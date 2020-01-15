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 "Потому что сепар": одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский

Пророссийский активист Одессы Дмитрий Копылов закрыл свой ресторан "Че Гевара" из-за бойкота, который ему устроили одесситы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского, об этом рассказал сам Копылов.

По словам Копылова, люди перестали ходить в его заведение, потому, что он сепаратист.

"Так и говорили, у вас владелец сепар, не пойдем к вам", - жалуется фанат русского мира.

Потому что сепар: одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский 01

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В противопоставление заведению Копылова Казанский приводит в пример открытую участником АТО пиццерию Veterano в Мариуполе, которая "прекрасно работает, хотя не раз встречал в соцсетях призывы сторонников "Л/ДНР" бойкотировать их услуги".

Потому что сепар: одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170075
 
   
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когда-то неплохой ресторан был, но чувак не учел специфику страны) откроется в параше...
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только там надо открывать с названием "Сепар", будет успех
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скоро и там, за это словцо, будут с ноги в рожу епашить...
вон, херои наваросии, по переходам ползают за кусок хлеба, а другие кто не сдох, в наемные убийцы потянется - будут их уничтожать, как бешеных собак, что и у нас нужно сделать!
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В Донецке было с таким названием. Захарченко знал...
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Переіменувать в"Ветерок" -запросити Оманського Осла !
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Колись в Одесі відбулось перевиховання сепарів.
Більше ніхто не наважується себе так називати.
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Тю, он у Петі фабрика на расеє була, так щось ніхто не бойкотував )))
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Надо бы помочь челу избавиться от кафе, заказать пару коктелей "молотова" например.
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Ну зачем же руки пачкать нефтепродуктами, Шмель или РПГ в окошко будут гораздо более эффектным и эффективным способом.
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да не это по зверски, а так "дёшево и сердито, без шуму и пыли"
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прыхильныки ЛДНР, твари и преступники... а гнобить сепарню - то святое дело...
несчастий всем полицаям и их выпердышам!
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Молодцы одесситы! Это победа сродни среднему боестолкновению с рашистами на Донбассе!
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Сделал бы,как сбербанк.Пару патриотических лозунгов,флаг вывесил бы и народ население потянулось бы
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Та не-е. Чорного кобеля не отмоеш добела.
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то шо? в адесі мало почітатєлєй *****? Таки, те кафе мало б там на аншлаг. Бізнісмєн хрєновий, тому і прогорєло дєло
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Одінь відро на голову - а то простудиш голову як зеленьський .
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А на ТНК и лукойл заезжают потихоньку. В 14-19 годах почти пусто было
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киздуй в дыныры вместе с харчевней, русский мир тоже жрать хочет, не скрепно биндеровцев кормить, срам и позор.
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на Новый Год Зе нас типа поздравил, и сказал, что в паспорте "..немає строки патріот, малорос, ватнік чи бандерівець". а очень жаль. без четкого закона о гражданстве и экзаменов для всех кандидатов на выборные должности нас затянет в "тайожный сойуз". P.S. страны Балтии очень быстро с этим разобрались. поэтому они давно в НАТО и ЕС.
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