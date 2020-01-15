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Все про:ВР (24287) Иран (801) комитет (450) СНБО (3351) Завитневич (8)

 Оборонный комитет ВР в закрытом режиме заслушает доклад секретаря СНБО по авиакатастрофе в Иране

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на следующем заседании планирует в закрытом режиме заслушать доклад секретаря СНБО и представителей Офиса генпрокурора.

Соответствующее решение комитет принял на заседании 15 января, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Заслушать секретаря Совета национальной безопасности и обороны и представителей Офиса генерального прокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме", - зачитал решение председатель комитета Александр Завитневич.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170089
 
 
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Щі Сивоха це слухати буде? Він же нічого не зрозуміє, батлів, піци і шаурми не буде Оборонный комитет ВР в закрытом режиме заслушает доклад секретаря СНБО по авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 1253
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Экс-министр обороны Павел Лебедев, который после победы Революции достоинства сбежал в оккупированный Россией Крым, продолжает зарабатывать на украинских предприятиях, которые он смог захватить во времена Януковича. - Апостроф

Оборонный комитет ВР в закрытом режиме заслушает доклад секретаря СНБО по авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 8503
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А что Он может сказать в закрытом режиме , когда в открытом наговорил , что дурь каждому была видна. Он уже знал про катастрофу ввиду испорченности Двигателя , а затем переобулся и с невозмутимым видом повторил , что люди ему говорили.Боялся не навредить , а получилось как всегда.
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ООО "Дизельный завод" в Кривом Роге и "Свесский насосный завод", который поставляет оборудование для оборонного комплекса России, и фактически участвует в производстве вооружения, которым против Украины на Донбассе пользуются россияне и их наемники.
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А горячая баба яга с холодного севера, как завсегда, будет против.
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Только международная СК. Допросить боевой расчет, тщательно изучить возможность удаленного доступа управления. Случайностью тут и не пахнет. Хотя, ЗЕкоманда разве способна пуйлу перечить ?
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