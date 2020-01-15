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Все про:пенсионный возраст (722) Пенсионный фонд (358)

 С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет", - говорится в сообщении.

Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

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С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170021
 
 
 Топ комментарии
 
До 1 квітня приурочили, щоб не так гірко було? Тоді для жінок потрібно було з 8 березня вводити. Букет квітів компенсував би матюки.
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До 1 квітня приурочили, щоб не так гірко було? Тоді для жінок потрібно було з 8 березня вводити. Букет квітів компенсував би матюки.
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С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7842по зебуинам удар за ударом!но есть у меня подозрение,что в каждом зебененке живет матерый мазохист С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7842
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можно изменить. