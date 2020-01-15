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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2559) Одесса (5870) ГНСУ (32) Верланов Сергей (29)

 На брифинг главы налоговой Верланова в Одессе не допустили ряд журналистов

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов дал брифинг для журналистов в Одессе, на который пустили только представителей "1+1" и "Интер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные издания "Думская", "Пушкинская", Odessa.online, "Одесса-медиа" и другие.

По данным "Думской", в здание налоговой на Семинарской улице не пустили корреспондентов и операторов как минимум восьми изданий и телеканалов, в том числе самой "Думской", "Думская ТВ", "Пушкинская", "Редакция", "5-й телеканал", "Украина". Охранник заявил, что пропускает только журналистов, которые есть в списках.

По неофициальной информации, на брифинг пропустили только сотрудников лояльных к нынешней власти телеканалов "1+1" и "Интер".

Пресс-секретарь Сергея Верланова заявила, что пустить всех работников СМИ не представляется возможным, так как здание Налоговой службы является "режимным объектом".

"Аккредитацию запустили действительно очень поздно, потому что до последнего не было решено, едем или не едем. Решение ехать было очень спонтанным, и те кто успел, аккредитовались", - сказала она.

Брифинг Верланова был связан с первым громким коррупционным скандалом в его ведомстве - задержанием начальницы одесской налоговой Натальи Чеботаревой. По данным НАБУ, она предлагала сотруднику прокуратуры взятку в размере 25 тысяч долларов ежемесячно за то, чтобы тот закрывал глаза на нарушения в работе ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3170110
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер зрозуміло, хто у Верланова хазяїн?
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це - Г+Г бені, та помойка Льовочкіна-мертвечука. От і ще раз проявився союз антиукраїнських сил. Як би зебільні і зажопівці не приховували б його.
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Новость читал? Там не было журналистов от ZIK и 112. Так что пук мимо
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Тепер зрозуміло, хто у Верланова хазяїн?
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зараз налетять зебільні і почнуть тобі втолковувати мантру з методички про Пороха...
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це - Г+Г бені, та помойка Льовочкіна-мертвечука. От і ще раз проявився союз антиукраїнських сил. Як би зебільні і зажопівці не приховували б його.
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Если налоговые - режимный обьект, то стройте их здания в степи, а не в центре города. Задолбали уже эти "режимники". Каждое говно пытается стать государством в государстве.
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Ну да. Ещё бы обнесли в три ряда колючкой и пулемётные вышки с часовыми по периметру поставили. Шо там такого "режимного" в налоговой может быть?
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Кацапячие уши у этих ЗЕсепаров торчат даже из их порхатой сраки.
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Все теперь необходимо все Прыкрыть , так как деньги любят Тишину, если давали 25т д в месяц , то сколько Осталось , цепочка передачи не должна прерваться.Спрут Селен и Головы горыныча сами с собой драться то не будут.
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Ужас, журналистов 5го канала не пустили. Как теперь жЫть?)))
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звісно, нашо ваті свобода слова?
головне - цар та скрєпи
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Ты туп настолько что ничего не понял за радостным своим повизгиванием вылизывая зад Ослу Оманскому
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Взяточники боятся разоблачений,нужно еще держпрацю потрясти,там по настоящему гнездо непуганых коррупционеров.
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