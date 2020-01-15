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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Иран (801) США (16033) Квин Кристина (8)

 В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин

Украинская власть в ситуации, когда военнослужащие Ирана сбили вылетевший из Тегерана самолет компании "МАУ", действовала профессионально и эффективно.

Об этом глава посольства США в Украине Кристина Квин заявила на заседании Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я хотела бы начать с выражения соболезнования гражданам Украины и семьям и друзьям погибших на прошлой неделе в авиакатастрофе. Я хотела бы поблагодарить Президента и Премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", - сказала Квин.

Также читайте: Офис Генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям черные ящики сбитого самолета МАУ

Она добавила, что в эти трудные времена Соединенные Штаты Америки продолжают быть вместе с Украиной.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Источник: https://censor.net.ua/n3170024
 
   
 Топ комментарии
 
моника стала любимой женой))))
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для США все власти Украины действовали профессианально , начиная с Кравчука, который отказался от ЯО...

В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 7635
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Особый профессионализм проявил Баканов, он с Куршевельских гор увидел попадание ракеты по самолету.
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Что, работа Моники Левински вызывает зависть ?
Похоже тебе лучше взять погоняло Сосичгук ... В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 9636
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Ваня, не воняй! Похоже тебе лучше взять погоняло... А нет, ты уже взял...
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А шо, Франє нравіццо тонкий кацапський гумор.
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Власть Украины профессионально отдыхала. Кто в Омане, кто в Куршавеле.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 19 часов назад

Заява посольства,про технічні причини катастрофи літака - це те ж саме, що поширення ОПУ заяви Богдана про звільнення, а потім цю інформацію ніхто не спростовував і не підтверджував. Тоді була підірвана довіра до влади всередині країни, а зараз до України на міжнародній арені.
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Вона з Каліфорнії. Демпартія Америки.
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Це з категорії тверджень від ЄС про останній "обмін" вбивць та терористів на "маршруточників" - "Ми йшли до цього 2 роки!" В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 2369
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Радуйтесь, что у вас нету таких "профессионалов"
А то они бы вам быстро страну развалили
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для США все власти Украины действовали профессианально , начиная с Кравчука, который отказался от ЯО...

В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 7635
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Кстати да. Обама приезжал на Донбасс, или куда там, будучи сенатором - обосрал нас. Ну да ладно, а зато мы можем сделать ЯО, вот, и черноземы - огого, Муссолини вывозил триллионами тонн и так и не вывез))
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А что еще может сказать дипломат !? Ведь о "профессионализме" Украины уже сказали ВСЕ мировые СМИ... осталось только обтекать, и жевать жвачку чем что либо говорить... В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 4288
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У чому конкретно був професіоналізм зевлади Кристина Квін не говорила, а просто обсмоктала щось у СН.
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не поняли сарказму - тут часто таке спостерігайєця
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Особый профессионализм проявил Баканов, он с Куршевельских гор увидел попадание ракеты по самолету.
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Конечно, возможно он знал в каком направлении смотреть.
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Цей гівнюк проблєяв шось типу: "Літак небезпечно наблизився до ракети"
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Странно. Потому что в Украине в это время представителей ЗЕленой власти не было.
Только Медель мандила шото, как могла, в тырнетике.
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да проффисеонально шо киздец.... дякуля сутки не мог из Омана выбраца.... а про ахинею топ чиновников о технической неисправности мы в расчет даже не берём.....
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Он что, после затяжки на пилота выдохнул? У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 3966
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А в чем заключалась проФФесийность наших проФФесионалов иожет эта проФФесийная коза обяснит?Думаю что нет,так как ее проФФесийность на уровне клавишей пианино...
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Трамп настільки поважає і довіряє президенту України,що не став призначати нового посла.Посольством рулить Тимчасовий повірений у справах.
Мало які країни можуть похвалитись такою довірою.
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Проявили профессионализм в лизоблюдстве. Конечно, это их конёк, они ведь с Беней работают, он их приучил.
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"Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і професійно та ефективно повели себе"

Більше схоже на іронію.
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Жаль президент с премьером не сели на этот самолет, а так все как обычно.
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"ЕС" плевать хотела на мнение лидеров государств и их послов.
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У-у-ух ахент кремля!
В ПЕС сказали зрада, значит зрада.
Вся свиноферма подтвердит.
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Ти курволєва,і я курволєва! У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019
Крістіна Квін ще через тиждень скаже : та вони самі нарвались на мирні іранські Тори що мирно баражирували над територією Ірану в очікуванні атаки USA.
При таких "союзниках" ,мля і путлєра не треба!
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А вот ********* знают, что лютая зрада не отменяется.
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У Трампа свої плани на моніку.
Тому і такі заяви.
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