 Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Об этом политик сообощил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отмечает, что авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени совершали авиационные и ракетные удары и вели боевые действия.

"К нашим силовикам у меня несколько вопросов. Как должны реагировать в СБУ и Минобороны на наличие угрозы для Президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке. Был ли проинформирован Зеленский об авиаударах США с 2 на 3 января и про приведение в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал?", - написал депутат.

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Гончаренко напомнил, что согласно закону СБУ и Минобороны должны регулярно проводить информационно-аналитические действия в интересах Украины и внешней безопасности и докладывать Главнокомандующему о возможных угрозах.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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