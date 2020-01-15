 Лекцию российского эксперта Алешковского, который называл Евромайдан "жидомайданом", отменили в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбуке сообщил Центр развития благотворительности, который был организатором лекции.

Основательница центра Мария Артеменко заявила, что после анонса лекции Алешковского, на нее обрушился шквал гневных комментариев и угроз.

Пользователи фейсбука прислали Артеменко скриншоты и архивные посты Алешковского в соцсетях, где он высмеивал Евромайдан и утверждал, что всю украинскую экономику "контролирует вентиль в Газпроме"

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