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 Политика Украины
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 Кабмин выделил семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев по 200 тысяч

Правительство предоставит семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, всестороннюю помощь, в частности, финансовую и юридическую.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий портал".

"Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000.

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Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170035
 
 
 Топ комментарии
 
тьфу! пуштун за 10 дней работы получает больше денег!
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"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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Перше правда, а друге брехня.
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тьфу! пуштун за 10 дней работы получает больше денег!
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"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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Перше правда, а друге брехня.
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Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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це обов'язкова частина і на всіх пасажирів, а платити має МАУ
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Украинский кабмин самый жадный в мире. Мог бы и вообще зажать - ещё бы и отобрал имущество погибших.
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А чому платники податків мають щось компенсувати якщо є роботодавець МАУ, винуватець і страховка?
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У прахоботов снова зрада.
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В Украине есть Торы Смотрите что бы из Зашитых Програм , да не позбивали все гражданские самолеты в Украине , денег не хватит , да и не откупитесь Ничем.
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О, десятую часть зарплаты главпочтальона выделили.
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Меньше платила только Россия , семьям своим соотечественников
погибшим в Египте.
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как говорил в декабре один оманский ишак: "мертвых мы уже не можем спасти". так вот, в Украине десятки тысяч детей, которым нужны срочно деньги на операции или лечение. почему у зебилов нет денег для спасения жизней детей, но есть деньги на показуху на камеры. (если шо все пассажиры были застрахованы поэтому их наследники получат немалые компенсации без государства)
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А сколько Гончарук выделит денег МАМАШКЕ КОБЕЛЁВА, если её ВЫРОДКА, повесят, как собаку ?
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Багато українців гине на своїх робочих містах але лише ці, заслуговують на державну компенсацію, хоча у них є роботодавець, страховки, винуватець трагедії які мають відшкодовувати усе за законом...
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тут рєзонанс апщєствєний - мона пропіаріцца
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На ці пропіаріцца робітники за*буться робити як і на їхні не корупційні зарплати...
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А почему граждане Украины оплачивают компенсации частной компании МАУ? Иран сбил, компания Коломойского проигнорировала опасность в зоне полетов, а расплачиваться должен народ Украины.
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