 Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

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Законопроектом регулируются вопросы организации деятельности Верховного Суда для выполнения его основной задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики и сбалансирования нагрузки делами между различными юрисдикциями, а также быстрого рассмотрения дел.

Законопроектом устанавливается ряд фильтров, которые, по задуму Зеленского, должны помочь разгрузить Верховный Суд. Этим законопроектом вносятся изменения в процессуальные кодексы: вводятся кассационные фильтры, предлагается к категории малозначительных дел отнести дела о защите прав потребителей и о защите чести и достоинства, и таким образом разгрузить Верховный Суд. Кроме того, предлагаются изменения в КАСУ, по которым изменится перечень видов обеспечения иска — в частности, нельзя будет приостанавливать акты Кабмина и решения кадровых комиссий органов прокуратуры.