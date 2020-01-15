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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1970) Фриз (173) Гончарук_Алексей (464) Европейская Солидарность (218)

 Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Правительство повышает до сотен тысяч гривен зарплаты министрам и топ-чиновникам государственных органов в условиях дефицита Государственного бюджета по итогам 2019 года. При этом премьер Алексей Гончарук оправдывает такие заоблачные зарплаты, несмотря на то, что зарплаты остальных украинцев не растут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз на странице в социальной сети Facebook.

"Премьер заявляет - сделав "белые" зарплаты для министров высокими, мы преодолеваем коррупцию во власти", - напомнила она.

При этом депутат подчеркнула, что такая позиция руководителя правительства вызывает ряд вопросов.

"Вопрос первый: это признание того, что с сентября месяца министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в соответствующие антикоррупционные органы?", - отметила она.

Фриз также поинтересовалась, является ли такое заявление премьера Гончарука намеком на предыдущих министров: "Кого именно он имеет в виду и где опять же заявление в соответствующие антикоррупционные органы?".

"Отмечу, что моя среднемесячная зарплата как министра составляла 20355 грн 58 копеек и никаких премий или надбавок я себе не выписывала, что не мешало мне работать на 100%", - отметила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Она также напомнила о проблемах с выполнением Государственного бюджета в конце 2019 года, когда правительство вынуждено было приостановить выплаты по ряду государственных программ из-за нехватки средств в государственной казне.

"Как можно поднимать заработную плату чиновникам, если мы по итогам 2019 получили дефицит бюджета, который вышел за установленные Законом о Госбюджете показатели?", - отметила депутат.

"Есть падение промышленного производства. Есть впервые за последние пять лет осуществление авансовых платежей, например от НАК "Нафтогаз", за 8 месяцев этого - 2020 года, то есть вперед. Есть убытки аграрного сектора. Остановлены программы местного самоуправления. Остановлено часть социальных программ. Доработались", - констатировала она.

"Где предел цинизму премьера, который отстаивает зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеет от поднятия пенсий максимум на 100 грн, и не увеличивая зарплаты учителям, врачам, военным?", - резюмировала Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3170052
 
   
 Топ комментарии
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1200 лет назад у Китая была морская армада и все остальные народы выглядели варварвами по сравнению с китайцами.

500 лет назад все мечтали стать госслужащими в Китае и дружно учили калиграфию. Только на госслужбе можно было безбедно жить.

Вот так Китай и стал бедной.неразвитой страной.
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500 років, аналітика... Та 250 років тому такої держави як США взагалі не було.
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Ну зелохторат такой наивный, свято верующий в честного бубочку, что просто ржачка! Он пришел сделать всем хорошо-ни ест, ни спит, все о державе думает, ну чисто раб на галерах! Каким нужно быть тупым, чтобы верить, что дешевый паяц с мочеполовым юмором пришел вместе с беней, конченныс аферистом и ворюгой делать людям счастье! Что клоун , выступающий в саунах перед олигархами, снисходительно похлопывающих его по плечу ,хочет сделать державу сильною? Какого хрена , ведь он никому ничего не должен! Этот мерзкий стяжатель видит пример путлера, который со своей сворой грабит нещадно и безнаказано раху и мечтает точно об этом же- чтобы все быдло на него молилась, а он со своей свитой грабил страну в усиленном режиме, и его холуи прикрывали осла оманского от тупого охлоса. Потому как он не украинец, а враг Украины , которому всегда было срать на страну-проститутку, как он называет НАШУ СТРАНУ. Кому это было не понятно еще в начале 2019 года? Жрите, если бабла хватит, не обляпайтесь!
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Так що там з підвищенням зарплат для вчителів?
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да он обещались и помереть если нарушит закон...однако... долго шо то ждемся....
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Преодолеть коррупцию можно только неотвратимостью наказания, а зарплаты топ-чиновников должны быть не более, чем в 3 раза от средней зарплаты в Украине т.к. например в Германии.
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Средняя зарплата - средняя температура по больнице, лучше вести отсчёт от прожиточного уровня.
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Это даже лучше, стойкий будет показатель. Может про народ думать начнут, про государство.
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Почему пенсионеры должны платить Чиновнику , что бы Он не Крал.
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та. у них просто самокаты не той системы, надо новые с автоматической задней скоростью
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Как задолбали эти крысы, которых отогнали от корыта
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Тоже мне сравнил. Где Укрпошта и где какие-то США.
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Дитячий письменник
@chemodanov_di

Укрпошта. 2020 рік.

