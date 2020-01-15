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 Завтра в Украину прибудет делегация из Ирана и специалисты "Боинга", - Бутусов

В четверг, 16 января, в Украину прибудут иранские специалисты, которые должны ознакомиться с оборудованием и условиями дешифровки данных черного ящика.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Завтра в Украину прибывает делегация Ирана для ознакомления с оборудованием и условиями дешифровки данных черного ящика со сбитого "Боинга" авиакомпании МАУ. После этого осмотра иранские власти примут решение о возможности передачи для дешифровки в Украину второго черного ящика, где содержится вся информация о параметрах полета. Также в Украину прилетают специалисты по черным ящикам компании "Боинг" - производителя самолета", - сообщил он.

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По словам Бутусова, накопление в Украине доказательной базы "было бы свидетельством готовности иранских властей отвечать за совершенное преступление" и "дает в руки Украине реальные улики, которые можно использовать в международных судах".

"После трех суток циничных попыток властей Ирана скрыть преступление, у меня лично доверия к режиму Хаменеи нет ни на грамм, но в Иране массовые протесты, полагаю, должны все-таки передать", - отмечает журналист.

Завтра в Украину прибудет делегация из Ирана и специалисты Боинга, - Бутусов 01

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170117
 
 
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