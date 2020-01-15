 Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.
По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.
"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.
Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
12:56
Враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
13 января 2020 года в результате погиб солдат Караван Виталий Андреевич
за 14 января на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Двое бойцов ВСУ получили ранения...
и ни одного дня нет "тишины"..ни одного!
(и если сюда приплюсовать смерти от полученных ран в госпиталях...которых нет в официозе)
и потом...к чему эта дискуссия? к чему Ваши уточнения?
я рад когда нет ни раненных ни потерь!!! но такое бывает не часто
(хоть боевые потери, слава Богу и не каждый день...)
...
Не зрозумів. Віслюк не наважується навіть на повноцінну "озабоченность"?
так это выглядит. в глаза посмотришь родным солдат, которые эти позиции выгрызали и были убиты рашкинцами? нет? надо просто перестать смотреть? ну тогда ок... "далеко заеде.те"
Слава Богу вас совсем немного, но вони от вас... Правду говорят: "Мал клоп, да вонюч".
....По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. ///
Логично, что тут сказать: если на старых участках разведения по нам стреляют (надо называть вещи своими именами), то значит пора организовать новое разведение.
ТАК ШО ЗЕБИЛЫ ГОТОВТЕСЬ КОРМИТЬ ДАУНБАС.
Роися ничего никуда не отводит.
Потрібно вимагати доказів, що і кацапєти відійшли.
Бо я особисто в цьому сумніваюсь.
не хочеш державу захищати ?
тобі простіше труселями на привозі торгувати ?
А про труселя больной для тебя вопрос, не хватает на нормальные?
Шли размер и адрес вышлю безвозмездно.
Можна будь-якого кольору. Там всі класні.
Граждане ***********, вы кого в президенты избрали! Болван совсем не понимает, что такое Россия и чего она хочет от Украины и согласен сдавать страну и дальше тем, у кого до сих пор имперские амбиции. Поздравляю, зеизбиратели, с удачным выбором.
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец,
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