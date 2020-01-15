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Все про:Путин (25380) Россия (74741) СССР (706)

 Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что после обретения бывшими республиками СССР независимости у его государства остались "прежние амбиции".

Об этом он заявил в ежегодном послании к Федеральному собранию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее", - сказал Путин.

Президент РФ предложил начать "разговор о миропорядке", чтобы "устранить предпосылки для глобальной войны".

"Убежден, что серьезный и прямой разговор об основах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - заявил Путин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин

По его словам, события в мире развиваются "неуправляемо и непредсказуемо", в частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке.

"Региональные конфликты могут перерастать в угрозу для всего международного сообщества", - сказал Путин и заверил, что Россия "открыта для укрепления сотрудничества".

Также на Цензор.НЕТ: Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170032
 
 
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Но хоть признался что все конфликты его рук дело)))
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Тебе,уроду-в аду прогулы давно ставят !
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какие именно "российские СМИ" - нельзя ли поточнее?
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Управляемая перестройка. Процесс начался. Непонятно только чем закончится.
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Амбиции остались. А возможности ушли.Импотентные мелкие пакастники.
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амбиции победы коммунизма
(типа Пол Пота)
во всем мире
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Амбиция, которая осталась, это как раз ты. Из холуя Собчака, а мнит о себе, как о императоре.Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции" - Цензор.НЕТ 607
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на любые ымперские амбыцыи всегда найдется зельоная плесень
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Що там за пртенціал у них залишився? там в тому недосоюзі, такий само потенціал, як у цього плєшивого фюрера потенція
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Если бы у россии был половой орган дедушки ,то ей бы не наступил половой орган бабушки...
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Путин до них, особенно до Гитлера - как трусливой крысе до волка. это говно даже на свои следы запрещает наступать(!)
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я так и не понял, зачем печатать Цензору эту херню?
Кому интересно, что Путин сказал.... он же для внутренней аудитории сказал, а не для кого-то еще. Тут сидит не его внутренная аудитория. Зачем столько буковок печатать?
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на параше давно кроме трубы ничего нет.... население сокращается стремительно, север заселяют китаезы, наука в жопе. дай им безвиз и гастеры из параши сметут Европу...
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Они могут существовать только в одном из двух состояний:
1) Нет еды и денег - умирают с голоду и клянчат еду у соседей (мирное)

2) Есть еда и деньги - лезут воевать и отбирать соседские территории (военное)
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Со смертью путина,врядли кацапские олигархи захотят конфликтовать ради санкций. Просто будут медленно выгребать оставшиеся ресурсы. На фоне мирового прогресса.
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ради санкций не будут. а между собой залюбки.кто бы не прийшов до влади. у него будут свои сечины-ролдугины. а старые тоже просто так не отдадут.
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Россия держалась до 91года на Украинцах Интелект и движущая Сила. Селами выежали , а теперь те на пенции , а новых Нет , осталась пьянь да срань . Амбиции Блин.
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Уже делили Европу, забыли чем закончилось

Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции" - Цензор.НЕТ 8454
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Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...
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*****-лучшая иллюстрация старческой деменции.
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процесс распада амбиций идёт уверенно. конец уж близится. )
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Звучит как "Давайте договариватся о мирном переделе територий, или же устрою новую большую войну". P.S.Пока этого плешивого не уберут, пока рашку не распутят на отдельные страны, мыр будет жить как на пороховой больке. Мир будет поражен раковой опухолью и имя ей расея!
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стоит только почитать что оно обещало ватникам когда шло на "выборы" первые......

они даже не рабы..... Невзоров говорит: в глухих деревнях, ватники живут как в 17-м веке, но с пузырем восседают перед телеком и ..... идут свергать бандюков радуются вяличию

умом этих.... тьху!, точно не понять. живут на всей таблице чМенделеева, но по колени в говне и радуются мультикам от Пуйла шо типо - А вот мы сделали ракету и нас все боятся.
а еще сделали невидимый подводный аппарат с ядерным зарядом и можем "подкрасться и взорвать"(порт).
Не изобретут какое-то лекарство или новую технологию, даже хотя бы стиральную машину - нет, "подкрасться и взорвать могут". Антицивиллизация.
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Диагноз ясен: обокравший и засравший свою бензоколонку дегенерат, мечтает обворовывать и загаживать другие территории
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амбіції такі самі:
з голою сракою удавати супердержаву
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Путин подписал закон о создании сети ГУЛАГов.

Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции" - Цензор.НЕТ 6412

Путин подписал закон о создании филиалов колоний при крупных предприятиях и стройках
Кремлевский упырь подписал проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому на РФ разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках. Документ опубликован на портале правовых инициатив.
Будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен.
Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключенные, приговоренные к принудительным работам. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.
"Новая газета"
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Розпався совок, розпадеться кацапія. А ***..ло здохне в тяжких муках.
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А ніхто не помітив, що і в Україні зростає аналогічне *****?
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карлікове вонюче ***** із падвіда скунсов завоняло...ж
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