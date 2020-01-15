 У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет Цензор.НЕТ.
Также озвучивается дата, в которую якобы происходит разговор - 16 декабря.
Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов.
Он передает якобы разговор с президентом, где Зеленский просит "перестать морочить голову", когда укрепление гривны ему объясняют благоприятной макроэкономической ситуацией.
"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос. Как ему внятно объяснить следующее: в начале года, перед выборами население не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна быть. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала - сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, страхи, которые были перед выборами не подтверждаются. Потом - новый, сильный президент, бла-бла-бла… Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нет этого понимания. Надо показывать и говорить, чтобы выглядело очень реалистично. Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там, и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - отмечает говорящий.
Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.
Тем не менее, в представлении говорящего есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Первая состоит в том, чтобы удешевлять ресурсы, вторая - печатать деньги и развивать экономику.
"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, все снижалось, как нам надо", - заявил Гончарук.
Фсё такое низенькое, мерзкое, для ниже среднего обывателя, которому нефик делать и который не имеет воспитания.
Цензор, СТЫДНО!
Уже столько СМИ это опубликовали и показали, на ток-шоу уже 2 часа обговаривают депутаты и политологи.
Низенькое и мерзкое сегодня пытается распродать государство Украина и сделать его граждан жебраками.
У люли обнаружили земли на миллионы баксов.
Юля неоднократно обвиняла Сольского в том, что его агрохолдинг арендует 50 000 Га с/х земли. Было бы видео правдою, Сольский давно обвинил бы ее в этом.
Если не знаете - Сольский глава Аграрного комитета.
Ей газ, земля, всё под себя. А никакой не народ с Батькiвщиною! ов, пэ , лю - одна закалка.
Им народ уже дал под дых на выборах. Теперь они орут на Зе "не компетентный". Да уж лучше так, чем когда вся их компетентность сводится "под себя".
І я можу перерахувати імена тих людей, хто був відвертим весь час з собою та людьми водночас.
Тёмный Рыцарь, [14.01.20 19:50]
Пока все сосредоточены то на земле то на воздухе, у нас на море творится пипец. Тут по-прежнему заправляют кланы, и заправляют с удовольствием пользуясь тем, что никто в этом не разбирается.
Есть такая контора Портинвест, которая принадлежит Ахметову. И есть у этой конторы линейная скидка. Что это такое?
Некоторые грузовые суда ходят «линейно» - как автобусы. По четкому расписанию, с четкими остановками в одном и том же месте.
За такие перевозки государство Украина дает 20% скидку от портового сбора - а это очень много денег. Миллионы гривен в месяц. Государству выгодны регулярные грузопотоки.
Так вот, у конторы Портинвест в кураторстве таких линий аж 4. У трех из них аж один обязательный порт захода, остальные «факультативные» - http://www.uspa.gov.ua/ru/perechen-linij-zagranichnogo-plavaniya тут вот все написано.
Это как если бы вы пришли на вокзал, а там в расписании написано - поезд точно стартует из Киева, а дальше как получиться. Может в Харьков заедем, а может в Одессу или вообще в Берлин - но это все факультативно, можем и до Фастова недотянуть.
Но скидку хозяин поезда с государства получил, потому что заявил себя добросовестным, рейсовым поездом.
Что в итоге? Бюджет недополучает деньги. Мы с вами горстями едим новости про здобуття.
Почему так получается? Потому что Портинвест близок к руководству Администрации морских портов Украины. Конкретнее, многолетний директор Портинвеста Смирнов лично за руку привез из Латвии многолетнего и.о. главы Администрации Райвиса Вецкаганса, и многолетне им успешно пользуется.
Кто раздает скидки? Она, Администрация. Именно она написала инструкцию с креативным перечнем требований к морским линиям. Настолько креативным, что нигде больше в мире таких нет.
По разным оценкам, Портинвест на государственный счет «экономит» около 100 тыс. у.е. в неделю!!! Считайте, сколько вышло за 5 лет?
Зробили їх разом, ага
Рейх кристаллизуется и переходит в новое состояние.
Умные люди предупреждали - двадцатый или двадцать первый год - будет годом Ч.
Эх, в какое время комика президентом выбрали!
Да храни нас Господь.
Пока, пдрсы.
Ждем новых арестов нацбанковцев
https://dubinsky.pro/news/finansistov-poymali-na-vyvode-millionov-dollarov-pod-prikrytiem-nacbanka
Ці дебіли за всяку ціну хочуть у владі залишитись, як ті Єзуїти у яких мета виправдовує засоби