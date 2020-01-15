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Все про:налоговая (811) обыск (1411) Верланов Сергей (29)

 У Верланова нет никаких обысков, - налоговая

Государственная налоговая служба опровергает информацию о проведении обыска у главы службы Сергея Верланова.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у Председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - сказано в сообщении.

Ранее в среду, 15 января СБУ поймала чиновников налоговой на помощи коммерсантам в выводе денег в тень. По данным СБУ, таким образом ежемесячно выводилось более 500 млн гривен.

СМИ сообщили о том, что у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3170095
 
 
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та ви там в Києві вже визначіться будуть обшуки чи ні, а то ми нестоличні не розуміємо, як в анекдоті: "сравни" - чи срав чи ні?
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Были , а уже и Нет , главное порешать Вовремя, а он и не успел из за своей жадности , но 10 минут на цензоре Повисел.
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тогда вопрос а почему у Верланова нет никаких обысков?
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сбу не нашла угрозы безопасность Украины... кто ж режет ккрицу, выплевывающую из жопы золотые яйца?
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А почему есть только новости что кого то поймали на очередной взятке, и нет никаких новостей что кого то посадили в тюрьму???
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"А як це і мені "порішать"?"
У Верланова нет никаких обысков, - налоговая - Цензор.НЕТ 1700
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заскулил
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Пока, только задумался.
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