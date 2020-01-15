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Все про:ГНСУ (32) Верланов Сергей (29)

 У главы ГНС Верланова НАБУ проводит обыски, - СМИ

В налоговых службах нескольких областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом Укринформу стало известно из правоохранительных источников.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали и.о. руководителя облуправления ГНС в области Наталью Чеботарёву и ее заместителя при передаче прокурору 25 тысяч долларов за непрепятствование поборам и получении взяток от одесских предпринимателей.

Обоим чиновникам облуправления ГНС сообщено о подозрении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170080
 
   
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Як посміли? Так цеж слуги!!! Святі слуги народу. Їм Зє зробив установку не красти.
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Варланов был назначен на должность до выборов Президента 2019.
Так что, кто давал установку - рекомендую пересмотреть
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Верланов і Нефьодов були обрані на конкурсі відповідно до законодавства України. До речі, зміни в тому масиві законодавства були проведені на вимогу ЄС і за аналогом до законів країн того же ЄС...
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Какая теперь должна быть зарплата чиновнику , А, если дают 25 т.д. за месяц . Как в Китае и все дела.
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Говорили тебе Сережа - не носи тяжести в руках, надорвешся))). Люди все видят и знают как ты заносил каждый месяц Маркаровой сумку с 1 долларов)
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