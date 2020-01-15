 Великобритания выделит 4 млн фунтов на поддержку реформы здравоохранения Украины, - посольство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Украине.

"Великобритания поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAID (Агентство США по международному развитию. - Ред.). Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы поддержки £4 миллиона до марта 2021 года", - говорится в сообщении посольства .

В диппредставительстве подчеркивают, что успех реформы здравоохранения в Украине возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по модели Национальной службы здоровья Великобритании), которая применяет систему "деньги следуют за пациентом". Также подчеркивается, что реформа системы здравоохранения остается одним из приоритетов в пакете поддержки, которую Великобритания оказывает Украине.

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Сообщается, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в среду посетила Центр первичной медико-санитарной помощи в Киеве, чтобы ознакомиться с нынешним состоянием реформы здравоохранения в Украине. "Посол имела возможность поговорить с персоналом и пациентами центра об их опыте и ожиданиях от изменений в сфере оказания медицинской помощи",- отмечается в сообщении.