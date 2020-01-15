 В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин

Об этом глава посольства США в Украине Кристина Квин заявила на заседании Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я хотела бы начать с выражения соболезнования гражданам Украины и семьям и друзьям погибших на прошлой неделе в авиакатастрофе. Я хотела бы поблагодарить Президента и Премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", - сказала Квин.

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Она добавила, что в эти трудные времена Соединенные Штаты Америки продолжают быть вместе с Украиной.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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