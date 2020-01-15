 Иран пока не передает Украине черные ящики с разбившегося под Тегераном лайнера МАУ, - замгенпрокурора Трепак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану о допуске украинских следователей... Ключевая вещь. Пока что ответа о допуске нашей стороны мы не получили", - заявил он.

По его словам, на данный момент уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 января.

"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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В свою очередь, Полина Чиж из Департамента ГПУ по внешним связями сообщила, что ранее по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

"Однако состоянием на сегодня иранская сторона чёрные ящики не передаёт. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение к Ирану о передаче чёрных ящиков и о допуске".

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран собирается передать чёрные ящики Франции. Однако в ответ на вопрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.

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