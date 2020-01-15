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Все про:Янукович (30566) Небесная Сотня (287) ГБР (847) Венедиктова (26)

 Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни. ДОКУМЕНТ

Заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР.

Речь об этом идет в открытом письме общественной организации "Семья Героев "Небесной Сотни", размещенном на ее странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо адресовано президенту Украины, главе ВР, Генпрокурору, и.о. директора ГБР и всему украинскому обществу.

Авторы письма отмечают, что накануне семьи погибших на Майдане встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. Они пытались выяснить, правда ли, что заместителем директора ГБР может стать адвокат Януковича Александр Бабиков.

"К сожалению, опровержения не произошло. На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он все же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку", - сказано в письме.

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При этом именно на заместителя директора ГБР ляжет аудит дел Майдана, когда ГБР их получит. Сейчас ГБР физически получило только 6 дел.

"Прямо во время встречи семьи передали Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими, организованным, по мнению следствия, именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года", - сказано в письме.

Бабиков работал в команде АО "АВЕР ЛЕКС" вместе с адвокатами Сердюком В.А., А. Горошинским, Федоренко И.Л., защищающими Януковича. Один из его бывших коллег, Горошинский также защищает беркутовцев в деле по расстрелу на ул. Институтской 20.02.2014 г., отметили в общественной организации.

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"Мы требуем не допустить такого назначения. И просим общество о помощи. Из разговора мы поняли, что конкурс фактически завершился, проверка на полиграфе, собеседования, завершились, комиссия свой выбор и рекомендации сделала. Остались формальности (спецпроверка). То есть времени, уже не осталось", - подытожили авторы письма.

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 01Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 02Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 03Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 04

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 05

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 06Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни 07

Источник: https://censor.net.ua/n3170077
 
 
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Ауууу, зебилы! Вылазте из под плинтуса!
Вы это сделали вместе!
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Так может сразу Януковича поставим? Чего кота за хвост тянуть!
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Ауууу, зебилы! Вылазте из под плинтуса!
Вы это сделали вместе!
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Може попросити Суркова, щоб адвоката якогось підігнав?
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А чого дивуватися - "нові обличчя влади" мають інше бачення подій... Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9127

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6981
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у адвокатів така доля.. захищати навіть негідників.. але тут справа національної вартості.. тому тількі пєндєль
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Опять явреи? Мендель, Пендель. Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7731
Как по мне так лучше КУПНЯКА. Он свой, родной, украинский.
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хай Купняк..питання треба давно вирішити.. це ганьба, що стількі років тягнеться
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Что тут странного?
Зам. главы офиса преЗедента Смирнов был адвокатом Ефремова и Лукаш.
Рыги как они есть.
Зе-избиратели центральной и западной Украины довольны?
Юго-западным нравится.
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А кого еще он был адвокатом? Или всю карьеру защищал одного Януковича, Ефремова и Лукаш?
Кстати, как там потужни соевые пуцриоты расследовали преступления Януковича, Ефремова и Лукаш - что уже доказано кроме письма путину?
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Странная, однако, но стойкая тенденция. На кого не глянь в рядах "зеленых", почти поголовно работали на янукодло.
Яныку уже вынесен приговор. Информации по этому поводу было полно и на Цензоре.
СТЕНОГРАММЫ выкладывались регулярно, не то, что просто новости.
Берите и читайте, если наконец-то заинтересовались этим.
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вєсь мір насілья ми разрушім до основанья-а затєм...
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 1740
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То есть министр из правительства времен Януковича -Азарова во главе страны - это нормально, а наемный работник по договору с Януковичем - это зрада-зрадная? Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6026
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То что ты дурак, нет сомнения. Вопрос-таким родился или брал уроки? Вы хотя бы книги начали читать, болваны, там описаны случаи, когда родные братья на разных жизненных полюсах, и убивают друг друга за идею.
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Э нееее. Эта скотина вполне сознательная и платная, а не просто дурачек.
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Они убивали друг-друга за идею... Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7454
На этом фото Пьйотр Лексеич душить Килю Яновича за его идеи о тайожном союзе и против наты.
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8762
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Прочти выше, тебе уже поставлен диагноз.
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7756

Может есть фотка, где ишак развлекает Януковича в бане?
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Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4474мокша,да ты определись уже-хорошо это или плохо!а то рвет тебя не по детски! Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4474да и министром он был не рыговским,но то такое,да,лишнехромосомец?откуда тебе знать,как в Украине правительство формируют?
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Нет, это победа победная!
Как и поздравление ***** Моникой с Новым годом, визит министра обороны Украины в подмосковье к теще на блины, и прочая, и прочая...
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У нас не Только гибридная Война , а у Нас еще и Гибридный Чиновник и Получает Зарплату и из Гибридных Источников . То какие должны быть его Умозаключения.
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ЗЕ - ватный мудак, имеющий полное неприятие всего украинского.

Чего вы ожидали от этой зажопной тупой гниды на побегушках у Коломойского?
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дурня.. він взагалі тількі по міжнародних зустрічах скаче.. Йому та Україна а особливо українці як гої для вищої раси
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Просто хороший специалист, он адвокат, выполняет свои обязанности, все работают за деньги и он не преступник. Он зарабатывает своим умом и знанием. Мечта каждого адвоката выиграть дело, даже безнадежное и если прокурор лопух, так кто виноват. Работа у него такая.
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