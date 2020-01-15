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Все про:Зеленский (4268) Минобороны (6227) СБУ (14243) Гончаренко (301) Оман (22)

 Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Алексей Гончаренко направил запрос руководителям СБУ и Министерства обороны относительно информирования Президента Украины Владимира Зеленского о возможном военном столкновении между Ираном и США накануне его поездки в Оман.

Об этом политик сообощил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отмечает, что авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени совершали авиационные и ракетные удары и вели боевые действия.

"К нашим силовикам у меня несколько вопросов. Как должны реагировать в СБУ и Минобороны на наличие угрозы для Президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке. Был ли проинформирован Зеленский об авиаударах США с 2 на 3 января и про приведение в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал?", - написал депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман. ДОКУМЕНТ

Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко 01
Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко 02

Гончаренко напомнил, что согласно закону СБУ и Минобороны должны регулярно проводить информационно-аналитические действия в интересах Украины и внешней безопасности и докладывать Главнокомандующему о возможных угрозах.

Также читайте: Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170118
 
   
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Что же получается, "бубочка" не побоялся лететь в Оман рядом с зоной боевых действий?
А что же в это время делал смелый патриот и путчист Пэтро - отдыхал на яхте близ Африки?

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Бубочка даже 4 раза в Москву слетать не побоялся в 2014. Такой смельчак!
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Валишь много кирпичей каждый раз в свои штанишки когда гдето пишеться или слышеться - « Пэтро»?
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на его месте, на отдыхе в омане должен был быть гончаренко )
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Гончаренко время от времени ворушит палкой эту вонючую кучу зеленого дерьма не давая ей усохнуть )
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Президенты такие вопросы обычно сами решают. В их руках судьбы мира.
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гончаренко, ты конечно невъе бенно умный , но почему ты думаешь что зельц когда куда то в тайне отъезжает тоткого то информирует? особенно военных? я горько смеюсь.... это же все страшные еврейские тайны!
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