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Все про:Европарламент (1455) резолюция (274) Россия (74741) Евросоюз (12732)

 Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента

Россия представляет собой неизбежную гибридную и конвенциональную угрозу для Евросоюза и стран, которые в него входят.

Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Укринформ".

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений. - Ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в тексте резолюции.

Европарламентарии признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, а также призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и выработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на основе сдерживания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции"

"Европарламент в который раз заявляет о своей преданности поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормами и принципами...", - отметили в ЕП.

Европарламентарии также в очередной раз выразили полную поддержку политики непризнания оккупации Крыма Россией.

Также на Цензор.НЕТ: Премьер Медведев и правительство России подали в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3170057
 
   
 Топ комментарии
 
Не нужно ныть,прекращайте покупать нефть и газ и не будет никаких угроз.Кормить обезьяну с гранатой и стонать,что страшно.Дебилизм.
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Саме тому повернули росію у ПАРЄ. Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 6944
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Це викликає сильне занепокоєння! Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 4030
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Але далі резолюцій справа не йде...
Шкода. Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 2335
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Ага. Грошы мають для багатьох людей таку властивысть: чим би не були замараны, лайном, чи кров"ю, - вони не пахнуть.
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Не нужно ныть,прекращайте покупать нефть и газ и не будет никаких угроз.Кормить обезьяну с гранатой и стонать,что страшно.Дебилизм.
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Я поражен!!! 6-й год ********** самая большая гибридная угроза в мире, и подло дейстсвует по всему миру и тут нате, ЗАМЕТИЛИ!!! Я всегда верил в ЕС!!!
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6й? А что, разорванная и кровоточащая Грузия - не в счет? А про Молдову с этим конченным ПМР уже и думать забыли?
Если б тогда, войну 888 в мире бы не сглотнули - не было б и Русской весны придурошной!
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Анастасия, это МЫ помним, что Грузия, Молдова первыми пострадали от человекоподобных. Европа зачесалась только тогда, когда гниль, мерзость, грязь и смрад в виде "русской весны" в Украину полезли.
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в курсі.
але вони ********** ризикувати.
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Дело сделано , теперь можно и спать спокойно.Пускай не спит Россия пускай они Знают , что угроза исходит от Них.
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Пацак, как там санкции полезные? Может, добавить? Росія - найбільша загроза для ЄС, - резолюція Європарламенту - Цензор.НЕТ 9497
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Зе или не Зе, вот в чём вопрос. Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ним?


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Главное, что мы знаем мнение дебилов....
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а какое мнение у зебилов ?



а ЗеБилам все равно. какая разница? они же дебилы.

Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 3742





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та да ... давайте ещё парочку газовых потоков кинем
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Дело в том, что перед закладкой второго потока, они сделали практически такое же заявление. Так что, можно спрогнозировать уже сейчас....
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А чего им не тянуть? Если 73% украинцев не видят, что Россия по ним шмаляет, и хотят дружить с "братьями", если президенту страны, на которую Россия напала,"нет никакой разницы", то почему Европе париться? Россия у них земли не забирала, бомбы на них не бросает.
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То-то Евросоюз Рашку так в жопу целует... Наверное, хочет зацеловать до смерти.
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Ну да, а Шредер и не в курсе(лежит на тонне баксов))
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Ну да.Кило баксов ,в данном случае ,заменяет совесть и разум.
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мусора города Глухов 7 часов держали в заперти студента и избивали его... парень лежит в больнице с многочисленными гематомами головы и всего тела....
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Очередная бумажка которой в Кремле подотрут жопу)))
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Это же резолюция. Как и меморандумом можно спокойно и безнаказанно подтереться. Есть прецеденты.
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Ну уже любыми бумажками подтираются не зависимо от названия.
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Ну если это самая большая угроза для вас, почему вы Мордор не посадите на бутылку конкретно чтобы они загнулись нахрен?
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Европе проще крикнуть, как рассийская оппозиция "позор, позор...", чем что-то сделать.
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Самая большая угроза - это манипулирование бывшими "братьями" голосами-голосованием при приняти судьбоносных для Европы решений.
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Путин все больше напоминает раннего Гитлера. Те же мысли, те же действия, тоже грозится миру войной. Те же заявления, что Россия имеет превосходства над другими народами. Те же союзники России - Германия. Все как перед Второй мировой войной.
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напоминает может раннего но сам уже такой поздний
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Гитлеру было сложнее - у него не было в союзниках Вануату и Зимбабве.
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Раша ВСЕГДА будет вести агрессивную политику, при любой власти. 3-й закон Ньютона, никто не отменял. Сила действия, равна силе противодействия. Однозначно, что Раша себе это может позволить.
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Самая большая угроза для ЕС - озабоченный, бесхребетный Европарламент!
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Что бы в мире не происходило Украина для ЕС отрубленый кусок. То к чему страна стремилась годами и за что положили сотни свои головы на Майдане просрано ЗЕ НАВСЕГДА.
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Значит таки угроза. А мы думали,что с нами шутят.
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Да с нами уже и шутить некому.Шут и так уже перешутил весь мир насрав на страну.А украинцы после продажи земли будут шутить в рабовладельческом строе.Ура-ааааааааа.
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Россия представляет собой неизбежную гибридную и конвенциональную угрозу для Евросоюза и для всех Восточно-Европейских стран, которые хотят войти в Евросоюз.
Россия - это угроза всему нормальному человеческому Мировому сообществу.Россия - это Гитлеризм и Сталинизм 21 Века.
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Прямо сейчас, "слуги урода" проталкивают в Конституцию федерализацию, хотелки Путлера...

