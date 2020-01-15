 Лекцию российского эксперта Алешковского, который называл Евромайдан "жидомайданом", отменили в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбуке сообщил Центр развития благотворительности, который был организатором лекции.
Основательница центра Мария Артеменко заявила, что после анонса лекции Алешковского, на нее обрушился шквал гневных комментариев и угроз.
Пользователи фейсбука прислали Артеменко скриншоты и архивные посты Алешковского в соцсетях, где он высмеивал Евромайдан и утверждал, что всю украинскую экономику "контролирует вентиль в Газпроме"
должно быть эта мария атременко - тупая вата, нормальный человек кацапов приглашать не будет
Кому потрібні його лекції ?!
Але зверніть увагу: до Зе-епохи вони навіть не намагалися сюди пхатися.
Тепер суспільству постійно доводиться чинити спротив таким спробам - то "воровайки", то Хакама(н)да, тепер оце опудало шастати лізе...
Аналогія з містом в облозі. Одна річ - коли ворота зачинені, і зовсім інша - коли внутрішні зрадники відчинили браму.
Але якщо зрадники відчиняють ворота - все стає радикально страшніше. Ворог вже тут, починаються штурми, важкі бої, втрати... зникають поняття своєї території, фронту й тилу, навіть в місті нема безпеки, і ситуація тхне поразкою.
Якось приблизно так.