Півгодини стою у черзі, щоб відправити офіційного ділового листа.

Попереду 100500 пенсів сплачують комуналку та отримують пенсії.

Портал аду на землі.
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Конечно можно быть честным министром с зарплатой 20К, когда муж - директор консалтинговой компании. Я бы посмотрел, как бы она смогла быть честной со своими двумя детьми и мужем с зарплатой в 40К.
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Это бред. Я всегда либерально относился к высоким зарплатам, но.... Когда зарплата какой то х.....и из НАК "Нефтегаз" выше зарплаты президента США!!!!!!! Какая коррпция? Чтобы не было коррупции, надо контролировать и бить по рукам. И контролировать расходы чиновеников постоянно.
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Окей,но если зарплата в 10 раз больше,чтобы не крал,то и срок за воровство должен быт в 10 раз больше,иначе что-то не стыкуется
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Пані Фриз дещо наївна, бо не знає того, що добре знає Гончарук: 1. Всього на всіх ніколи не ви та ить, бо всього є мало, а всіх - багато. Тому все потрібно розділити між своїми, щоб хоч когось зробити щасливими.
2. У державі накопичено певну грошову масу. Якщо ця маса не поповнюється шляхом зро тання економіки, то вона залишається номінально сталою. І тому, щоб одним добавити грошей, у інших їх потрібно забрати. Оскільки міністрів і можновладців не так багато як простих громадян, то легше надбавити їм банюгато, а у решти забрати небагато, наприклад, половину субсидій, чи третину стипендій. Бо якщо робити навпаки - надбаяляти субсидії і підвищувати стипендії, то у можновладців прийдеться забрати все, а прості українці надбавок навіть не помітять. А це погано для статистики, якою користується Гончарук - додає найвищий дохід і найнижчий і ділить на два. Пані Фріз не хоче думати про престиж держави, де наступив рай і скінчилася епоха бідності, тому і критику "державника" (від слова "держати") Гончарука. 😏
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это всё потому что у них нет новых самокатов.....
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а зарплату ему ликари нэ заборонылы получать?!
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позор! в какой стране зарплата депутатов равна зарплате обычной училки (4 000$) Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз - Цензор.НЕТ 3042
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Полицаи заслужили. Все дела "порасследовали" в турборежиме.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны.


Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен,
надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен,
надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен,
другие надбавки - 4 300 гривен,
премии как замглавы Нацполиции за июль-август - 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции - 12,2 тыс гривен.
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Самое лживое циничное, тупое и мерзкое правительство за всю историю Украины.
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Это было настолько очевидно перед выборами, что оно такое будет... кроме 73%, вот они в упор не видели и не видят.
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А в чем различия с предшественниками, чем они лучше?
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Зебилы сели в лужу быстрее, чем ожидалось. Но почему должны страдать все остальные?
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На зелёном фоне даже Янукович с Порошенко не так мерзко смотрятся.
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Попередній пріпіздєнт теж починав з підвищення зарплат чинушам..і чим це скінчилося для нього? І цей циркач теж почав з того ж самого.. Чому їх історія нічому не вчить?
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Вы ПСЫ когда были при власти делали то же самое, себе поднимали, людям нет, да еще в придачу обвиняли людей, что много жрут, так что чья бы корова мычала. Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз - Цензор.НЕТ 6854
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Это они проверяют: при какой зарплате перестанут брать взятки. Когда скажут: "Нам денег больше не нужно".

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Такой разрыв в зарплатах чиновников и обывателей, только в самых отсталых и коррумпированных странах мира, там где правит диктатура!
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ну и будут у них высокие зарплаты, дальше что? как это будет препятствовать коррупции?
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Этой ЗЕленой дряни сколько не плати, они все равно будут воровать и брать взятки.
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