Знаете, что сейчас происходит в зелёной Раде под предводительством зелёного Зеленского?
На коленке кропаются изменения Конституции по децентрализации.
Пресловутый законопроект №2598.
То самое, ради чего весь этот сраный паноптикум и пришел к власти.
Сделать Украину более удобной для последующей фрагментации.
Когда один из районов (округов) может быть выделен из области с особым статусом, а города - вырваны из районов статусом государственного переподчинения.
После этих изменений, "Донецкая Народная Республика", лёгким движением руки легитимизируется в теле Украины 226-ю голосами.
И ниибёт.
Ну, и приятный бонус в виде полномочий Кабмина перекраивать районы городов, сел, областей.
Это очень пригодится, когда значительный процент пророссийских депутатов вполне сможет пролобировать создание новых территориальных единиц.
Бессарабская народная республика.
Удельное княжество Троещина.
Отлично звучит!
Ещё - впервые президентская вертикаль (префекты) получают право отменять акты органов местного самоуправления без обращения в Конституционный Суд.
И на этом фоне, само слово «децентрализация» становится таким же гротескным и нелепым, как слово «демократия» применительно к России.

А теперь коротко о том, КАК это протискивают в Конституцию.
13.12.19. Законопроект №2598 «Про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади» был зарегистрирован.
18.12.19. Профильный комитет его рассмотрел.
27.12.19. В последний рабочий день перед праздниками, Зеленский этот проект отозвал и внёс НОВЫЙ. Доработанный.
13.01.20. На заседании комитета, изменения одобрены зелёным большинством.

Но.
Уже ПОСЛЕ голосования выяснилось, что тексты законопроекта и таблицы в нём же, не совпадают.
Причем, не совпадают глобально, широко.
Например, в тексте законопроекта сроки полномочий главы облсовета ограничен годом, а в таблице - полномочия бессрочны.
Немножечко не углядели, да?
Кто там читает те законопроекты перед голосованием?
Всё уже традиционно. Только не понятно, каким текстом всё же руководствоваться по факту, в быту так сказать.
Нормальные люди в таких раскладах законопроект должны были бы снова отозвать, исправить и внести новый. Снова через комитет и вот это всё.
Но где мы и где норма? Это ж параллельные вселенные.
Поэтому ВЧЕРА, Вовка пишет ПИСЬМО!
Где даёт задание тупо «поменять текст на сайте ВР»
При этом, на сайте не появляется ни первый текст, ни доработанный.
Там есть лишь один текст, вставленный 14.01.20-го, но датированный 27.12.19-го.
Подмена, подлог, фальсификация, уголовно наказуемое преступление, злоупотребление служебным положением - дофига можно подобрать слов, описывающим вот это проталкивание в Конституцию Украины нужных Путину реформ. Только по факту им насрать.

И это при том, что Германия с Канадой в один голос орут, что: «Новый проект не способствует укреплению прав громад. Качество и консенсус важнее скорости!».
Тут бы задать резонный вопрос. Почему Канада об Украине заботится больше, чем непосредственно народні обранці?
И ****** такая спешка, что такие серьёзные законопроекты пишутся на коленке впопыхах и протискиваются в Конституцию, минуя все и любые процедуры?
Но мы-то с вами знаем, что скорость - основополагающий фактов для зелёной плесени.
Времени у них нет: страна стремительно летит в жопу, ни одно предвыборное обещание не выполнено, бюджет пуст, "денег нет, но вы держитесь".
На горизонте маячит вполне вероятный весенний вояж в Ростов после того, как рухнет гривна.
И ***** торопит, ему тоже надо быстро.
Не зря же Вовка в Омане потерялся, слишком дофига совпадений.
Но вы «просто поверьте!». Вы просто сидите смирно и ждите покращень.
А назначенный сверху префект, объяснит местной громаде, почему Одесская Народная Республика - это хорошо и правильно и "лишьбынебыловойны".
Только перед Канадой как-то стыдно…

Таня Адамс
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Во-во,совковый ментал искоренять у этих постсовков лет 20-ть ещё.Свиноте такой и в теме о агрессоре лишь-бы на Зеукраинцев нагадить,да на ЕС с Америкой повизжать. Видимо,зажирели в корень при пенсионном возрасте в 60 лет и им пох,что в США-на пенсию оффициально женщины выходят в 66-ть лет,мужчины -в 67-м лет.Твари,куле.
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Хорошая резолюция! Спасибо, Евросоюз!
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Есть лес. В лесу волки. Вывод: лес - угроза.
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Чи не иому ***** вигнав Дімона?:

Уряд РФ подає у відставку відповідно до статті 117 Конституції, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.
На зустрічі президента РФ Володимира Путіна з членами уряду Медведєв нагадав про послання глави держави до Федеральних зборів, де було названо "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".
Крім того, зазначив Медведєв, було "визначено цілу низку фундаментальних змін до Конституції Російської Федерації". Він зазначив, що, коли їх буде внесено, зміниться не лише низка статей Конституції, а й загалом баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.Путін заявив про намір заснувати посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/635782.html
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У фрау Меркель совсем другое мнение на этот счёт .
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