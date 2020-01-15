EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  196  15
Все про:авиакатастрофа (1252) Зеленский (4255) Меркель (1749) Донбасс (20432) Транзит газа (169) Офис Президента (215)

 Зеленский по телефону обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Зеленский и Меркель также обсудили ситуацию на Донбассе.

Глава государства поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования войны на востоке. Также он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части пленных украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа очень высокое мнение о президенте Зеленском, между ними есть какая-то химия, - Ельченко

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По словам Зеленского, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.

Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на оккупированных территориях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран выполнять ядерное соглашение

Источник: https://censor.net.ua/n3170033
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сколько соевый порохоботов попало в список на обмен ?
 показать весь комментарий
 
А клован расказал фрау меркель о потерях ВСУ? Особенно в зонах разведения.клован враг .
 показать весь комментарий
 
/// Кроме того, Президент выразил обеспокоенность... ///

В принципе, вся новость сводится к этой фразе. Можно было долго не писать.
 показать весь комментарий
 
 
с бабой ангелой шутки плохи,
с ней размовляют лишь нелохи
 показать весь комментарий
 
Жаль на клоуна ничего нельзя выменять. Хоть на паганую инвестицию какую. Нигде кроме Украины не ценят клоунов.
 показать весь комментарий
 
Я пропоную віддати кацапам зеленського... Навіть задарма...
 показать весь комментарий
 
он себя на обмен с богданом и всем сепарским РНБО включил??? сивуха уже по донецку соскучился думаю...
 показать весь комментарий
 
Если чаще менять батарейки,то этой песне не будет конца...
 показать весь комментарий
 
Зеленский по телефону обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А може так: Зеленский по телефону обсудил с Меркндель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП?
 показать весь комментарий
 
можно отдать усика, ломаченко и винника..думаю на них много сменяем..) волчицы и с РФ по телевизору на винника посмотрят. Тем более на гастроли и оттуда сможет приезжать-у нас на границе проходной двор же...
 показать весь комментарий
 
побалакали , ну і ладненько , а газопровод все рівно якось достроємо. Да по ділам буде судить Господь і Праведний буде Суд.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх