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 Идентифицировать пока удалось тела 4 из 11 погибших в Иране украинцев

Процесс идентификации тел погибших в авиакатастрофе возле Тегерана украинцев продолжается. Иранская сторона обещает закончить его до 19 января.

О том, что пока идентифицировать удалось только тела четверых украинцев, сообщил представитель Офиса Генерального прокурора Виктор Трепак, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель СНБО Олег Корниенко добавил, что этот процесс продолжается.

"Идентификация продолжается. Пока не все украинцы идентифицированы", - сказал Корниенко.

Он рассказал, что иранская сторона обещает закончить идентификацию до 19 января.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170053
 
 
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Жаль и Соболезнование . Не одна компенсация не заменит погибшего Человека. Урок должен возобладать и Наказание то же. Справедливый Суд. Вера Разная а Господь Один.
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Это плохо.
Не представляю, как это все переживают родные убитых
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Повторяю и повторяю - раша - страна террорист . Чтобы все запомнили
ЗА 10 ЛЕТ В МИРЕ СБИЛИ ДВА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТА И ОБА РОССИЙСКИМИ РАКЕТАМИ
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я смотрел видео, то, что там показано, сложно назвать телами...(
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