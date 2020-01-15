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 Политика Украины, Общество
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Все про:перепись населения (76) Дмитрий Дубилет (65)

 Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал Дубилет.

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул он.

Напоминаем, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись вместо традиционной. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности из баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет-2020 предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн. В то же время Госстат заявил о пробной переписи населения в декабре этого года как об этапе подготовки к традиционной в следующем году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170030
 
 
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ок, перепись смартфонов провели, а людей когда считать будут?
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Людей без смартфонов пенсионный фонд считает.
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А чому "електронний перепис" без лапок? Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8802
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обычнее всего электронные переписи рождают виртуальные данные
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очередной распил бабла бюджетного....... ведь кто проводил, как, что за методики и как их проверить нам не скажут......
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УррррАааа!!!
Меня аж два раза посчитали!
Потому как у меня две симки Водафона.

А дыровский Пеникс посчитали?
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Я извиняюсь.. А это вы раньше были здесь под ником *Саша Крест*?
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Шо то я не понял ни фига как и кого они там считали?
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Дык у меня несколько лопатофонов и ещё пару-тройку в ящике держу колоть орехи.
Сколько раз меня сосчитали?
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Да уж... Этот точно своего добьется... И где его откопали то... господЯ...Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7107
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Ну где делается бизнес "на здоровому глузді"? В сумасшедшем доме, конечно. Оттудава они.
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