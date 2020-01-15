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 Политика Украины, Экономика
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 У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

На одном из заседаний Кабмина в конце прошлого года, где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет Цензор.НЕТ.

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Также озвучивается дата, в которую якобы происходит разговор - 16 декабря.

Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов.

Он передает якобы разговор с президентом, где Зеленский просит "перестать морочить голову", когда укрепление гривны ему объясняют благоприятной макроэкономической ситуацией.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос. Как ему внятно объяснить следующее: в начале года, перед выборами население не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна быть. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала - сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, страхи, которые были перед выборами не подтверждаются. Потом - новый, сильный президент, бла-бла-бла… Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нет этого понимания. Надо показывать и говорить, чтобы выглядело очень реалистично. Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там, и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - отмечает говорящий.

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Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.

Тем не менее, в представлении говорящего есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Первая состоит в том, чтобы удешевлять ресурсы, вторая - печатать деньги и развивать экономику.

"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, все снижалось, как нам надо", - заявил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3170126
 
 
 Топ комментарии
 
Почему-то все постоянно забывают что Зеля не президент, а зицпредседатель Фунт !!! И никто его не дурачит и тем более не подставляет.... У него роль такая по сценарию... У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - в интернет слили аудиозапись возможного разговора Гончарука - Цензор.НЕТ 7575
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вони говорять правду, шмаркля абсолютно немає ніяких здібностей, щоб бути президентом. це посереднiй актор, що силиться зображати президента.


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ТАвАрисчи! Если кому нравится подглядывать, подслушивать, сплетничать и домышлять, - на вас рассчитана эта тема, где 10 раз найдёте *якобы*, " голос, похожий на,,," итп.
Фсё такое низенькое, мерзкое, для ниже среднего обывателя, которому нефик делать и который не имеет воспитания.
Цензор, СТЫДНО!
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Ну положим не мы подслушивали и записывали.

Уже столько СМИ это опубликовали и показали, на ток-шоу уже 2 часа обговаривают депутаты и политологи.

Низенькое и мерзкое сегодня пытается распродать государство Украина и сделать его граждан жебраками.
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Карты с обозначением принадлежащих ей земель вы или он предоставить можете?

Юля неоднократно обвиняла Сольского в том, что его агрохолдинг арендует 50 000 Га с/х земли. Было бы видео правдою, Сольский давно обвинил бы ее в этом.

Если не знаете - Сольский глава Аграрного комитета.
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Нееет, не зря эта лиса из шкуры выходит против рынка земли.
Ей газ, земля, всё под себя. А никакой не народ с Батькiвщиною! ов, пэ , лю - одна закалка.
Им народ уже дал под дых на выборах. Теперь они орут на Зе "не компетентный". Да уж лучше так, чем когда вся их компетентность сводится "под себя".
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У примітивної людини, себто Зєлупи, і розуміння будь-яких речей є примітивним відповідно. Але шокує зовсім інше - та велика кількісь журналістів, які, начебто, мали бути нести просвітництво до народних мас, в унісон казали: "Зєлупа хороший... Зєлупа навчиться... Зєлупа реформатор.." та й решта дурниці, замість того, щоб відверто сказати: "- Люди, оговтайтесь! Зєлупа - то є зло!".

І я можу перерахувати імена тих людей, хто був відвертим весь час з собою та людьми водночас.
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Это было бы смешно, если бы не дыра в бюджете, 50 миллиардов.
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если кто-то может сложные вещи объяснить на пальцах, значит, он сам их понимает.

Тёмный Рыцарь, [14.01.20 19:50]
Пока все сосредоточены то на земле то на воздухе, у нас на море творится пипец. Тут по-прежнему заправляют кланы, и заправляют с удовольствием пользуясь тем, что никто в этом не разбирается.


