достаточно.
Но вот как это адвокат увязывает КЗоТ с защитой в судах, я так и не понял. Нет дорогой, если у человека достаточно знаний, чтобы защитить себя в суде, но при этом у него нет лицензии, то я лично проблем не вижу - пусть защищает. Кроме этого, защитой прав работников должны заниматься профсоюзы. Не те профсоюзы, которые подчиняются руководителю предприятия, а нормальные, которые, я надеюсь, будут созданы и которые будут нанимать именно профессиональные конторы дя защиты интересов своих членов. Все просто, но нам до этого ой как далеко!
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Нанял бы ты себе,Владимир Рыжий,толкового адвоката.И оспаривал бы и Трудовой кодекс и право на монополию.
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в Америге исчо и нотариусофф того.........
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Кто у нас следующий? пророчили полный песец металлурги, аграрии , железнодорожники , кто-то там от медицины ,теперь вот адвокаты...... Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий - Цензор.НЕТ 1645
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V-S 04d983c0 Металургію та аграрії не трогай.Там алігархи без шута розбируться.Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий - Цензор.НЕТ 1099
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"повлечет массовые увольнения граждан"_______________эт оно про себя??????
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Я начинаю сомневаться, в умственных способностях адвокатов)))
Уже третий день они несут в СМИ ужасающий бред!
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Ай я яй! А не хоче товстоморда гнида розказати як воно одне з другим стикуєця?
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Я думав,скаже,що це приведе до масових звільнень адвокатів.
А взагалі,хай цей рижий разом зі своєю сраною асоціацією можуть подати масові позови в суди і звернення в держструктури,щоб не допустити новий трудовий кодекс,що порушує права громадян. Хай покажуть клас.
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