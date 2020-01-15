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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1970) Кабмин (11492) Дмитрий Дубилет (65)

 Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет

Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Кабинет министров пребывает в активной переписке со всеми СМИ. Все делают запросы о доходах, премиях, надбавках тех или иных должностных лиц. Мы решили сделать простую вещь и будем официально каждый месяц публиковать все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не тайная информация, и мы считаем, что это будет еще один шаг к тому, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом", - сказал он.

Министр также добавил, что опубликованные в СМИ декабрьские зарплаты министров не являются показательными, потому что в этот месяц выплатили премии сразу за несколько месяцев. Средняя зарплата министров намного ниже - в районе 40-80 тыс. грн.

"Средний доход, который получает премьер-министр на руки, - 61 тысячу по результатам четырех месяцев. Если посмотреть на господина Бородянского, министра культуры, - у него в декабре была 91 тысяча грн, но если смотреть на четыре месяца - средняя сумма вышла 37 800 грн", - отметил Дубилет.

Министр также сообщил, что в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

"Мы работаем над тем, чтобы вопрос дохода государственных служащих был по всей вертикали правильным, потому что этот зоопарк надбавок и премий всех путает, он довольно сложен в администрировании. Мы считаем, что по всей вертикали госслужбы должна быть прозрачная, четкая, понятная зарплата, привязанная к KPI", - сказал Дубилет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Источник: https://censor.net.ua/n3170026
 
 
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Это для того что бы зебилы смотрели на доходы их слуг...и млели от счастья...??
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а конверты тоже будут упомянуты или цие не облагается налогом?
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Дубилет, это та тварь, которая помогает своим жидам бене и ослу оманскому грабить страну и забирать приват у Украины?
Читаем

Судя по сложившейся ситуации задача стоявшая перед г-ном Коломойским в вопросе "Приватбанка", а именно получение государственной компенсации за его приватизацию безнадежно провалена. Причин этому много - весьма неоднозначная репутация самого Коломойского в глазах международных организаций, длинный шлейф тянущихся судебных разбирательств, многие их которых уже в скором времени войдут в грозную стадию оглашения конкретных обвинений, резкое сужение зоны безопасных перемещений для самого Коломойского одной Украиной, открытие нового дела в окружном суде Тель-Авива и тому подобное.
Именно на этой волне Зеленским было принято собственное решение (еще раз подчеркиваем - это его личное решение), начать процесс войны с Приватом с чистого листа. Более того в его реализации будут задействованы структуры непосредственно и прямо контролируемые Зеленским безо всяких посредников.

Главной действующей фигурой в этом становится Александр Валериевич Дубилет, бывший председатель правления ПриватБанка по иску которого 2 января Хозсуд Киева открыл производство по претензиям к к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку и о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Сам иск - точная копия иска Коломойского, только с другими фамилиями.

Если в случае с Коломойским роль Зеленского сводилась к роли второго партнера, то в данном случае в игру против государственного банка непосредственно вступают структуры и люди подконтрольные лично Зеленскому. Дело в том, что Александр Валерьевич Дубилет - это отец Дмитрия Олександровича Дубидета, который занимает пост министра Кабинета министров Украины, тем самым являясь одним из высших должностных лиц Кабинета Министров, который в свою очередь является собственником "Приватбанка" от лица государства.

Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5864

Мы не собираемся раскрывать сразу и все.
Пока что мы обращаем внимание премьер-министра Украины Гончарука на факт наличия "конфликта интересов" в его учреждении и ждем его соответствующей реакции.
Обращаем внимание г-на Гончарука, что отсутствие реагирование на данные вещи, в условиях уже идущих судебных разбирательств в США , Израиле и Великобритании, может классифицироваться некоторыми судами как факт содействия, или непосредственного участия в "преступных ассоциациях" согласно процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_9.html
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Это надо на нервы 73% Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1012 Пусть каждый раз у них крыша едет, когда Дубилет будет оглашать зарплаты
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эту фуйню украинский народ наблюдает уже 30 лет. Давно пора виселицы строить, а не наблюдать.
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будем наблюдать онлайн как растет благосостояние слуг народа
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И военных не забудьте, а то у вас гос служба это сборище столичной питарни...
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Это новое оружие для истребления панов? Гуманно. И никакого насилия.
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Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, который 8 лет возглавлял государство, в настоящее время, как и ранее, работает преподавателем и ездит на работу на общественном транспорте, на автобусе. За 8 лет руководства страной Ахмадинежад не получил из государственного бюджета ни копейки и жил на преподавательскую зарплату.
Во время своего президентства он не инициировал, как некоторые другие его "коллеги", принятие закона "Об экс-президентах", чтобы получать высокую пенсию.
После окончания президентских полномочий Ахмадинежад вновь вернулся к преподавательской деятельности, ездит на работу на автобусе.
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ми не такі.. от є в іранців куми, свати, брати? а в нас є.. і всі їсти хочуть..
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У наших "можновладців" единственный принцип - хочу сегодня и много. Очень цинично, но правдиво на эту тему высказался Молюска https://strana.ua/news/244590-ministr-maljuska-objasnilsja-za-vysokuju-zarplatu.html
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хм... а можно лучше каждый месяц публиковать фамилии тех министров-барыг-мародеров с вашей Зекоманды которые проворовались и их решением суда взяли под стражу !? Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2075
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Это для того что бы зебилы смотрели на доходы их слуг...и млели от счастья...??
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про доходи давай!!!! Зарплати там мізерні. Малюські
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Малюськи зарплату опубликовали, так он заявил что не получал таких денег и вообще его мама поругала, а жена раздражена. Имейте совесть, не пугайте министров и сначала договоритесь с ними что показывать, а что скрывать.
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Ну теперь и Семью сохранят и Жены будут на месте, а то слезы и вопль о маленькой зарплате . Пенцию добавили 10 гр , но и на том спасибо.
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Ох теперь и заживем,за что эти избранные ***** издеваются над народом за счет которого они живут и новым трудовым законодательством загоняют народ из феодального в рабовласнический период.Да и Бог с ними.
Жду и недождусь когда примут закон об месном самоуправлении и я буду одним из первых инициаторов для проведения референдума по отсоединения Закарпаття от Украины.А вы уроды молчаливые так и сосите как пианисту так и ***** не смотря на сотни убиенных кацапами и десятками тысяч инвалидов во благо русского мира.
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Хороший будет троллинг народа каждый месяц.
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зачем?
лучше отчет что сделано и заслуживают ли они даже просто зарплаты... а не премии ))))
и не просто с 9 до 18 балду поганял...а конкретно - что сделал на 100 тыс в месяц?
а мы подумаем - заслужил ли они эту премию с доплатами и бонусами!!!!
(понимаю что бред...но капец как надоело это наё !)))))
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