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Все про:взятка (4825) прокуратура (3806) Черкасщина (645) сельсовет (69)

 Главу сельсовета на Черкасщине посадили на 5 лет за взятку в 10 тыс. грн

На 5 лет за получение 10 тыс. грн взятки осудили главу сельсовета в Черкасской области. Чиновник давал предпринимателям разрешение на размещение рекламы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Глава сельсовета обвинялся в том, что он, используя предоставленную ему власть, умышленно, из корыстных побуждений, в феврале 2019 получил от предпринимателя неправомерной выгоду в размере 10 тыс. грн за принятие исполнительным комитетом сельского совета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключения договора аренды рекламных щитов.

Чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно распорядительных функций, сроком на 2 года. На основании ст. 54 УК Украины обвиняемый лишен 7 ранга должностного лица органа местного самоуправления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170046
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет за 10 тыс гривен...?
За убийство максимум 10....
Явно какой то Микола без связей и правильной крови...
С такими да.., - можно не церемонится...
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Борьба из корупцией и олигархами нашей власти на лицо,для отчета галочка поставлена.
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Нашли за какую то херню пять лет дать,проявите деятельность лазаревой - она на тысячу лет отсидки накуролесила.
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Офуеть. Прокуратура берет огромные деньги за решение вопросов и никто их не садит . Государство в государстве
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Нашли за какую то херню пять лет дать,проявите деятельность лазаревой - она на тысячу лет отсидки накуролесила.
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Борьба из корупцией и олигархами нашей власти на лицо,для отчета галочка поставлена.
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5 лет за 10 тыс гривен...?
За убийство максимум 10....
Явно какой то Микола без связей и правильной крови...
С такими да.., - можно не церемонится...
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та да. вот если бы за миллион, то отмазался бы штрафом в 10 тыс. а так... 5 лет...
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Не откупился? Попросил бы у Насирова миллиончик! Все-равно никто не конфисковывает...
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Зачем кормить 5 лет?Отрубить руки и пускай гуляет
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десять кіло гривень - та це ж не тяне на корупцію, зате п'ять років получе
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Ахренеть, вот это мусорская кАзлота подставила сельского придурка. Нашли козла отпущения. Там даже рекламу никто и не собирался устанавливать. Интересно, сколько "бриллиантовым прокурорам" дадут или еще какой-то быдлоте от власти, что тырила из бюджета или брала хабари сотнями тысяч долАров, а то лямами долАров?
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Мощно... Наверно еще и расследование за месяц провели. Вот это наказали коррупционера. А что там по Суркисам, которые деньги РЭС воровали?
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Ураааааааа................... Ну наконец-то посадили главного коррупционера страны. Голову сільради на Черкащині засудили до 5 років за хабар у 10 тис. грн, натомість він давав дозвіл на розміщення рекламних щитів, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8626
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