Есть такая контора Портинвест, которая принадлежит Ахметову. И есть у этой конторы линейная скидка. Что это такое?
Некоторые грузовые суда ходят «линейно» - как автобусы. По четкому расписанию, с четкими остановками в одном и том же месте.
За такие перевозки государство Украина дает 20% скидку от портового сбора - а это очень много денег. Миллионы гривен в месяц. Государству выгодны регулярные грузопотоки.
Так вот, у конторы Портинвест в кураторстве таких линий аж 4. У трех из них аж один обязательный порт захода, остальные «факультативные» - http://www.uspa.gov.ua/ru/perechen-linij-zagranichnogo-plavaniya тут вот все написано.
Это как если бы вы пришли на вокзал, а там в расписании написано - поезд точно стартует из Киева, а дальше как получиться. Может в Харьков заедем, а может в Одессу или вообще в Берлин - но это все факультативно, можем и до Фастова недотянуть.
Но скидку хозяин поезда с государства получил, потому что заявил себя добросовестным, рейсовым поездом.
Что в итоге? Бюджет недополучает деньги. Мы с вами горстями едим новости про здобуття.
Почему так получается? Потому что Портинвест близок к руководству Администрации морских портов Украины. Конкретнее, многолетний директор Портинвеста Смирнов лично за руку привез из Латвии многолетнего и.о. главы Администрации Райвиса Вецкаганса, и многолетне им успешно пользуется.
Кто раздает скидки? Она, Администрация. Именно она написала инструкцию с креативным перечнем требований к морским линиям. Настолько креативным, что нигде больше в мире таких нет.
По разным оценкам, Портинвест на государственный счет «экономит» около 100 тыс. у.е. в неделю!!! Считайте, сколько вышло за 5 лет?
Зробили їх разом, ага
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Мордор пришел в движение.
Рейх кристаллизуется и переходит в новое состояние.
Умные люди предупреждали - двадцатый или двадцать первый год - будет годом Ч.
Эх, в какое время комика президентом выбрали!
Да храни нас Господь.
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Поражает дремучая некомпетентность участников разговора, пассаж о монетаризме и кейсианстве здорово рассмешил бы любого студента-экономиста.
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"Я повний профан в економіці" і "у президента повний туман в голові" - це перли не гірше "Хотєлі как лучьше, а вишло как всєгда" Черномирдіна... Боже святий, кому ти віддав нас у руки? Крім того, що вАни пАвинні знати, що усі усіх пишуть (а СБУ мовчить), молоти таке = повний аут....
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Бог ты мой, какой бутусный срач. Чем больше я узнаю бутусова (с маленькой буквы), тем больше я понимаю Толю Шария.
Пока, пдрсы.
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Вали -скотов и анал-95 смотреть.Тебя не держат.
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Оооо!... Тут проблемы... Адекватный человек не должен понимать Шария...
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Им больше крыть нечем, фактов нет, переходят на домыслы.
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А слово примитивное от слова - примат?
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Примитивный, от слова *примите. Примите то, что для вас делают. И не ********** лишнего...
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Ты наверное тоже под кабинетом стоишь - уж слишком лексикон одинаков со служками народными.
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Да. У Зеленого очень примитивный взгляд на экономику. Он состоит в том, чтобы не воровать.
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Точнее, не давать воровать не друзьям.
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Dubinsky.pro, [13.01.20 10:59]
Ждем новых арестов нацбанковцев
https://dubinsky.pro/news/finansistov-poymali-na-vyvode-millionov-dollarov-pod-prikrytiem-nacbanka
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Количество грамматических ошибок в ролике зашкаливает. Тематика разговора двух топ-финансистов, точнее, каких-то людей с похожими голосами, - на уровне продавцов на рынке, очень отдаленно представляющих, что такое монетарная политика и макроэкономика . Поэтому мой вывод - что это фейк махровый. Хотя зелебобики скушают все. А цель вброса, скорее всего, - на хайпе снести Гончарука.
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Пані, це такий їх рівень - "макро" - пі...
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При всем уважении, Вы где эти полгода находились? Вы не слышали прошлые заявления Гончарука, Милованова? Этим людям тот же Ахметка максимум бы позволил в офисе убирать, а в нынешнем Кабмине они занимают должности. Да они вообще ничего не знают о макроэкономике. Вы не понимаете этого? Этот Кабмин сносить нужно, но что это даст? Вы не думаете о том, что зекоМанда может поставить кого-то еще хуже.
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Соевые подсуетились, все методы пробуют, даже откровенно фейковые.
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У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов.

