 Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.
Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров / услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Сергій Олексійович Верланов - український юрист, державний службовець та громадський діяч. Голова новоствореної Державної податкової служби (з 8 травня 2019), заступник Міністра фінансів України (2018-2019), член Громадської ради доброчесності.
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Президент Петро Порошенко назвав Верланова «людиною, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ»[5]. 8 травня 2019 Кабінет Міністрів призначив Сергія Верланова Головою Державної податкової служби (ДПС) на п'ять років з дати початку фактичного виконання обов'язків. Випробувальний термін триватиме місяць[6]. Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений урядом 20 березня в рамках розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 23 квітня 2019 переможцем конкурсу Комісія визначила Сергія Верланова і рекомендувала його для призначення на посаду керівника ДПС.
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Вибори Президента України, відбулися 31 березня 2019.
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Так что "голова этой рыбы" - еще шоколадная.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3170054
А сегодня (уже пишут) у него проходят обыски.......
П.С. Я открыто и не раз говорил работникам налоговой (в т.ч. и в главном офисе) - вы настоящая О П Г !!!!!!!!!!!!!!!
И не ошибся