EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  256  12
Все про:G7 (334) Рябошапка Руслан (250) Офис генерального прокурора (27)

 Рябошапка обсудил ход расследования катастрофы в Иране с послами стран G7

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка провел встречу с послами стран "Большой семерки".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - сказано в сообщении.

Также стороны обменялись позициями о санкциях ЕС против бывших украинских чиновников.

"Кроме того, Генеральный прокурор рассказал о результатах и ​​дальнейших шагах реформы прокуратуры. Так, со 2 января 2020 начал работу Офис Генерального прокурора, в котором работают прокуроры, которые доказали свой профессионализм и добропорядочность, пройдя все этапы аттестации. На очереди - отбор прокуроров на вакантные должности", - добавили в пресс-службе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте также: Завтра в Украину прибудет делегация из Ирана и специалисты "Боинга", - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3170123
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рябошапка как Бы порядочный Человек и Самообладанием Он по моему не обделен . Сам Портнов обещал его повертеть , а Он и виду не подал.Он завоюет взаимопонимание.
 показать весь комментарий
 
Позорище . Позорят цуки Украину на весь мир !
За 10 лет во всем мире сбито ДВА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТА !!! И оба российскими ракетами.
Украина вправе пробовать эмбарго для раши и Ирана - но цуки зеленые упорно молчат!!!!
 показать весь комментарий
 
 
"Коллективный Зеленский ведет Украину в пропасть" Андрей Пионтковский

https://youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
 показать весь комментарий
 
 
Єпать який тонкий хід. Прям пнагахадовавачка!Рябошапка обсудил ход расследования катастрофы в Иране с послами стран G7 - Цензор.НЕТ 5943
 показать весь комментарий
 
Неужели этого пистеца небыло видно перед выборами?? Грязная и откровенная ложь лившаяся с экрана не напрягала?? Хотелось черпать большой ложкой?
 показать весь комментарий
 
 
Лохам показали чувака на лісапеті і вони побігли голосувати за нього.
Рябошапка обговорив хід розслідування катастрофи в Ірані з послами країн G7 - Цензор.НЕТ 7821
 показать весь комментарий
 
рябошапка, очередное чучело на посту руководителя правоохранительных органов без опыта и знаний. все что он может обсудить, это размер гонорара от своей жены за исполнение супружеских обязанностей. рябошапка, баканов, аваков, чумак, луценко... и т.д. сколько еще дилетантов будут "типа создавать" видимость профессионализма и борьбы с преступностью?
 показать весь комментарий
 
"а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой то рябошапка" (С) ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх