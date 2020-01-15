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Все про:обыск (1411) ГНСУ (32) Верланов Сергей (29)

 В ГНС опровергли обыски у главы службы Верланова

В Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия, однако никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Пресс-служба ГНС ​​сообщает следующее. В настоящее время в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Никаких обысков у Председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 15 января, председатель ГНС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали и. о. руководителя одесского облуправления ГНС в области Наталью Чеботарёву и ее заместителя при передаче прокурору 25 тысяч долларов за не препятствование поборам и получению взяток от одесских предпринимателей.

Из правоохранительных источников Укринформа стало известно, что в налоговых службах некоторых областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3170103
 
 
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Видимо монике таки надо было сдать анализы, а то принял со всех сторон и в больших количествах, а кадырке теперь у венеролога лечиться...
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плановые обыски? типа плановой проверки)) А будут ли плановые задержания...например Варламова? кстати во время "плановых торгов" руководителя ГУ ГНС Одесской Чеботаревой (кстати не родственница ли "Чемодана" учившего младшего Авакова уму-разуму как грамотно украсть с бюджета ) утверждала что со всеми правосторонними типа СБУ и пр. она договориться сама...или уже договорилась..кроме НАБУ...т.к. с ними не возможно. Респект НАБУ)))
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