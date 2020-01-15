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Все про:Вторая мировая война (263) минирование (886) Харьковщина (1448) ГСЧС (2437)

 Рядом с жилой застройкой в Харьковской области обнаружена 61 мина времен Второй мировой войны, - ГСЧС

61 мина времен Второй мировой войны была обнаружена в с.Верхней Бишкин Первомайского района Харьковской области на территории жилого сектора по ул.Садовая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

О взрывоопасной находке сообщили местные жители.

"При идентификации было установлено, что данные предметы находились на прилегающей к жилому сектору территории на расстоянии около 30 метров от жилой застройки. После осмотра прилегающей территории был сделан вывод, что на данной территории неустановленными лицами проводились работы по поиску металлолома при помощи металлоискателя, о чем свидетельствует много следов от раскопки грунта", - говорится в сообщении.

Группа разминирования пиротехнического подразделения Учебного центра ОРЗ ЦЗ ГСЧС Украины, прибывшая на место, изъяла, разминировала и обезвредила 60 противотанковых мин и 1 минометную мину калибра 81 мм.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170125
 
 
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в с.Верхней Бишкин, выгоните чукчей из редакции, можно названия нормально писать, или боты печатают.
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Цікаво, скільки часу будуть знаходить ********** часів російсько-української війни?...
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Ахха,жаль, что не в Днепре. Явился бы Бильцан со своими титуханами, стал бы по привычке кошмарить, как он застройщиков кошмарил, пок денег не заплатили бы, хуб бы кто что разминировал
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