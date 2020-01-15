 Рябошапка обсудил ход расследования катастрофы в Иране с послами стран G7

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - сказано в сообщении.

Также стороны обменялись позициями о санкциях ЕС против бывших украинских чиновников.

"Кроме того, Генеральный прокурор рассказал о результатах и ​​дальнейших шагах реформы прокуратуры. Так, со 2 января 2020 начал работу Офис Генерального прокурора, в котором работают прокуроры, которые доказали свой профессионализм и добропорядочность, пройдя все этапы аттестации. На очереди - отбор прокуроров на вакантные должности", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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