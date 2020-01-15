 У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет Цензор.НЕТ.

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Также озвучивается дата, в которую якобы происходит разговор - 16 декабря.

Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов.

Он передает якобы разговор с президентом, где Зеленский просит "перестать морочить голову", когда укрепление гривны ему объясняют благоприятной макроэкономической ситуацией.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос. Как ему внятно объяснить следующее: в начале года, перед выборами население не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна быть. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала - сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, страхи, которые были перед выборами не подтверждаются. Потом - новый, сильный президент, бла-бла-бла… Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нет этого понимания. Надо показывать и говорить, чтобы выглядело очень реалистично. Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там, и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - отмечает говорящий.

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Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.

Тем не менее, в представлении говорящего есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Первая состоит в том, чтобы удешевлять ресурсы, вторая - печатать деньги и развивать экономику.

"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, все снижалось, как нам надо", - заявил Гончарук.