У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 1728
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Классная тема, надо посмотреть КВАРТАЛ 95.
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Мда... Все в говне. Доллар по 23 - говно, дефицит бюджета в конце года меньше, чем в предыдущем - говно, резерв самый высокий за все время независимости - говно, газ дешевле, чем в 14 году - говно, инфляция около 4% - говно. Вообще, результаты работы не нужны, нужны громкие слова о патриотизме в перерывах между затягиванием поясов, о борьбе с агентами Кремля и т.п. "...питки та уроди, - дайте їм все це, і вони думатимуть, що живуть не напрасно". Плебса нужна вечная революция и сильное слово, позуй, что нечестное, главное, чтоб уверенно сказанное. Искренность не нужна, нужна проформа. Быдло верит только портам, правда им не нужна, а честность и искренность плебс воспринимает как слабость, ему нужен тиран или "начальник", чтоб жёстко, уверенно ****** о светлом будущем. У меня сослуживец получает 14 тыщ, притом, что в 13-м получал 4 тыщи, и ему ***** на цифры, потребительские корзины и цены, ему всегда "раньше было лучше", он раньше "на 100 гривен больше конфет мог купить". Это патология, это говно невыводимо из головы, наш народ нужно *******, а не пряниками кормить, только тогда он спасибо скажет
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ні резер ні борг не можна розглядати окремо один від іншого
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А что у нас с боргом не так, он увеличился к концу года?
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Это национальный спорт, суть которого в "Люди бідкаються, а влада розводить руками"
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У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов.

У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 3421
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Уряд не може іти у відставку 1 рік після затвердження програми дій. У нас парламентсько-президентська республіка.
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если у гончарукого есть хоть 1% мозгов, он должен САМ подать в отставку!
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Ну? Все посмотрели то хоть? И в чем «зрада»? Идёт обычное рабочее обсуждение
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А какая зрада зрада? Презик - дебил, Гончарук - дебил. Тебе мало? Если не понимаешь так, могу объяснить по другому: олигофрены пришли в покерный клуб играть на твою зарплату и будущее твоих детей. Как ты оцениваешь их шансы?
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А что тут такого вообще, в чем зашквар? Все знают, что Зеленский - комик, он не экономист, не политик.
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І не президент. Володимирссанич - повний профан в будь-яких науках. Все життя кривлявся, косив бабло на цьому і зазубрених чужих текстах, придуманих різними шефірами. На новій посаді хохми не допомагають. Тут треба мати хоч якісь яйця, знання і розум. Немає
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Нет, здесь самое интересное, что Гончарук тоже, но при этом строит из себя умника. В области экономики - он ноль. Все его выступления (эта прослушка в том числе) это подтверждают.
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резюме - рассуждения профана в экономике и гоп-компании на тему "как хоть что-то объяснить полному идиоту-бубочке за экономику, гривну и все такое...и как развеять в бубочкиной голове синий туман."))
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Зміцнення гривни - звучить красиво, але цінність валюти в її стабільності. Зараз втрачают експортери, відповідно, Україна втрачає зовнішні ринки. Це дуже погано, імпорт буде збільшуватися. Чим не бананова республіка. Кажуть, Маркарова добре гріє руки через свій банк на продажах ОВДП під гарні проценти.
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Гончарук, заступник глави Нацбанку Катерина Рожкової і міністр фінансів Оксана Маркарова обговорюють курс долара -славная троица превратившая страну в поле чудес ,с Алисой все ясно, а вот кто кот Базилио, а кто Идиот ,-требуется уточнение, и, что удивительно -очень против долларизации экономики Украины,до помешательства ,Жирик отдыхает!
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Теж мені новина - у Зе надрукували держоблігацій під великий процент, їх купили іноземні фінансові круги із за чого гривня і піднялась до долара і в 2020 ці фінансисти перекупники будуть чекати девідендів які Україна буде віддавти з податків своїх громадян, от тоді гривня і рухне і провалиться, мабуть з цією метою зелені і хочуть продати землю України, щоб було з чого борги по держоблігаціям віддавти ...
Ці дебіли за всяку ціну хочуть у владі залишитись, як ті Єзуїти у яких мета виправдовує засоби У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 1326
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Как неожиданно. А 73% думают, что он экономический гений.
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это не прослушка! они сами сделали эту запись! они играют в кино во власти!
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А кто это вообще записывает и главное, зачем? Вы думаете, Свинарчук в оборонке дохера шарил или тот польский рокер в железной дороге? Вам дают говно с лопаты, а вам ещё хочется. Посмотрите на себя, кто вы такие, каждый читающий посты ***** по специальности работает? Вам нужна жизнь или сенсация? Не ***** ли вам что там кто сказал? Если вы судите людей по ********, а не по работе, значит вы всю жизнь в песочнице друг другу сказки рассказываете. У предыдущих чепушил умных слов было выше крыши, а результата - ноль, только призывы и лозунги. По всей видимости, нужно время, чтобы переключиться на реальность
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Люмпен триумфує, навіть Брундуков був у 100 разів більш моральною людиною, ніж Зе з командою

У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 4751
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