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Все про:Россия (74748) евромайдан (6823)

 Лекцию российского эксперта Алешковского, который называл Евромайдан "жидомайданом", отменили в Киеве

В Киеве отменили лекцию соучредителя российского ресурса "Такие дела" Мити Алешковского, который высмеивал Евромайдан, называя его "жидомайданом" и заявлял, что украинскую экономику контролирует "Газпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбуке сообщил Центр развития благотворительности, который был организатором лекции.

Основательница центра Мария Артеменко заявила, что после анонса лекции Алешковского, на нее обрушился шквал гневных комментариев и угроз.

Пользователи фейсбука прислали Артеменко скриншоты и архивные посты Алешковского в соцсетях, где он высмеивал Евромайдан и утверждал, что всю украинскую экономику "контролирует вентиль в Газпроме"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?"

Источник: https://censor.net.ua/n3170088
 
   
 Топ комментарии
 
І чого все сміття запорєбрікове в Україну преться ?
Кому потрібні його лекції ?!
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Що скасували - перемога, звичайно.
Але зверніть увагу: до Зе-епохи вони навіть не намагалися сюди пхатися.
Тепер суспільству постійно доводиться чинити спротив таким спробам - то "воровайки", то Хакама(н)да, тепер оце опудало шастати лізе...
Аналогія з містом в облозі. Одна річ - коли ворота зачинені, і зовсім інша - коли внутрішні зрадники відчинили браму.
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Зеленые Слуги Народа решили "помирить 2 братских народа" и запустить этот процесс через шоу-бизнес. Отсюда активизации гастролей ваты в Украине, скандалы с конченными ватными "Воровайками", наплыв ватных зашкваренных блогеров т.д.
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Почему зеленые гадости не вводят визовый режим с врагом? Сколько им нужно времени, чтобы проголосовать? Или это гадючье не считает кацапов врагами? Получается так. Поэтому такие вот эксперды и лазят по Украине безнаказанно.
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а вот петя сразу как ввел!
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...так и не выведет никак.все переводит и переводит...
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За часів Порошенка, ці кацапські мемзери, лише здаля скавчали на московських пропагандон шоу Шапіро Соловьєва, і Афанасія Скабєєва...
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Щоб це виправити , то ідіоти обрали для цього зєлюю ?
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Ну так Зе ж до влади прийшов на гаслах, що він не такий, як Петя...
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пете задавала этот вопрос?
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Кстати да ! Вот чем мне не нравится Зеленский, это шо он до сих пор не ввёл визовый режим с агрессором. Порошенко каждый день визжал об агрессии, но даже дипломатов из Москвы не отозвал. Да и Зеленский почему-то не шевелится в этом направлении
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ЗРЯ НЕ ПУСТИЛИ! Лекцию российского эксперта Алешковского, который называл Евромайдан "жидомайданом", отменили в Киеве - Цензор.НЕТ 8951 живым бы сукчька кацапская не ушла
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Вот так и надо действовать, превентивно, а не по факту въезда в страну.
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Основательница центра Мария Артеменко заявила, что после анонса лекции Алешковского, на нее обрушился шквал гневных комментариев и угроз.

должно быть эта мария атременко - тупая вата, нормальный человек кацапов приглашать не будет
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І чого все сміття запорєбрікове в Україну преться ?
Кому потрібні його лекції ?!
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Ну не можуть весь час дивитися і слухати Квартал. Потрібно мабудь позбавляти той чорний гумор такими от лекціями.
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Че они лезут сюда? Читайте лекции для своих мокшей
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Обосрать соседа,а потом переться к нему с поучениями. Как это по кацапски.
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То й що? Вони вбивають сусідів, віджали у них землю. А сусіди продовжують відступати, домовлятися, налагоджувати стосунки, виконувати забаганки, поздоровляти з новим роком
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Що скасували - перемога, звичайно.
Але зверніть увагу: до Зе-епохи вони навіть не намагалися сюди пхатися.
Тепер суспільству постійно доводиться чинити спротив таким спробам - то "воровайки", то Хакама(н)да, тепер оце опудало шастати лізе...
Аналогія з містом в облозі. Одна річ - коли ворота зачинені, і зовсім інша - коли внутрішні зрадники відчинили браму.
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Зелеублюдки пока больше боятся внутренних врагов,то есть вменяемых украинцев,чем внешних дружбанов,то есть кацапов. Но это пока.
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Я за то что-бы арестовать после лекции а потом обменять на наших ребят!
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А що це за,скоріше за все якась прокацапська шльондра, м.артеменко?
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Вот интересно просто--почему вся эта имперская мразота поперла именно сейчас?У зебуинов есть версия?
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Вище зробив аналогію із містом в облозі. Коли брами зачинені - ситуація важка, але все зрозуміло: за стінами - ворог, тут - свої (і відносна безпека), і боронитися легше.
Але якщо зрадники відчиняють ворота - все стає радикально страшніше. Ворог вже тут, починаються штурми, важкі бої, втрати... зникають поняття своєї території, фронту й тилу, навіть в місті нема безпеки, і ситуація тхне поразкою.
Якось приблизно так.
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Цену российским "экспертам" легко понять по их "экспертным" мнениям по поводу катастрофы Боинга МАУ в Иране.
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Зеленые Слуги Народа решили "помирить 2 братских народа" и запустить этот процесс через шоу-бизнес. Отсюда активизации гастролей ваты в Украине, скандалы с конченными ватными "Воровайками", наплыв ватных зашкваренных блогеров т.д.
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не можемо ми бути братськими.. бо долі в нас різні.. ми - слов'яни, вони - хзнаєшо
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нужно организовать сбор денег на скупку всех билетов на эти выступления и раздать нашим футбольным фанатам пусть тренируються между играми "на кошках" Лекцию российского эксперта Алешковского, который называл Евромайдан "жидомайданом", отменили в Киеве - Цензор.НЕТ 8719
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Идет плановое внедрение кацапского мира. Это уже не первый раз, когда всякие неведомые организаторы анонсируют лекции, концерты, презентации российских антиукраинских деятелей и прощупывают реакцию. Год назад никто бы и не осмелился даже заикаться на эту тему.
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Пригласили , а вось Пронесет , а народ то не Дремлет -не Пронесло. так кому деньги То платить , палка не Молот , носить и не надорваться.
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Шоб у цього "лектора" у роті всі мухи пе....блись.
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О, повалили в Украину рассейские просветители, модные блогеры, рэперы. А маллороссы с радостью рты пооткрывали. Мне кажется, что если бы из Москвы в Киев пригнали вагон с говном, то малороссы с ложками бы прибежали: "Это из самой Москвы! У нас такого нет!!!"
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А мені цікаво, яка курва планує такі виспупи? Мало у нас цих падлюк на Донбасі, так ще й в інші міста дорогу протоптують.
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Україну прямо зараз за наказом кремля у верховній Зраді переробляють у "фєдєрацію". Вже у Областях на Півдні ЗАГСи підпорядковуються Одесі. Той Одесі, яка колись при московській імперії була Херсонською губернією.
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