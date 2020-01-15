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Все про:авиакатастрофа (1252) Иран (801) Трепак (68)

 Иран пока не передает Украине черные ящики с разбившегося под Тегераном лайнера МАУ, - замгенпрокурора Трепак

Иран не передает черные ящики Украине. Без них установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно. Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки заявил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану о допуске украинских следователей... Ключевая вещь. Пока что ответа о допуске нашей стороны мы не получили", - заявил он.

По его словам, на данный момент уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 января.

"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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В свою очередь, Полина Чиж из Департамента ГПУ по внешним связями сообщила, что ранее по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

"Однако состоянием на сегодня иранская сторона чёрные ящики не передаёт. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение к Ирану о передаче чёрных ящиков и о допуске".

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран собирается передать чёрные ящики Франции. Однако в ответ на вопрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170062
 
 
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Нынешним клоунам у власти никто ничего не передаст. Разве что, если зеля у фуйла попросит.
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нужен новый видеоролик от моники. Чтоб ножкой так топнула и сказала "даю 24 часа"
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Конечно не даёт, вам же зелохам ясно сказали, самолет повернул на военную базу.
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Сейчас величайший лидер современности узнает об этом, возьмёт телефон, как поднотужится, да как обычно обосрется.
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да кто б сомневался - они же врут, врали с самого начала - они с самого начала знали что случилось, но врали про пожар двигателей. он врут всегда, уже 3 тыс. лет, и только нашим непуганым идиотам невдомек
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Москва рулит и компенсации можно и не получить
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Может, к лучшему. Иран оказался честнее наших прихвостней кремлевских.
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То що, Іран дозволяє собі так чинити з "найвеличніший світовим лідером **********" (Мєндєль)? Воеивщагалв офігіли??! Мєндєль, фас! Як на журналістів, що Бубочку діставали.
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Так а что тут выяснять?! Самолет сбили один бывший АТОшник и 2 волонтера!
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"Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Источник: https://censor.net.ua/n3170062\\\\\\\\\\

Ну так бывает что и марсиане сбивают самолеты плазмой, разве нет, Трепач?
Его с детсада взяли на должность? Так выгоняйте посла Ирана и ставьте вопрос: раз скрывают = полностью вина на них. притом - "у.м.ы.ш.л.е.н.н.о." сбили.
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9-тий місяць об Україну витирають ноги все нагліше і нагліше. І, головне - утворюється черга бажаючих. 73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом.
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А кто вы такие? Клоуны, дорвавшиеся до власти? Ставленники Москвы?
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Да кто ж с нелохом 42 будет зашквариваться ? Пусть взрослые дяди решают☝️☝️☝️.
А ему шаурму 50 на 50 и очередной отпуск от колобабы..😁😁😁
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зеля великий лідер
його всі поважають, навіть президент Ірану Иран пока не передает Украине черные ящики с разбившегося под Тегераном лайнера МАУ, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 550
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Букву П в третьем слове вместо Л специально не пишешь?
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Скоро начнут быть, и уже только ногами! Скорей продавать землю, и ывалить в Израиль.
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А....А зачем, собсно? После установления причин катастрофы?
Ну, я понимаю, для порядка, но особо париться-то зачем?
Это что, вернет хотя-бы одну жертву? Это гарантирует невозможность подобного впредь?
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Что Зеленский делал в Москве ?
Почему втихаря ?
Что скрывает ?
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Кто вас нахер уважает....никто ,только ноги вытирают
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