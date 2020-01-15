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Все про:ВР (24277) Верховный Суд (801) Зеленский (4255) судебная реформа (1292)

 Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №2314 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

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Законопроектом регулируются вопросы организации деятельности Верховного Суда для выполнения его основной задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики и сбалансирования нагрузки делами между различными юрисдикциями, а также быстрого рассмотрения дел.

Законопроектом устанавливается ряд фильтров, которые, по задуму Зеленского, должны помочь разгрузить Верховный Суд. Этим законопроектом вносятся изменения в процессуальные кодексы: вводятся кассационные фильтры, предлагается к категории малозначительных дел отнести дела о защите прав потребителей и о защите чести и достоинства, и таким образом разгрузить Верховный Суд. Кроме того, предлагаются изменения в КАСУ, по которым изменится перечень видов обеспечения иска — в частности, нельзя будет приостанавливать акты Кабмина и решения кадровых комиссий органов прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3170023
 
 
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интересно, кто теперь будет отцом украинской демократии
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...которые, по задуму Зеленского )))))))))))))))))))) этого?

Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 228

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которые, по задуму Зеленского\\\\\\\\\\\\

Смеяться - Разрешаю Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
Чудак, который ни единой нормы права не знает, чет там .... прости Аллах или чет там.... "что-то задумал" Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
держите меня семеро.... даааа, это конечно я понимаю Антиколорадоса, который юрист и в ужасе от выходок "юриста" Зели
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НУ КАК ЮРИСТ СКАЖУ ПРОЗДРАВЛЯЮ БАНДУ СЛУГ ЕВРЕЕВ И ЗЕЛЕОСЛА С НОВЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ УРЕЗАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ РАЗ ВТОРОЕ ПРИВЕТ ДЕЛАМ И УКРАИНА ИХ ПРИГРАЕТ УЖЕ В ЕСПЧ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДУРАЧКА КЛОУНА В СУДЕБНУЮ ВЕТВЬ ВЛАСТИ ЧТО ОХВАТВЫВАЕТСЯ СОСТАВОМ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ ЗАХВАТ ВЛАСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБОМ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА... ну что сказать дебил он и с Кривого Рогу дебил даже в должности ***********....
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да там..... уйма того что тупо(прямо) противоречит Конституции.
не говоря уже за "если нарушу - уйду"
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Дістали,вже,діти лейтенанта Шмідта...
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Выклюет ворон ворону глаз или нет? Скоро Верховный Суд будет пересматривать дело Дронова и Зайцевой по ДТП в котором погибли 6 человек и ещё 6 человек были травмированы.
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от СН проголосовало всего 214. Спасла какая то группка депутатов 14ю голосами и еще пару тройку разрозненно кто-то дал.
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Искренне смешно наблюдать, как политики и эксперты с важным видом обсуждают действия Зеленого. Зачем? Это "ширма", за которой действуют Коломойский, Пинчук, Порошенко, Аваков, Ахметов и Фирташ.... Манекен, не принимающий и не понимающий ни одного решения в повестке дня которое оно озвучивает !!!... Просто нанятый актер. Причем - второразрядный, который никогда бы не смог сыграть в Голливуде....
Обсуждать реальных хозяев страны Нам запрещено, а вот «зеленую куклу» - Мы можем обсасывать сколько Нам влезет?!
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Це називається товкти завзято воду в ступі.
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