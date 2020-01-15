 Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз на странице в социальной сети Facebook.
"Премьер заявляет - сделав "белые" зарплаты для министров высокими, мы преодолеваем коррупцию во власти", - напомнила она.
При этом депутат подчеркнула, что такая позиция руководителя правительства вызывает ряд вопросов.
"Вопрос первый: это признание того, что с сентября месяца министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в соответствующие антикоррупционные органы?", - отметила она.
Фриз также поинтересовалась, является ли такое заявление премьера Гончарука намеком на предыдущих министров: "Кого именно он имеет в виду и где опять же заявление в соответствующие антикоррупционные органы?".
"Отмечу, что моя среднемесячная зарплата как министра составляла 20355 грн 58 копеек и никаких премий или надбавок я себе не выписывала, что не мешало мне работать на 100%", - отметила политик.
Она также напомнила о проблемах с выполнением Государственного бюджета в конце 2019 года, когда правительство вынуждено было приостановить выплаты по ряду государственных программ из-за нехватки средств в государственной казне.
"Как можно поднимать заработную плату чиновникам, если мы по итогам 2019 получили дефицит бюджета, который вышел за установленные Законом о Госбюджете показатели?", - отметила депутат.
"Есть падение промышленного производства. Есть впервые за последние пять лет осуществление авансовых платежей, например от НАК "Нафтогаз", за 8 месяцев этого - 2020 года, то есть вперед. Есть убытки аграрного сектора. Остановлены программы местного самоуправления. Остановлено часть социальных программ. Доработались", - констатировала она.
"Где предел цинизму премьера, который отстаивает зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеет от поднятия пенсий максимум на 100 грн, и не увеличивая зарплаты учителям, врачам, военным?", - резюмировала Фриз.
500 лет назад все мечтали стать госслужащими в Китае и дружно учили калиграфию. Только на госслужбе можно было безбедно жить.
Вот так Китай и стал бедной.неразвитой страной.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
Укрпошта. 2020 рік.
Півгодини стою у черзі, щоб відправити офіційного ділового листа.
Попереду 100500 пенсів сплачують комуналку та отримують пенсії.
Портал аду на землі.
2. У державі накопичено певну грошову масу. Якщо ця маса не поповнюється шляхом зро тання економіки, то вона залишається номінально сталою. І тому, щоб одним добавити грошей, у інших їх потрібно забрати. Оскільки міністрів і можновладців не так багато як простих громадян, то легше надбавити їм банюгато, а у решти забрати небагато, наприклад, половину субсидій, чи третину стипендій. Бо якщо робити навпаки - надбаяляти субсидії і підвищувати стипендії, то у можновладців прийдеться забрати все, а прості українці надбавок навіть не помітять. А це погано для статистики, якою користується Гончарук - додає найвищий дохід і найнижчий і ділить на два. Пані Фріз не хоче думати про престиж держави, де наступив рай і скінчилася епоха бідності, тому і критику "державника" (від слова "держати") Гончарука. 😏
Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.
Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен,
надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен,
надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен,
другие надбавки - 4 300 гривен,
премии как замглавы Нацполиции за июль-август - 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции - 12,2 тыс гривен.