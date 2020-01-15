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 Антикоррупционный суд отказался менять подсудность дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля, обвиняемого в недостоверном декларировании

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила ходатайство адвоката экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля об изменении подсудности дела.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 15 января 2020 года, Апелляционная палата рассмотрела ходатайство защитника бывшего председателя Запорожской ОГА о направлении уголовного производства в отношении обвиняемого из Высшего антикоррупционного суда в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья. По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства защитника и определила подсудность указанного дела за Высшим антикоррупционным судом", - говорится в сообщении.

Решение вступило в силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию.

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Напоминаем, экс-чиновник подозревается во  внесении недостоверных сведений в декларацию за 2016 и 2017 годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3170106
 
   
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Антикоррупционный суд отказался менять подсудность дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля, обвиняемого в недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 804
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Ну и как , это хорошо или плохо -суда еще не было , Он не виновный, а если бы и был , то результат от полноты наполненого кармана. Ну впря мь заколдованый круг . Даже радоваться или огорчатся , даже и не знаю в смятении от Этой новости.
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Тепер йому канєц. Получить тисяч п'ять штрафу
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