 Путин предложил кандидатуру главы налоговой Мишустина на должность премьера РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

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