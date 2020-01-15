 У главы ГНС Верланова НАБУ проводит обыски, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ,об этом Укринформу стало известно из правоохранительных источников.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали и.о. руководителя облуправления ГНС в области Наталью Чеботарёву и ее заместителя при передаче прокурору 25 тысяч долларов за непрепятствование поборам и получении взяток от одесских предпринимателей.

Обоим чиновникам облуправления ГНС сообщено о подозрении.

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