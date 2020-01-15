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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1970) Кабмин (11492)

 Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 15 января. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"1. Устанавливается новый Минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).

  1. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнях, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.
  2. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет должностной (оклад) на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.)", - написал Гончаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Он добавил, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться надбавки и премии.

"1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада", - процитировал постановление Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.

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Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников 01Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников 02
Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170022
 
 
 Топ комментарии
 
как законно грабить народ?! да все просто: нужно топ чиновникам сделать астрономические зарплаты и надбавки.
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Все перемены в нашей стране сводятся лишь к повышению зряплат чиновникам ...
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7000 доларів в місяць. Яник оху..вает - а що так можна було???
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как законно грабить народ?! да все просто: нужно топ чиновникам сделать астрономические зарплаты и надбавки.
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1300$ это астрономическая зарплата для том чиновников, которые распоряжаются миллиардами?
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Не могу читать подобные новости - тошнит от отвращения(((
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надбавки за эффективность да еще ежемесячно! Такое бывает? кто определяет єффективность и есть ли она ежемесячно? а если єффект вілезет через год, то сотрудник весь год по идее не должен получять надбавки....
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у пенсионеров забрали себе добавили- вот это слуги.....
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Ребята это волна для отвлечения внимания следите за своими карманами будут грабить и безбожно похлеще продотрядов грабить и сдавать
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Все перемены в нашей стране сводятся лишь к повышению зряплат чиновникам ...
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А в чем разница между предыдущими мародерами и нынешними, которых вы порохоботы называете клоунами, а разницы нет, нынешние никакие не клоуны, а такие же циничные и подлые мародеры как и предшественники так восхваляемые вами, только за вознограждение.
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видно, что ты зебил-"акакаяразница". Если стало хуже... и за такой короткий период времени... и без каких-либо значимых внешних причин, то очевидно, что разница есть.
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ти ж чучело голосувало за Изменения і порівнюєш *** з пальцем.
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$4000 учителям или заместителям министров. #Акакаяразница?
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kak-to-tak‏ @kaktota83571856 24 ч.
Вчера мне рассказали, что на неделю задерживают выплату пособий по инвалидности, чего не было уже лет 20. Сегодня прозвонила, уточнила - да, не выплатили. Детские пособия тоже. Приехали.
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У меня товарищ инвалид первой группы.Пенсию и субсидию получал 8-9 числа.Сегодня 15-е,ещё ничего не получил.
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НУ ТА ДА=))
35000+200%=105000
ЗЕбилы вы ЛОХИ=))
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Нормальные человеческие зарплаты руоководителей.
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можливо, але... якщо не крадуть та не приписують собі премії!!!!
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И это прекрасно. Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников - Цензор.НЕТ 4263

Каждый божий день, когда я возвращаюсь домой с работы, мне все веселее смотреть на надпись на дверях лифта "Мы за ЗЕ!!!".
Сначала хотел стереть, а теперь очень хочется дописать "Ну и как оно вам теперь???"
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Які ****, надбавки та премії????? Що це за пережтки совка. Так само як безкоштовне житло! Чиста заробітня плата посадовий оклад і все! Ніяких вилок і лазейок. Премії! А чим оцінюється і які критерії преміювання держпосадовців? Як можна реально оцінити їхній "вклад" в покращення якості їхньої роботи? Правильно. Ніяк! Значить які премії, які надбавки?!
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а ще грошова допомога, оздоровчі тепер будуть тисяч 200.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
=)))
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 1 час назад

Они давно намекали что хотят стать "волонтёром" в УкрОборонПроме и железнодорожником с зарплатами в 300 000 - 450 000 грн., просто смог понять их только Зеленский.

Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 8970
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Да Янык по сравнению с зеленой саранчой просто душка, если бы конечно не расстрелы на Майдане.
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наконец то обездоленные, сирые и убогие начнут робить в человеческих условиях
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Какая прелесть....
Зебилы аж верищат от счастья и радости....они это сделали...вместе... Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 948
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"1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно ...

Это просто феерично!!! Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 5340
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На любую работу сегодня берут на испытательный срок, на месяц минимум, без оплаты, как проверка способностей. Пусть эти зеленые выродки хот бы год бесплатно поработают. Хотя я лично эту мразь сначала в колхоз, покажут как умеют строить светлое будущее.
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Їх,бездарів, ні в один кібуц не візьмуть!
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чорний ворон кряхче
доля лихоточить
заломила руки молода вдова
закатилось сонце
за далекі Луки
покотилось долом буйна голова
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Каждому Пенсионеру по 200 тысяч премии за то , что остался Жив со своих 2тыс .
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"- нєєєєєєє! так дєло не пойдёт! мы вас не видили мы вас не знаем!
- хорошо! ваши условия?
- 33 630! надбавки и премии 67 230!
- каждому!" (С)
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А можно к пенсии надбавку за эффективность? Ведь судя по тому, как жирует власть, наши предки довольно эффективно поработали! Грабить - не переграбить!
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А за эффективную работу предкам повысили пенсионный возраст и понизили пенсии))
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За Дефективность сколько зечинуши будут получать?
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премия в размере до 200 процентов должностного оклада; - какая прелесть!

а чего больше нигде и ни у кого нет такой премии?
(только не больше 50 процентов от оклада)
нас где-то дурят! )))) то ли небожители, то ли в бухгалтерии)))))))
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в зеленої влади найкраще получається давати собі премії і зарплати за невиконану роботу
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пока эффективность нулёвая, о каких премиях может идти речь? премии дают за позитивные результаты в работе.. а вот лично мне уже 2 день задерживают бюджетный аванс и по информации из закрытых источников это продлится еще неделю.. так в чем позитив от работы этой команды?
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Премия не должна превышать зарплату, но есть чудеса, работают за премию, а не за зарплату.
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Пусть живут как все люди.Оклад,а все расходы за месяц по чекам и платёжкам в пределах предусмотренных законом.Премия возможна только по итогам года , только в следующем году и только после результатов аудита.Нет аудита,нет премии.
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Зарплата,плюс двести процентов премия,плюс двести надбавка,плюс за выслугу,плюс за секретность,ещё из командировочных можно поиметь,плюс на лечение и матпомощи можно выписать сколько захочешь - богатая страна Украина.
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Работал при Союзе в проектном институте... 80-годы... Институт проектировал заводы минеральных удобрений по Западной Украине... Персонал 800 сотрудников... Инженер средней квалификации получал( оклад+ прогрессивка+премии) 220- 230 "чистыми", высокой квалификации " 260-280 рублей... Главный инженер 550 -600, директор 650-700... Соотношение примерно 1:2,8... Была знакомая в бухгалтерии, цифры достоверные... Кстати ничего не "шло в корзину", все строилось...
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