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 Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП. ФОТО

Украинские дипломаты совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения в Иране украинского самолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 01

"Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 02
Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 03

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Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 04
Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 05

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170090
 
 
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Рожи даже застремились показать?
Это как кто-то из блогеров писала, что после сбития нашего ИЛ-76, на посольстве Украины в Австрии, даже ленточку на флаге не увидели, не говоря уже о том чтобы флаг был приспущен.... она положила цветы под ворота(и походу прокляла таких "дипломатов")
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Если бы от тех цветов стало легче.. Земля пухом дорогим украинцам..Нас все меньше и меньше
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со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук. Источник: https://censor.net.ua/n3170090\\\\\\\\

тьху., сорри, не понял сразу что на клоунов ссылается Цензор то.... не удивлюсь если это "фотошоп".
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Я так розумію, що біля самої військової бази (за версією Ірану)? Нє? І хто ж їх туди пропустив?
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Общим Техработница дала заявление , что двигатель засорился и он упал. Какие работники такая и Дипломатия.
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