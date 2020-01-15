 Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
"Кабинет министров пребывает в активной переписке со всеми СМИ. Все делают запросы о доходах, премиях, надбавках тех или иных должностных лиц. Мы решили сделать простую вещь и будем официально каждый месяц публиковать все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не тайная информация, и мы считаем, что это будет еще один шаг к тому, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом", - сказал он.
Министр также добавил, что опубликованные в СМИ декабрьские зарплаты министров не являются показательными, потому что в этот месяц выплатили премии сразу за несколько месяцев. Средняя зарплата министров намного ниже - в районе 40-80 тыс. грн.
"Средний доход, который получает премьер-министр на руки, - 61 тысячу по результатам четырех месяцев. Если посмотреть на господина Бородянского, министра культуры, - у него в декабре была 91 тысяча грн, но если смотреть на четыре месяца - средняя сумма вышла 37 800 грн", - отметил Дубилет.
Министр также сообщил, что в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.
"Мы работаем над тем, чтобы вопрос дохода государственных служащих был по всей вертикали правильным, потому что этот зоопарк надбавок и премий всех путает, он довольно сложен в администрировании. Мы считаем, что по всей вертикали госслужбы должна быть прозрачная, четкая, понятная зарплата, привязанная к KPI", - сказал Дубилет.
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Судя по сложившейся ситуации задача стоявшая перед г-ном Коломойским в вопросе "Приватбанка", а именно получение государственной компенсации за его приватизацию безнадежно провалена. Причин этому много - весьма неоднозначная репутация самого Коломойского в глазах международных организаций, длинный шлейф тянущихся судебных разбирательств, многие их которых уже в скором времени войдут в грозную стадию оглашения конкретных обвинений, резкое сужение зоны безопасных перемещений для самого Коломойского одной Украиной, открытие нового дела в окружном суде Тель-Авива и тому подобное.
Именно на этой волне Зеленским было принято собственное решение (еще раз подчеркиваем - это его личное решение), начать процесс войны с Приватом с чистого листа. Более того в его реализации будут задействованы структуры непосредственно и прямо контролируемые Зеленским безо всяких посредников.
Главной действующей фигурой в этом становится Александр Валериевич Дубилет, бывший председатель правления ПриватБанка по иску которого 2 января Хозсуд Киева открыл производство по претензиям к к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку и о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Сам иск - точная копия иска Коломойского, только с другими фамилиями.
Если в случае с Коломойским роль Зеленского сводилась к роли второго партнера, то в данном случае в игру против государственного банка непосредственно вступают структуры и люди подконтрольные лично Зеленскому. Дело в том, что Александр Валерьевич Дубилет - это отец Дмитрия Олександровича Дубидета, который занимает пост министра Кабинета министров Украины, тем самым являясь одним из высших должностных лиц Кабинета Министров, который в свою очередь является собственником "Приватбанка" от лица государства.
Мы не собираемся раскрывать сразу и все.
Пока что мы обращаем внимание премьер-министра Украины Гончарука на факт наличия "конфликта интересов" в его учреждении и ждем его соответствующей реакции.
Обращаем внимание г-на Гончарука, что отсутствие реагирование на данные вещи, в условиях уже идущих судебных разбирательств в США , Израиле и Великобритании, может классифицироваться некоторыми судами как факт содействия, или непосредственного участия в "преступных ассоциациях" согласно процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_9.html
Во время своего президентства он не инициировал, как некоторые другие его "коллеги", принятие закона "Об экс-президентах", чтобы получать высокую пенсию.
После окончания президентских полномочий Ахмадинежад вновь вернулся к преподавательской деятельности, ездит на работу на автобусе.
Жду и недождусь когда примут закон об месном самоуправлении и я буду одним из первых инициаторов для проведения референдума по отсоединения Закарпаття от Украины.А вы уроды молчаливые так и сосите как пианисту так и ***** не смотря на сотни убиенных кацапами и десятками тысяч инвалидов во благо русского мира.
лучше отчет что сделано и заслуживают ли они даже просто зарплаты... а не премии ))))
и не просто с 9 до 18 балду поганял...а конкретно - что сделал на 100 тыс в месяц?
а мы подумаем - заслужил ли они эту премию с доплатами и бонусами!!!!
(понимаю что бред...но капец как надоело это наё !)))))