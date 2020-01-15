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 Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Федерального канцлера Ангелу Меркель содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии, передает Цензор.НЕТ.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Источник: https://censor.net.ua/n3170042
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил скоро и посрать без помощи Германии сходить не сможет .... ))))
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За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территористам и дикарям .
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А мы другое слышали, что Зелемойский сам всё сделал...
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Зебил скоро и посрать без помощи Германии сходить не сможет .... ))))
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Маруся может обидеться, Петя ей регулярно отправлял благодарности за чрезвычайную озабоченность, а Зеля призывает .. Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7103
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А мы другое слышали, что Зелемойский сам всё сделал...
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Volodymyr Horbach‏ @horbachvolod

Капкани для Зе:
1 - брифінг поліції по справі Шеремета
2 - політ в Оман (хтось його виманив і зафіксував)
3 - буде суд по Приватбанку. Це капкани різних мисливців.
А жертва у них одна.
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Зеленый ты еще Вова и нифига не понимаешь !!! Ты кацапов лучше попроси и они "помогут" Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 5393
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За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территористам и дикарям .
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Содействовать будут только в том случае если со стороны Украины будут быстрые и адекватные Действия. А не что бы никого да не обидеть , а то может кто то и рассердится. В жизни бывают не только Аплодисменты.
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Лицемерие на уровне фантастики.Смотрю фильм ,,Граница,, киностудии ..Беларусь фильм,, и оказывается что нынишняя власть на сто миль переплюнула пропоганду комунистов а ,,патриотический,наш народ тупо верит что земля плоская.
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Тобто що саме Меркель повинна робити не зрозуміло, тому розмова Зе і Меркель була "ні про що".
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Меркель ажтрисет от нашего "гаранта". Вся верхушка была х.з. где, подде.ржала версию ирана и Рашки, а теперь этот чувак к чему-то призывает Германию?
Он либо специально, либо .... лыбится так.
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В кінці сказав що дає 24 години. "Думай те".
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Бубочка, піди клаще в очі Путлжєру подивись.
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