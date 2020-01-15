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Все про:прокуратура (3808) Донецкая область (4402) Боинг-777 Malaysia Airlines (1052) наемники РФ (1015)

 Наемник РФ, охранявший обломки авиалайнера МН-17, взят под стражу с возможностью залога 105 тыс. грн, - прокуратура

26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Напомним, в августе 2014 мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон "Народное ополчение", расположенный в Енакиево. В военной форме российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы "Макаров", боевик осуществлял охрану блокпоста в с. Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

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"Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170127
 
 
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Нормально... Залог, к тому, кто воевал против Украины? Воистину, "самый справедливый суд в мире".
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Приехали. Сливайте воду.
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Таку владу та суддів,треба судити за допомогу тероризму.
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Наемник РФ, охранявший обломки авиалайнера МН-17, взят под стражу с возможностью залога 105 тыс. грн, - прокуратура





вот и наказание зашло реальное за сбитие - 105 тыс грн

дебилы

ахахаха
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Нормально... Залог, к тому, кто воевал против Украины? Воистину, "самый справедливый суд в мире".
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Чтобы эти судьи поняли ,что нужно защищать интересы Украины , нужно чтобы этот сепар расстрелял ихних детей .
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Это шутка? 4 тыс долларов за свободу террориста,
Это пи*дец, товарищи!
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взят под стражу с возможностью залога Наемник РФ, охранявший обломки авиалайнера МН-17, взят под стражу с возможностью залога 105 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 71
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Таку владу та суддів,треба судити за допомогу тероризму.
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да, ***...пять лет реформировали эти *баные суды и ни*уя....уже отстреливать пора кое кого...
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Я шото плохо не понял, это выходит ,что уже есть прейскурант на убийство? Там часом не йо бнулись ? Вот говорят на расее дно, в Украине и дна не видно!
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ой...та отпускайте!
....отпускайте всех!
залог максимум 20 гривен делайте ...... за теракт - 20 гривен 50 копеек , за гос измену 15 гривен 40 копеек ..... топтал флаг - домашний арест на пол часа ....
можете им еще квартиры раздать ....
не забудьте его именем улицу назвать .... нормальный же пацан! Когда будете давать жильё - обязательно с новым асфальтом и освещённую ... ((((лед подсветка например ))) .... и билет в ОМАН ... я щитаю он заслужил !!!!!!!!!!

"""....ПС/ да какая разніца""""
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Ну он же не волонтёр и не доброволец...
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