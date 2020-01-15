 Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни. ДОКУМЕНТ

Речь об этом идет в открытом письме общественной организации "Семья Героев "Небесной Сотни", размещенном на ее странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Письмо адресовано президенту Украины, главе ВР, Генпрокурору, и.о. директора ГБР и всему украинскому обществу.
Авторы письма отмечают, что накануне семьи погибших на Майдане встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. Они пытались выяснить, правда ли, что заместителем директора ГБР может стать адвокат Януковича Александр Бабиков.
"К сожалению, опровержения не произошло. На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он все же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку", - сказано в письме.
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При этом именно на заместителя директора ГБР ляжет аудит дел Майдана, когда ГБР их получит. Сейчас ГБР физически получило только 6 дел.
"Прямо во время встречи семьи передали Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими, организованным, по мнению следствия, именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года", - сказано в письме.
Бабиков работал в команде АО "АВЕР ЛЕКС" вместе с адвокатами Сердюком В.А., А. Горошинским, Федоренко И.Л., защищающими Януковича. Один из его бывших коллег, Горошинский также защищает беркутовцев в деле по расстрелу на ул. Институтской 20.02.2014 г., отметили в общественной организации.
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"Мы требуем не допустить такого назначения. И просим общество о помощи. Из разговора мы поняли, что конкурс фактически завершился, проверка на полиграфе, собеседования, завершились, комиссия свой выбор и рекомендации сделала. Остались формальности (спецпроверка). То есть времени, уже не осталось", - подытожили авторы письма.
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Как по мне так лучше КУПНЯКА. Он свой, родной, украинский.
Зам. главы офиса преЗедента Смирнов был адвокатом Ефремова и Лукаш.
Рыги как они есть.
Зе-избиратели центральной и западной Украины довольны?
Юго-западным нравится.
Кстати, как там потужни соевые пуцриоты расследовали преступления Януковича, Ефремова и Лукаш - что уже доказано кроме письма путину?
Яныку уже вынесен приговор. Информации по этому поводу было полно и на Цензоре.
СТЕНОГРАММЫ выкладывались регулярно, не то, что просто новости.
Берите и читайте, если наконец-то заинтересовались этим.
На этом фото Пьйотр Лексеич душить Килю Яновича за его идеи о тайожном союзе и против наты.
Может есть фотка, где ишак развлекает Януковича в бане?
Как и поздравление ***** Моникой с Новым годом, визит министра обороны Украины в подмосковье к теще на блины, и прочая, и прочая...
Чего вы ожидали от этой зажопной тупой гниды на побегушках у Коломойского?