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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1252) Зеленский (4255) Иран (801)

 Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций, - Зеленский встретился с родственниками погибших. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы украинского самолета в Исламской Республике Иран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций, - Зеленский встретился с родственниками погибших 01

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", - сказал Зеленский. Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Читайте: Кабмин выделил семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев по 200 тысяч

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170058
 
 
 Топ комментарии
 
А потім ці гроші підуть СН?
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жалкий актеришка, изображающий президента, причем не очень убедительно.
но ЗеБилы хавают...
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А что бы ты, умного, сказал, перед родственниками погибших? "Героям слава!"?
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бородатiй бабi каломойшi. вона ж постраждала, лiтак загинув...
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Та невже?

І з датою тепер є люфт у кілька днів - не послухали сонцесяйного блазня... Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций, - Зеленский встретился с родственниками погибших - Цензор.НЕТ 633
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А тот все за бабло никак успокоится не может.
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Все как обычно - фразы которые ничего не означают...
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А что бы ты, умного, сказал, перед родственниками погибших? "Героям слава!"?
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ти хочаб положені виплати видер у бармалєїв
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жалкий актеришка, изображающий президента, причем не очень убедительно.
но ЗеБилы хавают...
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Прикинь не всем нравятся и свинячьи глазки Поросенко но соя от них в восторге.))
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кАнечно, зеньки наркоши у *********** гораздо луЧе, да, дебил?


Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих - Цензор.НЕТ 5917
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Прикинь намного лучше чем Хряк даже на своей самой лучшей фотке, просто воротит от его хари.
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делает эпиляцию. прихорошится везде и....в Оман. сказал же - работаем до конца года.
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Требовать надо, чтоб местные "стражи" засунули себе поглубже в то самое место все оставшиеся ракеты - да инициировали их. Это как харакири у японцев, но на новый лад.
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Бубочкам станет на колени и будет просиить гундосым голосом ?
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сначала Украина должна требовать признания того, что сбили преднамеренно, а не "по ошибке"
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Есть хоть какие-то доказательства чтоб такое требовать?
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только клинический идиот может не видеть очевидного. :
1) самолет МАУ взлетал по заданной траектории - никаких отклонений. и до и после него по этой же траектории взлетали другие самолеты - почему их не сбили?
2) пилоты спокойно разговаривали с диспетчером
3) самолет удалялся от а/порта, а не приближался как мог бы вражеский летательный аппарат
это понятно даже обычному гражданскому лицу, которое не вникает в технические подробности пусковых установок.
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Может в Буковеле договорились с хозяином, застраховали самолет, а потом пуйло сбил. Теперь страховка.
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Не надо тупить, при чем здесь аэропорт если оператор ПВО сидел на военной базе а приближение было именно к ней.
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Пусть глянут какие компенсации у канадцев. И скопируют.
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робко трєбовать скуля...щоб хойло нє агарчіть?
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скоріше після зустрічі з коломойським
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ЗЕянелох, ты дерьмо, и предки твои были дерьмом и дети будут дерьмом.
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