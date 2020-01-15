 У Верланова нет никаких обысков, - налоговая

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у Председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - сказано в сообщении.

Ранее в среду, 15 января СБУ поймала чиновников налоговой на помощи коммерсантам в выводе денег в тень. По данным СБУ, таким образом ежемесячно выводилось более 500 млн гривен.

СМИ сообщили о том, что у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