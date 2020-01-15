 Украина направила в Иран уже второй запрос о предоставлении черных ящиков, - представительница Офиса генпрокурора Чиж

Об этом заявила руководитель Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Когда иранская сторона сказала, что ящики настолько повреждены, что они не могут открыть в Иране, было принято решение, что ящики должны быть перевезены в другую страну и открыты способами, которые являются возможными в определенных лабораторных условиях. Поэтому принято решение, что в Украине есть такая лаборатория - в институте КПИ ", - рассказала Чиж.

По ее словам, сегодня, 15 января, в Украину должен был приехать иранский эксперт для проверки того, есть ли у нас лаборатория для анализа содержимого черных ящиков.

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"Должен был приехать иранский эксперт, который бы осмотрел эту лабораторию, дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал черные ящики и вернулся в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и лицами, которых мы хотели бы привлечь", - рассказала представительница Офиса генпрокурора.

"В Иране заявили, что сегодня эксперт не сможет приехать, но этот вопрос решается. Офис генпрокурора вчера направил второй запрос о предоставлении черных ящиков", - добавила она.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.