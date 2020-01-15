 Путин предложил кандидатуру главы налоговой Мишустина на должность премьера РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.
Зміни до конституції і відставка уряду: до чого готуються в Кремлі?
🤯😲🙉
но....пока осталось и.о. (кроме медведева...на того особые планы у х.ла))))
заваривает кашу х.ло, думает бессмертен)))...мутит воду... а маленькие часики тик-так!
время, как песок сквозь пальцы...корявые кровавые пальцы! тик-так.. тик-так!!!!
Зачем знать украинцам, что происходит в мокшандии
Ясен пень, готовятся к войне
А что он там обещал в мае?
Видимо Патрушева спихнут с табуретки.
типа хватит копить, пора тратить.
НО истинная цель другая :
это даже не один а два звоночка
откладывали на черный день и этот день наступил
и
перед выборами обычно быдлу подбрасывают чуток денег.
12:19 "Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал он.
С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца
12:20 Президент напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.
12:12
Путин***** предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года /для семей с доходом на человека меньше МРОТ/
12:15 В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.
Понятно, что пуйло дергается в предверии 2024 года, стелет себе соломку и перекраивает власть, потому как потерять ее, власть, для него значит присесть до конца уже или даже потерять жизнь. Кроме того, холопье рассеянское нищает седьмой год, хотя и бюджет кацапо-ордынской ********* вроде как и пухнет...а холопье все равно нищает, а средний и мелкий бизнес в полной жопе, в шоколаде только шайка друзей... нужно что-то предпринимать.