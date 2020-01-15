 Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.
Законопроектом регулируются вопросы организации деятельности Верховного Суда для выполнения его основной задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики и сбалансирования нагрузки делами между различными юрисдикциями, а также быстрого рассмотрения дел.
Законопроектом устанавливается ряд фильтров, которые, по задуму Зеленского, должны помочь разгрузить Верховный Суд. Этим законопроектом вносятся изменения в процессуальные кодексы: вводятся кассационные фильтры, предлагается к категории малозначительных дел отнести дела о защите прав потребителей и о защите чести и достоинства, и таким образом разгрузить Верховный Суд. Кроме того, предлагаются изменения в КАСУ, по которым изменится перечень видов обеспечения иска — в частности, нельзя будет приостанавливать акты Кабмина и решения кадровых комиссий органов прокуратуры.
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Чудак, который ни единой нормы права не знает, чет там .... прости Аллах или чет там.... "что-то задумал"
держите меня семеро.... даааа, это конечно я понимаю Антиколорадоса, который юрист и в ужасе от выходок "юриста" Зели
не говоря уже за "если нарушу - уйду"
Обсуждать реальных хозяев страны Нам запрещено, а вот «зеленую куклу» - Мы можем обсасывать сколько Нам влезет?!