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Все про:НАПК (797) Новиков Александр (1)

 Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) поздравила нового главу Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Новикова с назначением на должность и выразила поддержку антикоррупционных реформ в Украине американской стороной.

Как  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает посольство США в Украине.

"Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции… Господин Новиков, мы приветствуем вас сегодня и с нетерпением ждем, когда Национальное агентство по предупреждению коррупции станет настоящим локомотивом изменений", - сказала Квин на мероприятиях по представлению нового главы НАПК в среду.

По ее словам, этот момент предоставляет НАПК "новую возможность выполнить свой мандат и продемонстрировать, что жертвы, принесенные смельчаками в 2014 году, не были напрасными".

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Временная поверенная в делах США в Украине отметила большой потенциал НАПК и что ведомство может выступать узловым центром в правительстве Украины для продвижения ключевых функций, "таких как реформа финансирования политических сил и политика в отношении конфликта интересов, а также поддержка антикоррупционных подразделений во многих министерствах". Она пообещала поддержку ведомства в этой миссии.

"Украинские антикоррупционные институты, работающие должным образом, защищать граждан Украины и укреплять независимость, безопасность и процветание Украины", - резюмировала Квин.

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Как сообщалось, Кабмин 15 января по результатам открытого конкурса назначил на должность главы НАПК Александра Новикова, который до этого работал прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.

В ходе выступления перед назначением Новиков заявил, что уверен, что НАПК сможет сформировать нулевую толерантность к коррупции в органах власти, и сообщил, что под его руководством будет разработана антикоррупционная стратегия, а также введена полная автоматизация проверки деклараций чиновников.

Источник: https://censor.net.ua/n3170093
 
 
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Зрады были только у Порошенка, а у зебилоидов только пабэды!
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Дружина роги наставила? Співчуваю. Але на вашому місці я б цього не афішував.
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та не буде вже Порошенко.. думайте про майбутнє
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Им некогда... они волонтёрят на добровольных засадах по 300тыс грн в месяц!
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дайте хлопцю час.. а раптом шось і вийде
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Теперь трубу и богдана зажмут за вмешательство в работу ДБР, или король ослик снова к баканову будет звонить?
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Могу ошибаться но это чудо с той же обоймы "молодого дарования Зебуинов" Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе - Цензор.НЕТ 7332
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Если "не зарабатывал" на открытии/закрытии уголовных дел, не получал "неожиданных подарков", нет "богатой мамы-колхозницы" и т.д., ТО - Бог в помощь! Работы - неопчатый край!
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Пентагон с февраля начнет поставки оружия и кораблей Украине,на это выделено 669 миллионов долларов.а говорили 230 лямов.кацаПсины Фас... Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе - Цензор.НЕТ 378
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Новиков то Нейман єврейською.. всі свої
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