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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4255) Меркель (1749) Донбасс (20432) разведение сил (113)

 Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3170040
 
 
 Топ комментарии
 
а куда это мы так торопимся с разводом? если каждый день есть раненные... и потери.. хоть кто-то и зашифровал из под "небоевые" ??? если нет ни суток тишины ????
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Во гнида! Вова не пора уже в Ростов к Вите!
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а куда это мы так торопимся с разводом? если каждый день есть раненные... и потери.. хоть кто-то и зашифровал из под "небоевые" ??? если нет ни суток тишины ????
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Причому найбільше вбитих і поранених,-саме на ділянках розведення.
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Точно каждый день? А сегодня, вчера, позавчера, за неделю?
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а Вы откуда? сводки публикуются каждый день...
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9 января 2020, боевики на Донбассе нарушали режим перемирия, в результате чего погиб один боец ВСУ, четверо получили ранения.

13 января 2020 года в результате погиб солдат Караван Виталий Андреевич

за 14 января на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Двое бойцов ВСУ получили ранения...

и ни одного дня нет "тишины"..ни одного!
(и если сюда приплюсовать смерти от полученных ран в госпиталях...которых нет в официозе)
и потом...к чему эта дискуссия? к чему Ваши уточнения?
я рад когда нет ни раненных ни потерь!!! но такое бывает не часто
(хоть боевые потери, слава Богу и не каждый день...)
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Зєбіли верещали про ***** "тарговля на краві" , а те що зєля в "розводєніє" на трупах і каліках то язики в жопу затягло . Хоча упороті зєбільні неадеквати "гонять якусь пургу " . Тим хоч в очі плюй , своє твердитимуть .
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В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе.

...
Не зрозумів. Віслюк не наважується навіть на повноцінну "озабоченность"?
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дякуля миротворческий спроси почему наш "союзник" Меркель лоббирует СП2?.......
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👏👏👏👏👏👏👏. Тут якраз він розуміє, чому. Бо його мотиви продовжувати злочинні відведення і фактично здачу територій стимулюєтьмя вочевидь тим самим джерелом, що і лобіювання Меркельшою СП-2.
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Ему приказали. Вот оно и выполняет. Субординация.
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пРезидент Зеленский? Снова всех на всех? Снова развести, чтобы каждый день в Золотом ранения и потери со стороны ВСУ? Давай сразу до Польши разведем? Чтобы Меркель и Путины удобней было Польшу "развеодить"

Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель - Цензор.НЕТ 6146
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Ну так суркис в Омане Бубочке зуб выбил, куда теперь ему деваться.
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нарушение Конституции? - не, это хитрость такая. боевики подумают что мы очень добрые и тоже станут не злыми.
так это выглядит. в глаза посмотришь родным солдат, которые эти позиции выгрызали и были убиты рашкинцами? нет? надо просто перестать смотреть? ну тогда ок... "далеко заеде.те"
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Тобто знову ми віддаємо свою землю Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель - Цензор.НЕТ 2734
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Воїни віддали життя , а зєля віддасть землю .
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Порох более 500 встреч провел личных в тяжёлое время ,убалтывая,доказывая этим жирным еврокотам,убеждая,добиваясь санкций лаптям в задницу......а этот президент-монитор по телефону поговорил"как бабушка здововье,не трясёт при гимне..".
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Гадаю, уже можна з повною впевненістю сказати що Зеленський- зрадник України.
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Да не оставят они в покое , хоть отведите к Киеву. Если есть человек , то способ его убить найдется . Если у Польше лутше , туда едут на зародотки с лопатой и киркой , а если в Украине лутше то сюда Русские едут с Автоматом Вои все Отведение.
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ПЕСыки, ваши предложения, что делать? Ляпать языками вы мастера, вы 5 лет типа освобождали и чё?
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..ты бы..поклонник шимпанЗе заткнул бы своё смердячее хавало. Если бы шимпанЗе было у власти в 14-15 годах, то кацапсины уже возле Львова стояли.... И только потому, что alks-обезьян ещё масса в Украине.
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ПЕСыки, а кроме "если бы" и оскорблений вы другие слова знаете?
Слава Богу вас совсем немного, но вони от вас... Правду говорят: "Мал клоп, да вонюч".
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/// В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе....
....По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. ///

