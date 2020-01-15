EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  139  10
Все про:здравоохранение (264) медицина (1909) заключенные (396) Рябошапка Руслан (250) Гончарук_Алексей (464) Офис генерального прокурора (21)

 Рябошапка просит Гончарука безотлагательно реформировать уголовно-исполнительную медицину: за год смертность среди заключенных выросла на 7%

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по поводу безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины.

"Так, процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен. Создание отдельной независимой вертикали сети учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) предусмотрено Концепцией реформирования пенитенциарной системы Украины, реализация которой рассчитана на период до 2020 года", - говорится в обнародованном в среду на сайте Офиса Генпрокурора сообщении, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, согласно информации, в последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу

"Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев). Указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в контексте непредоставлениЯ надлежащей медицинской помощи осужденным и заключенным", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в августе 2019 года Генеральная прокуратура Украины уже обращала внимание Кабинета министров Украины на просчеты и проблемные вопросы реформирования уголовно-исполнительной медицины, риски невыполнения Концепции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170029
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
без ульянки никак, надо срочно возвращать дохтура жизнь в родные пенаты
 показать весь комментарий
 
Вони навіть встигають зеків знищувати...!, Оце слуги...
 показать весь комментарий
 
тоесть когда начали дохнуть нарики спидозные ну время подошло, давайте вкинем пару милиардов на что? я даже незнаю давайте мрт в каждую зону
 показать весь комментарий
 
Так "Феофанію" вчора блазень відкрив для усіх бажаючих - цього мало? Рябошапка просит Гончарука безотлагательно реформировать уголовно-исполнительную медицину: за год смертность среди заключенных выросла на 7% - Цензор.НЕТ 667
 показать весь комментарий
 
Не тільки слуги,а й професійні вбивці!!! Все в Одному
 показать весь комментарий
 
Давайте информацию Дозировано , а то когда все и сразу то Сердце то и не выдержит. Завтра о том на сколько увеличилась смертность в больнице смертной.Или реформа в минздраве уже закончилась, что то утихло
 показать весь комментарий
 
негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья


А у кого вообще есть конституционные права? У тех, кому пенсионный возраст постоянно повышают? У тех, кто имеет ум в голове и желание работать в своей стране? У ребенка, который банально лишен детства? Или, может быть, право получать достойную зарплату и пенсию за то, что выучили вот таких руководителей, как сейчас у нас в стране? Вот такое всем нормальным людям спасибА?

Заключенные... Возможно, среди них И есть более-менее нормальные люди, но... Все-же волноваться скорее необходимо за здоровье тех, кто НЕ совершил НИКАКОГО преступления.
 показать весь комментарий
 
А те, що смертність в 4 рази перевищує народжуваність то це х*йня...... Борцуни херові!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх