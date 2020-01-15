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 С начала суток на Донбассе погиб боец ОС, враг применял запрещенное вооружение калибра 152, 120 и 82 мм, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - рядом с Павлополем (из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм) и Авдеевки (из снайперской винтовки), а также недалеко от Песков (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Васильевки (из крупнокалиберного пулемета).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды - недалеко от Орехово (из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин), а также вблизи Светлодарска (из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины) и Новоташковского (14 мин из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов).

"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

Также читайте: В 2019 году при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Источник: https://censor.net.ua/n3170112
 
 
 Топ комментарии
 
Перемирия нет. Украинскому Воину Вечная Память. Слава Герою!
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СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ПОКА ДО ПРИПИЗДЕНТА ДОЙДЕТ ЧТО НЕОЧЕМ ДОГОВАРИВАТСЯ С ПУЙЛОМ?
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Готовий ще на трьох ділянках "розвод лохів" зробити?
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Перемирия нет. Украинскому Воину Вечная Память. Слава Герою!
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Вы Можете Сказать или сделать , что Бы Они перестали Стрелять.
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Чтобы они перестали стрелять нужно на каждый их обстрел отвечать своим, а лучше несколькими. Ну и кроме того нужно переносить войну на территорию врага - нужно чтобы на территории кацапстана взрывались склады с боеприпасами, нефтебазы, трубопроводы и газопроводы и т.д. и может тогда до кацапов дойдет что воевать это дорого и невыгодно. Ну и конечно же перестать вливать в уши зе-лохам басни про то, что войну можно закончить быстро "просто перестав стрелять" или что с врагом можно договориться о мире просто так, без капитуляции и ущерба для государственности, суверенитета и экономики.
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Потрудитесь объяснить что потом. После переноса войны на территорию врага. К чему это приведёт? Можете просчитать на несколько шагов вперёд?
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Диверсии - прежде всего пострадают мирные люди . а если на чужой территории , то это уже другой статус , с Защитника превращаешься в Агрессора . И если по Истории то только защищаемся и только на своей территории. Вопрос как и чем время то другое.
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Готовий ще на трьох ділянках "розвод лохів" зробити?
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Зато определены еще три точки отвода наших войск! К стати! А гидрант не запамятовал хозяина со старым новым годом поздравить?
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Зато три новых участка разведения уже обозначили.Разводит зеленый балаган марадеров Украину по полной.
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Надеюсь все понимают, что для того чтобы прекратить гибель людей необходимо как можно скорее развести войска по всей линии соприкосновения, дать Донбассу особый статус и внести в Конституцию касаемо полной федерализации как и все европейские страны....
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А не пошел бы ты на куй со своими кацапскими хотелками?
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новенький, це в тебе стьоб, чи всерйоз?
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Это не не приемлимо не для Киева не для Донецка. Этот хитрый план придумал выродок педофил из кремля. *настамнет* а вы миритесь.
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Я вам что Богдан или Елена Зеленская? Откуда я могу знать что у него в голове?
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Царство небесное, вечная память Герою... слов нет, остались только боль и слезы...
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Единственный реалистичный сценарий прекращения огня на Донбассе это ввод миротворцев ООН на линию разграничения между ВСУ и сепаратистами.. иначе эта музыка будет вечной.
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Ні. Миротворці - на всю окуповану територію.
До речі, на введення миротворців потрібне відповідне рішення РБ ООН. Але спочатку потрібно при голосуванні відповідного питання позбавити права голосу зацікавлених осіб. Як мінімум...
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Я имел ввиду *реализуемый сценарий* - на всю та сторона никак не согласится потому что ее не смогли разбить. Статус кво получается. одностороннего компромисса там не будет.
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Ну, значить, не буде, так не буде...
А Гаага має бути. Якщо зебіли не відкличуть позови.
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Для того чтобы ввести миротворцев нужны гарантии безопасности от всех воюющих сторон, так что мы и дальше упираемся в вопрос желания кацапов прекращать обстрелы. Ну и кроме того, после введения миротворцев во-первых мы потеряем даже гипотетическую возможность освобождения своей земли, а во-вторых присутствие войск ООН на линии фронта никак не помешает кацапам обстреливать наши тылы из артиллерии, если конечно же не отвести наши войска километров на 20-30, а то и дальше.
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***** как раз не против этого. Он против миротворцев на всей территории включая границу с мордором.
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УЗНАЙ ДЛЯ НАЧАЛА УСЛОВИЯ ВВОДА МИРОТВОРЦЕВ! НИКТО ИХ ТУДА НЕ ПОШЛЕТ НА УБОЙ, ДА И В СБ ООН БУДЕТ ВЕТО ОТ ПА-РАШИ. САМОЕ БАНАЛЬНОЕ ОНИ ТАМ ПРЕДОХНУТ ОТ МИН, РАСТЯЖЕК И ПРОЧИХ ЗАКЛАДОК ДАЖЕ БЕЗ ПОСТРЕЛУШЕК
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А сивохо трындит шо там порядочные люди живут ,послать бы их обоих с осликом туда насовсем.Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1782
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Ну да, ну да. "Порядні люди", за версією Оманського і його сівохи, роками катують жінок "на подвале"
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Пристайка с и.о. президента Зе просто тупо врали при отводе что «наши войска в любой момент могут вернуться на оставленные позиции» а зебобики кушали это и причмокивали.
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Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

https://censor.net.ua/news/3170040/tri_dopolnitelnyh_uchastka_razvedeniya_sil_na_donbasse_uje_opredeleny_zelenskiyi_v_razgovore_s_merkel/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72612436
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На фронте идут реальные бои а ЗЕлупа отчитывается ***** и Меркель что он собирается еще войска отводить
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А как же рояле-квартетный телефонодоговорняк с "мыадинародом" по разведению войск и мир во всем мире на Украинской земле??? А украинским военным хоть можно стрелять, чи не ?
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