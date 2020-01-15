 С начала суток на Донбассе погиб боец ОС, враг применял запрещенное вооружение калибра 152, 120 и 82 мм, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отмечается, что пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - рядом с Павлополем (из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм) и Авдеевки (из снайперской винтовки), а также недалеко от Песков (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Васильевки (из крупнокалиберного пулемета).
Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды - недалеко от Орехово (из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин), а также вблизи Светлодарска (из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины) и Новоташковского (14 мин из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов).
"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
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А Гаага має бути. Якщо зебіли не відкличуть позови.
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https://censor.net.ua/news/3170040/tri_dopolnitelnyh_uchastka_razvedeniya_sil_na_donbasse_uje_opredeleny_zelenskiyi_v_razgovore_s_merkel/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72612436