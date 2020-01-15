 Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции"

Об этом он заявил в ежегодном послании к Федеральному собранию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее", - сказал Путин.
Президент РФ предложил начать "разговор о миропорядке", чтобы "устранить предпосылки для глобальной войны".
"Убежден, что серьезный и прямой разговор об основах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - заявил Путин.
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По его словам, события в мире развиваются "неуправляемо и непредсказуемо", в частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке.
"Региональные конфликты могут перерастать в угрозу для всего международного сообщества", - сказал Путин и заверил, что Россия "открыта для укрепления сотрудничества".
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(типа Пол Пота)
во всем мире
Кому интересно, что Путин сказал.... он же для внутренней аудитории сказал, а не для кого-то еще. Тут сидит не его внутренная аудитория. Зачем столько буковок печатать?
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1) Нет еды и денег - умирают с голоду и клянчат еду у соседей (мирное)
2) Есть еда и деньги - лезут воевать и отбирать соседские территории (военное)
они даже не рабы..... Невзоров говорит: в глухих деревнях, ватники живут как в 17-м веке, но с пузырем восседают перед телеком и .....
идут свергать бандюковрадуются вяличию
умом этих.... тьху!, точно не понять. живут на всей таблице чМенделеева, но по колени в говне и радуются мультикам от Пуйла шо типо - А вот мы сделали ракету и нас все боятся.
а еще сделали невидимый подводный аппарат с ядерным зарядом и можем "подкрасться и взорвать"(порт).
Не изобретут какое-то лекарство или новую технологию, даже хотя бы стиральную машину - нет, "подкрасться и взорвать могут". Антицивиллизация.
з голою сракою удавати супердержаву
Путин подписал закон о создании филиалов колоний при крупных предприятиях и стройках
Кремлевский упырь подписал проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому на РФ разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках. Документ опубликован на портале правовых инициатив.
Будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен.
Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключенные, приговоренные к принудительным работам. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.
"Новая газета"