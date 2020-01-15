 Зеленский по телефону обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.
Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.
Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета.
Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.
Зеленский и Меркель также обсудили ситуацию на Донбассе.
Глава государства поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования войны на востоке. Также он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части пленных украинцев.
"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.
Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.
По словам Зеленского, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.
"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.
Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на оккупированных территориях.
В принципе, вся новость сводится к этой фразе. Можно было долго не писать.
с ней размовляют лишь нелохи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А може так: Зеленский по телефону обсудил с Ме
ркндель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП?