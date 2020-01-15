 Антикоррупционный суд отказался менять подсудность дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля, обвиняемого в недостоверном декларировании

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 15 января 2020 года, Апелляционная палата рассмотрела ходатайство защитника бывшего председателя Запорожской ОГА о направлении уголовного производства в отношении обвиняемого из Высшего антикоррупционного суда в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья. По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства защитника и определила подсудность указанного дела за Высшим антикоррупционным судом", - говорится в сообщении.

Решение вступило в силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию.

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Напоминаем, экс-чиновник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2016 и 2017 годы.