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 Украина направила в Иран уже второй запрос о предоставлении черных ящиков, - представительница Офиса генпрокурора Чиж

Анализировать записи с черных ящиков могут в лаборатории КПИ, но перед этим специалист из Ирана должен убедиться, что она обладает соответствующими техническими возможностями. Он пока не добрался в Украину.

Об этом заявила руководитель Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Когда иранская сторона сказала, что ящики настолько повреждены, что они не могут открыть в Иране, было принято решение, что ящики должны быть перевезены в другую страну и открыты способами, которые являются возможными в определенных лабораторных условиях. Поэтому принято решение, что в Украине есть такая лаборатория - в институте КПИ ", - рассказала Чиж.

По ее словам, сегодня, 15 января, в Украину должен был приехать иранский эксперт для проверки того, есть ли у нас лаборатория для анализа содержимого черных ящиков.

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"Должен был приехать иранский эксперт, который бы осмотрел эту лабораторию, дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал черные ящики и вернулся в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и лицами, которых мы хотели бы привлечь", - рассказала представительница Офиса генпрокурора.

"В Иране заявили, что сегодня эксперт не сможет приехать, но этот вопрос решается. Офис генпрокурора вчера направил второй запрос о предоставлении черных ящиков", - добавила она.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170082
 
 
 Топ комментарии
 
зешобла наврала своему быдлу, что расшифровка черных ящиков будет в Украине, и только теперь пошла их клянчить -какие они жалкие уроды, впрочем как и их лохторат...
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"Влиятельный политик" легко расколол Иран, но вот вернуть черные ящики не выходит?
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Ракетные комплексы РАБссии не имеют кодовой расшифровки СВОЙ-Чужой.потому этот Боинг не первый и не последний.
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Даже занюханый, средневековый Иран не понимает, что отнего хотят какие-то зеленые клоуны и откуда у них правительственная связь
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В Иране есть тоже Цемахи по Боингам пулять
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Ящики привезут, откроют и расшифруют в Украине. До этого соевая команда зрады не один раз изойдет наговно, а после - пойдет мытарствовать в поисках следующей зрады.
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Ты или ипанутый, или просто на зарплате.
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зешобла наврала своему быдлу, что расшифровка черных ящиков будет в Украине, и только теперь пошла их клянчить -какие они жалкие уроды, впрочем как и их лохторат...
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"Влиятельный политик" легко расколол Иран, но вот вернуть черные ящики не выходит?
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Вас ЗЕленых дебилов один раз послали на х...
Вам мало? Хотите еще разок сходить?
Идиоты...прости Господи
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Ракетные комплексы РАБссии не имеют кодовой расшифровки СВОЙ-Чужой.потому этот Боинг не первый и не последний.
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може извиниться забыли перед аятоллами? ну так на всякий случай...
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По ее словам, сегодня, 15 января, в Украину должен был приехать иранский эксперт для проверки того, есть ли у нас лаборатория для анализа содержимого черных ящиков.Источник: https://censor.net.ua/n3170082
Виявляться, у Ірані є цілий експерт по перевірцв/сертифікації лабораторій. А я думав, що цаюе у компетенції ІСАО. Ну, але то таке. А ще напевне цей експерт їде в Україну волами. Як чумаки в давнину. З тою ж швидкістю. Або й можливо летить. Але через Москву...Одним словом, ситуація, як з Оманом - одна версія фантастичніша за іншу.
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Обезьяны не могут вытянуть лапу из горшка!
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Зрада!!! Ні,не так,бубочка!!!Ні,не підходить......О! ЗЕЛООООООООООХ!!!! Знову не по темі....Ага! При ******** такого не було!!!!Коли Боїнг збили кацапи в чергу ставали щоб чорні ящики в КПІ передати!!! ЗРАДАААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!Ой,зрада вроді вже була.... Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж - Цензор.НЕТ 2099
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