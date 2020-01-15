 Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", сказал Соболев на пресс-конференции в среду в Киеве. При этом он подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.
Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.
"На сегодняшний день...есть стопроцентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют по стране", - сказал Соболев. При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.
В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.
"Необходимо активизировать досудебное расследование...надеюсь, после передачи в центральный аппарат будут продвижения", - сказал он.
Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.
Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
В начале января 2020 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева выпустил из-под ареста членов группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Гелани Межиева, Павла Никифорова и Алексея Величко. Однако в суде эту информацию опровергли.
Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.
По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.
Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020 года.
12 января депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, сообщил, что две недели добивается передачи дела в Главное следственное управление Национальной полиции.
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Свидетели о моей выдачи заказчиков весь censor.net.ua/Жду обещаных два лимона.Как тебе надать номер счета?
П.С. мое предположение - у тебя нет детей. Человек, у которого есть дети, такого бы не написал.
Я его совсем не знаю, почему ты о нем такого плохого мнения?
Я почитал комментарии тут, это писец просто: один пишет, что он жлоб, если за сына всего 2 миллиона предлагает, ты пишешь, что он эти деньги вообще не отдаст... Он что, такой совсем плохой тип?
**лицо посмотреть и все становится понятно. Для общего развития биографию его почитай.
А это минимум 360 тыс. грн. ЕСВ. Думаю по бумагам он нищ как церковная крыса масковского патриархата. И машина на тёщу записана (или еще лучше - на фирму в ДНР).