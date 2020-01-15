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 Политика Украины
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 Великобритания выделит 4 млн фунтов на поддержку реформы здравоохранения Украины, - посольство

Великобритания выделит до марта 2021 года 4 млн фунтов на реализацию программы поддержки реформы здравоохранения Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Украине.

"Великобритания поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAID (Агентство США по международному развитию. - Ред.). Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы поддержки £4 миллиона до марта 2021 года", - говорится в сообщении посольства .

В диппредставительстве подчеркивают, что успех реформы здравоохранения в Украине возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по модели Национальной службы здоровья Великобритании), которая применяет систему "деньги следуют за пациентом". Также подчеркивается, что реформа системы здравоохранения остается одним из приоритетов в пакете поддержки, которую Великобритания оказывает Украине.

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Сообщается, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в среду посетила Центр первичной медико-санитарной помощи в Киеве, чтобы ознакомиться с нынешним состоянием реформы здравоохранения в Украине. "Посол имела возможность поговорить с персоналом и пациентами центра об их опыте и ожиданиях от изменений в сфере оказания медицинской помощи",- отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3170043
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше пусть на эти деньги проведут лечение Украинских воинов, которые получили ранения от "перемирия" Зеленского. Ну или сразу Сивохе и Богдану в карман положат.
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Реформа відбувається завдяки Супрун.
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наивные британцы, цих грошей хватит разве на то, шобы написать регламент о рехформе
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Реформа відбувається завдяки Супрун.
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Лучше пусть на эти деньги проведут лечение Украинских воинов, которые получили ранения от "перемирия" Зеленского. Ну или сразу Сивохе и Богдану в карман положат.
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неужели люди не понимают что вкладывают деньги не в реформу как в идею а в слово реформа. тоесть в водух. а чиновники делают деньги как раз из воздуха. закакнчивается воздх. херачат бютжет
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бабки мародер и барыга раздерибанит на оманские фронта
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І всі гроші підуть на лікування СН.
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Выделите, допустим, на 100000 постельных комплектов, и выдавайте под роспись, поштучно.
Но наши не примут(А шо тут есть "попилить"?)
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ці дебіли на премії собі більшу суму кинули. ну ПАмагайте цим пі.....асам(((
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Зачем выделять деньги, которые разворуют? Как в черную дыру. Лучше бы взяли детей на лечение.
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наивные британцы, цих грошей хватит разве на то, шобы написать регламент о рехформе
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На ці гроші куплять томографів для державних лікарень і встановлять у приватні кабінети у цих лікарнях у яких будуть працювати лікарі-бізнесмени виключно за державну зарплату...
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