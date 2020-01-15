 Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента

Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Укринформ".
"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений. - Ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в тексте резолюции.
Европарламентарии признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, а также призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и выработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на основе сдерживания.
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"Европарламент в который раз заявляет о своей преданности поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормами и принципами...", - отметили в ЕП.
Европарламентарии также в очередной раз выразили полную поддержку политики непризнания оккупации Крыма Россией.
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Шкода.
Если б тогда, войну 888 в мире бы не сглотнули - не было б и Русской весны придурошной!
але вони ********** ризикувати.
а ЗеБилам все равно. какая разница? они же дебилы.
Россия - это угроза всему нормальному человеческому Мировому сообществу.Россия - это Гитлеризм и Сталинизм 21 Века.
Знаете, что сейчас происходит в зелёной Раде под предводительством зелёного Зеленского?
На коленке кропаются изменения Конституции по децентрализации.
Пресловутый законопроект №2598.
То самое, ради чего весь этот сраный паноптикум и пришел к власти.
Сделать Украину более удобной для последующей фрагментации.
Когда один из районов (округов) может быть выделен из области с особым статусом, а города - вырваны из районов статусом государственного переподчинения.
После этих изменений, "Донецкая Народная Республика", лёгким движением руки легитимизируется в теле Украины 226-ю голосами.
И ниибёт.
Ну, и приятный бонус в виде полномочий Кабмина перекраивать районы городов, сел, областей.
Это очень пригодится, когда значительный процент пророссийских депутатов вполне сможет пролобировать создание новых территориальных единиц.
Бессарабская народная республика.
Удельное княжество Троещина.
Отлично звучит!
Ещё - впервые президентская вертикаль (префекты) получают право отменять акты органов местного самоуправления без обращения в Конституционный Суд.
И на этом фоне, само слово «децентрализация» становится таким же гротескным и нелепым, как слово «демократия» применительно к России.
А теперь коротко о том, КАК это протискивают в Конституцию.
13.12.19. Законопроект №2598 «Про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади» был зарегистрирован.
18.12.19. Профильный комитет его рассмотрел.
27.12.19. В последний рабочий день перед праздниками, Зеленский этот проект отозвал и внёс НОВЫЙ. Доработанный.
13.01.20. На заседании комитета, изменения одобрены зелёным большинством.
Но.
Уже ПОСЛЕ голосования выяснилось, что тексты законопроекта и таблицы в нём же, не совпадают.
Причем, не совпадают глобально, широко.
Например, в тексте законопроекта сроки полномочий главы облсовета ограничен годом, а в таблице - полномочия бессрочны.
Немножечко не углядели, да?
Кто там читает те законопроекты перед голосованием?
Всё уже традиционно. Только не понятно, каким текстом всё же руководствоваться по факту, в быту так сказать.
Нормальные люди в таких раскладах законопроект должны были бы снова отозвать, исправить и внести новый. Снова через комитет и вот это всё.
Но где мы и где норма? Это ж параллельные вселенные.
Поэтому ВЧЕРА, Вовка пишет ПИСЬМО!
Где даёт задание тупо «поменять текст на сайте ВР»
При этом, на сайте не появляется ни первый текст, ни доработанный.
Там есть лишь один текст, вставленный 14.01.20-го, но датированный 27.12.19-го.
Подмена, подлог, фальсификация, уголовно наказуемое преступление, злоупотребление служебным положением - дофига можно подобрать слов, описывающим вот это проталкивание в Конституцию Украины нужных Путину реформ. Только по факту им насрать.
И это при том, что Германия с Канадой в один голос орут, что: «Новый проект не способствует укреплению прав громад. Качество и консенсус важнее скорости!».
Тут бы задать резонный вопрос. Почему Канада об Украине заботится больше, чем непосредственно народні обранці?
И ****** такая спешка, что такие серьёзные законопроекты пишутся на коленке впопыхах и протискиваются в Конституцию, минуя все и любые процедуры?
Но мы-то с вами знаем, что скорость - основополагающий фактов для зелёной плесени.
Времени у них нет: страна стремительно летит в жопу, ни одно предвыборное обещание не выполнено, бюджет пуст, "денег нет, но вы держитесь".
На горизонте маячит вполне вероятный весенний вояж в Ростов после того, как рухнет гривна.
И ***** торопит, ему тоже надо быстро.
Не зря же Вовка в Омане потерялся, слишком дофига совпадений.
Но вы «просто поверьте!». Вы просто сидите смирно и ждите покращень.
А назначенный сверху префект, объяснит местной громаде, почему Одесская Народная Республика - это хорошо и правильно и "лишьбынебыловойны".
Только перед Канадой как-то стыдно…
Таня Адамс
Уряд РФ подає у відставку відповідно до статті 117 Конституції, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.
На зустрічі президента РФ Володимира Путіна з членами уряду Медведєв нагадав про послання глави держави до Федеральних зборів, де було названо "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".
Крім того, зазначив Медведєв, було "визначено цілу низку фундаментальних змін до Конституції Російської Федерації". Він зазначив, що, коли їх буде внесено, зміниться не лише низка статей Конституції, а й загалом баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.Путін заявив про намір заснувати посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/635782.html