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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом. ФОТО

Сегодня, 15 января, в рамках визита в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 01

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и безусловно - в борьбе с российской агрессией", - отметил Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. ФОТОрепортаж

Напомним, накануне в Брюсселе начальник Генерального штаба ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 02

Во время участия в заседаниях Военного комитета НАТО Хомчак встретился с начальником Штаба национальной обороны Вооруженных сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом. Украинская и канадская стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества и стратегического партнерства в военной сфере, в частности относительно проведения подготовки канадскими инструкторами личного состава ВСУ в рамках операции "ЮНИФАЕР" ( "UNIFIER").

В рамках визита Хомчак также провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ).

Также читайте: Украина готова отправить 20 военнослужащих для участия в миссии НАТО в Ираке, - вице-премьер Кулеба

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170083
 
 
 Топ комментарии
 
Встречались бы с генштабом Армении и Киргизии...
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И меня насторожило. Зеленые мрази собирались поработать до 31 декабря и все. Факт. Потом резко все разъехались, а ишак дальше всех, аж в родной оффшор. Факт. Весь декабрь засРашка перекидывала на Бамбас новое вооружение и эшелоны боеприпасов. Факт. Наверное планировали сдать пуйлу по быстрому весь восток, но что то пошло не так. Замес на Ближнем Востоке с американцами?
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Aleksandrimus
Varg

@aleksandrimus

·2 ч

У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки..
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Ну вот и хорошо.
Если не было бы плохо.
проблема ли - все главари страны - тупо разъехались бухать, а вот Хомчак х.з. где был, неделю назад то.
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И меня насторожило. Зеленые мрази собирались поработать до 31 декабря и все. Факт. Потом резко все разъехались, а ишак дальше всех, аж в родной оффшор. Факт. Весь декабрь засРашка перекидывала на Бамбас новое вооружение и эшелоны боеприпасов. Факт. Наверное планировали сдать пуйлу по быстрому весь восток, но что то пошло не так. Замес на Ближнем Востоке с американцами?
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такого просто нигде нет - чтобы все главари посваливали, я правда за Хомчака не знаю, но ему не впервой накивать пятами....
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Якби в нас лишився янік, ми би вже були повністю під контролем рашки.
Страшно уявити...
В останній момент врятувались.
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Встречались бы с генштабом Армении и Киргизии...
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вважаєш шо ми не під контролем? як мінімум США?
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вважаю - аби не під контролем рашкованів.
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але під контролем..коли вже станемо самостійними?
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Aleksandrimus
Varg

@aleksandrimus

·2 ч

У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки..
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