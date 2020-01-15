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 Политика Украины
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 Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог

Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил Дорожную стратегию на 2020 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.

По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента и премьера призвали остановить коллапс в дорожной отрасли. ДОКУМЕНТ

Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:

  • М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г.. Винницу),
  • Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепр,
  • Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,
  • Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев,
  • Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог),
  • Н-03 Житомир - Черновцы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170070
 
 
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Учителя уже отремонтированы, пора дорогам зарплату повышать...
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Так дороги же у нас европейских стандартов с 1 ноября прошлого года. Зачем ремонт???
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Премьер в жилетке - Мы не тока могЁм, но и мОгем!
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Составляем, планируем, обещаем, где то это было уже, ну да, прошлые 5 лет. Идем накатанной дорогой СЛУГИ ПАНОВ.
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Какой кафтан предпочитаете Новый или Латаный . На новый денег не хватит , а старый как то не прилично Денег к зарплате добавили.
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Ну да...
Налог на дороги платим при покупке авто...каждого литра топлива...
А дороги ремонтируются только на словах...
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Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать украсть на ремонте дорог не менее 4 млрд.грв. - на 4 тыс. км дорог которые планируют ремонтировать..
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"Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог" - ещё останется отремонтировать 160 тыс. км дорог.
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В усі часи облавтодори і капітальне будівництво очолювали і контролювали євреї (тут найлегше закопувати бюджетні кошти). Посади прорабів і майстрів займали еврейські українці(еліта 73-х процентних)
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В правительственной стратегии ремонта дорог на 2020 год выделят беспрецедентно большой суммы - 66 миллиардов гривен. За эти деньги будут ремонтировать 4000 километров дорог.
26.12.18 "В 2018 году Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили 35 млрд гривен, в результате были восстановлены рекордные 3800 км дорог, - Омелян.

66 - 35= 31 млрд На 200 км уйдет прилично. Видать что то сильно подорожало.
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Сакральная цифра у ЗЕлёной плесени 4.
Это уже психиатрия. Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік планується відремонтувати не менше 4 тис. км доріг - Цензор.НЕТ 8883
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Будуть ремонтувати 4 тисячі раз дорогу від Києва до дому першого.
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