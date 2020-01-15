 Правовой комитет ВР рекомендовал новые сроки подготовки законопроекта о досрочном лишении мандата

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 15 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть предложение принять решение о рекомендации Верховной Раде установить 30-дневный срок подачи предложений и поправок к законопроекту "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Поручить комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, комитета по вопросам бюджета, комитета по вопросам антикоррупционной политики и комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом разработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить выводы комитету по вопросам правовой политики в 15-дневный срок после подачи предложений и поправок", - обнародовала текст решения заместитель председателя комитета и председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря.

После этого правовому комитету рекомендуется поручить в 15-дневный срок разработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить народным депутатам соответствующие документы по результатам этой работы.

При этом рассмотрение законопроекта рекомендуется провести на пленарном заседании ВР в течение семи дней после обработки поправок и предложений к нему профильным комитетом.

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26 декабря 2019 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины, законопроект №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

В частности, в КСУ установили, что личное голосование является категорическим требованием для народного депутата. Но в то же время автоматическая потеря мандата на основании установления судом факта неличного голосования, по мнению судей КС, не будет отвечать требованию соразмерности.

Также КСУ не считает соразмерным требование прекращения полномочий народного депутата в случае отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний ВР и/или заседаний комитета ВР, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Проект закона № 1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" был внесен в ВР 10 сентября Президентом Владимиром Зеленским.

14 января Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил правовому комитету рассмотреть вывод Конституционного Суда по законопроекту №1027.