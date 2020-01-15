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 Экономика, Происшествия
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 Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность вновь назначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн гривен ежемесячно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров / услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170054
 
 
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Ага, чукча не читатель, чукча писатель Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 955 Написано же - вновьназначенные (новопризначені посадовці), то есть это уже зеленая поросль от зеленой шмаркли
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Похоже какой-то УЙНЕ "слуги" в Трускавце учились. Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 3584
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Схемы парашенки рушатся ?
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Ага, чукча не читатель, чукча писатель Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 955 Написано же - вновьназначенные (новопризначені посадовці), то есть это уже зеленая поросль от зеленой шмаркли
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Но они же не на пустое место пришли. Были там сторожилы учителя. Иначе ьы не приспособились. Кто-то научил.
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Научили в Трускавце, там теперь курсы по этим вопросам.
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Ну да, ну да....

Сергій Олексійович Верланов - український юрист, державний службовець та громадський діяч. Голова новоствореної Державної податкової служби (з 8 травня 2019), заступник Міністра фінансів України (2018-2019), член Громадської ради доброчесності.
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Президент Петро Порошенко назвав Верланова «людиною, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ»[5]. 8 травня 2019 Кабінет Міністрів призначив Сергія Верланова Головою Державної податкової служби (ДПС) на п'ять років з дати початку фактичного виконання обов'язків. Випробувальний термін триватиме місяць[6]. Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений урядом 20 березня в рамках розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 23 квітня 2019 переможцем конкурсу Комісія визначила Сергія Верланова і рекомендувала його для призначення на посаду керівника ДПС.

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Вибори Президента України, відбулися 31 березня 2019.
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Так что "голова этой рыбы" - еще шоколадная.
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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность вновь назначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн гривен ежемесячно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3170054
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Начитаешься такого и налоги платит не хочется
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це. наверно, була шоколадно-зеленая святая тень
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Похоже какой-то УЙНЕ "слуги" в Трускавце учились. Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 3584
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Вот так беднеют страны. Но мы видим шикарные авто на улицах. И думаем откуда они.
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Їм і по 100000 з/п в місяць буде мало. Зразу треба розтріл.
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кто и сколько задержаных, что изьято и возвращено государству, на что наложен арест ?! все остальные побрехеньки это тупой ментовский трындеж про типа "мы делаем работу, боремся ... с ветряными мельницами". РЕЗУЛЬТАТ финансовый где?
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каЛтавый пЛАкуЛоЛ за что 4-е года зарплату получал и что вернул государству кроме своего трындежа?
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На днях взяли на взятке главную налоговичку Одессы - так глава ГНС Верланов из трусов выскакивал грозя всем коррупционерам!
А сегодня (уже пишут) у него проходят обыски.......
П.С. Я открыто и не раз говорил работникам налоговой (в т.ч. и в главном офисе) - вы настоящая О П Г !!!!!!!!!!!!!!!
И не ошибся Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 9065
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От преЗЕРдент дал ЗЕлёный свет корропции.
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Ключевое в этом ообщении - "вновь назначенных должностных лиц". Это не попередники и не попередники попередников - это "новые кристально чистые, профессиональные молодые лица" зе команды.
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а вы им зарплаты по 500 лямов сделайте может левака брать не будут.....
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ну таки все же выявили и возможно накажут.. за Петра такого б не було Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 6266
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и эти люди приходят нас проверять. пытаются доказать, что мы что-то государству недодали, или наоборот, больше у государства взяли. ну как так можно, как можно кого-то контролировать, если по вашим собственным руководителям то уголовные дела по многомиллионным взяткам, то отставки со скандалами из-за подозрений в получении их же?!
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