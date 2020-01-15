 С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет", - говорится в сообщении.
Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.
Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.
Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.
Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.
Повторяют, как в русне.
Надо не пенсионный возраст увеличивать, а продолжительность жизни.
Престарелым гражданам необходимо, не увеличивая пенсионный возраст, дать возможность ещё трудиться, получая и пенсию, и зарплату. Обездоленным гражданам (инвалидам, особенно участникам ВС) пенсии требуется увеличивать.
каждый доживший до пенсии - является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
Зебіли все зроблять як на расєі, їм ху#ло наказало.
не зависимо от возраста...но зависимо от математики... детский труд запрещен...а школу заканчивают в 18...(+40) = 58... даже если сразу после школы пошел пахать и платить налоги...то выйдешь на пенсию на 2 года раньше сверстника...
(простите, я не понял о чем Вы...)