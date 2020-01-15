 Иран пока не передает Украине черные ящики с разбившегося под Тегераном лайнера МАУ, - замгенпрокурора Трепак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану о допуске украинских следователей... Ключевая вещь. Пока что ответа о допуске нашей стороны мы не получили", - заявил он.
По его словам, на данный момент уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 января.
"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
В свою очередь, Полина Чиж из Департамента ГПУ по внешним связями сообщила, что ранее по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.
"Однако состоянием на сегодня иранская сторона чёрные ящики не передаёт. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение к Ирану о передаче чёрных ящиков и о допуске".
По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран собирается передать чёрные ящики Франции. Однако в ответ на вопрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.
Ну так бывает что и марсиане сбивают самолеты плазмой, разве нет, Трепач?
Его с детсада взяли на должность? Так выгоняйте посла Ирана и ставьте вопрос: раз скрывают = полностью вина на них. притом - "у.м.ы.ш.л.е.н.н.о." сбили.
А ему шаурму 50 на 50 и очередной отпуск от колобабы..😁😁😁
його всі поважають, навіть президент Ірану
Ну, я понимаю, для порядка, но особо париться-то зачем?
Это что, вернет хотя-бы одну жертву? Это гарантирует невозможность подобного впредь?
Почему втихаря ?
Что скрывает ?