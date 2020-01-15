 У главы ГНС Верланова НАБУ проводит обыски, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ,об этом Укринформу стало известно из правоохранительных источников.
Как сообщалось, детективы НАБУ задержали и.о. руководителя облуправления ГНС в области Наталью Чеботарёву и ее заместителя при передаче прокурору 25 тысяч долларов за непрепятствование поборам и получении взяток от одесских предпринимателей.
Обоим чиновникам облуправления ГНС сообщено о подозрении.
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https://www.youtube.com/watch?v=oozqIvcCLxA
Так что, кто давал установку - рекомендую пересмотреть