Логично, что тут сказать: если на старых участках разведения по нам стреляют (надо называть вещи своими именами), то значит пора организовать новое разведение.
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за полгода ишаковско-оманских разведений на фронте, потери ВСУ превышают потери за весь 2018-й год. вопрос: нафига разводить если кацапы продолжают убивать наших?
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Шо ты несёшь?
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Поездка МО к теще в подмосковье, это была последняя жирная точка, что у нас гражданская война.
ТАК ШО ЗЕБИЛЫ ГОТОВТЕСЬ КОРМИТЬ ДАУНБАС.
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Не разведения, а одностороннего отступления Украинской армии.
Роися ничего никуда не отводит.
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Ну звісно...Після зустрічі з москалями в Омані.
Потрібно вимагати доказів, що і кацапєти відійшли.
Бо я особисто в цьому сумніваюсь.
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Вот особысто поедь и проверь, потом доложишь.
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а чому ти не поїдеш ?
не хочеш державу захищати ?
тобі простіше труселями на привозі торгувати ?
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А я не задаю тупых вопросов. И не занимаюсь провокациями, как ты.
А про труселя больной для тебя вопрос, не хватает на нормальные?
Шли размер и адрес вышлю безвозмездно.
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Мені S - вікторія сікрет.
Можна будь-якого кольору. Там всі класні.
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Це чмо продовжує здавати Україну після "стрєлки" в Омані і доповідає про це агенту Кремля комсомольці бабі Ангелі.
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Ну так суркис в Омане Бубочке зуб выбил, куда теперь ему деваться.
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А шо там по поводу если обстрелы не прекратятся, то вернёмся на старые позиции? Невже надурив?
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Кто нибудь обьяснит мне чем политика Зеленского отличается на Донбассе от политики Порошенко? При Порохе что было? Тот же самый Минск и окопная война и ничего больше.. разве что больше понтов.
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Не, чувак. Спочатку "всіх на всіх". Чи какаяразница? "Зеленский сказал о том, что для него "высшей ценностью является человеческая жизнь". Поэтому главным достижением он считает то, что стороны договорились об обмене всех удерживаемых лиц до 31 декабря." Источник: https://censor.net.ua/n3164401
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вазелиновые предатели уже прицокали защищать своего бубочку
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там где уже развели, сепары в гражнанском чуствуют себя как дома. но жалются что той территории им мало. ЗЕкоманда слышит их лучше чем 80% противников рынка земли. так чей на самом деле президент, их или наш????????????
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"полной тишины" в Донбассе. - обычно "В дамбасе" пишут кацапы ...... определяя таким образом - свабоднуйю нізвісемую рейхспубліку ..........
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Посетители, почитайте две новости подряд. Сначала нелох говорит, что будет и дальше отводить войска вглубь украинской территории, а в следующей новости приведены слова путина на каком-то их сборище, где он говорит, что у России после распада СССР остались имперские амбиции.
Граждане ***********, вы кого в президенты избрали! Болван совсем не понимает, что такое Россия и чего она хочет от Украины и согласен сдавать страну и дальше тем, у кого до сих пор имперские амбиции. Поздравляю, зеизбиратели, с удачным выбором.
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А что,уже стрелять пререстали? может хватит плясать на граблях?Может пора подключить мозг?
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і коли цю гниду заарештують військові за державну зраду?
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а этому дурачку лишь бы развести кого-нибудь. разводняк - они так привыкли
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Поки що він тільки упоротих зєбілів розводить "каккатят" . А ті барани і раді бути розведеними .
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нажаль, розводять зебілів, а через них потерпає вся країна шось тре робить
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Хунта з Комітетом Національного Порятунку і жодного симпатика кацапії та типу нашого Міністра оборони який зараз під Москвою відтягується в тещі на "блінах" .
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нуууууу.. щодо міністра оборони - на щастя це все ж таки фейк. а взагалі становище досить хитке, як на мене. з таким керівництвом ми - легка здобич для москалів
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Давай, Зебил, продолжай так и дальше, Украине надо свое Приднестровье.
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Он всего лишь фигляр - проходимец с облезлой душонкой,
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец,
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та вже б оманська шмаркля відводила всіх до українсько-польського кордону, щоб ***** привів свою мразоту спокійно на всю Україну!
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Те участки, что раньше отвели, уже кацы заняли. ОНО будет до Днепра отводить или до Львова?
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Вот же предатели, сдают Украину. Как я этого ЗЕянелоха ненавижу, до боли в сердце.
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А какая цель этого разведения? Пусть Скоморох озвучит. Или у нас разведение, ради разведения?
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