 Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
"Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и безусловно - в борьбе с российской агрессией", - отметил Хомчак.
Напомним, накануне в Брюсселе начальник Генерального штаба ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
Во время участия в заседаниях Военного комитета НАТО Хомчак встретился с начальником Штаба национальной обороны Вооруженных сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом. Украинская и канадская стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества и стратегического партнерства в военной сфере, в частности относительно проведения подготовки канадскими инструкторами личного состава ВСУ в рамках операции "ЮНИФАЕР" ( "UNIFIER").
В рамках визита Хомчак также провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ).
Если не было бы плохо.
проблема ли - все главари страны - тупо разъехались бухать, а вот Хомчак х.з. где был, неделю назад то.
Страшно уявити...
В останній момент врятувались.
Aleksandrimus
Varg
@aleksandrimus
·2 ч
У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки..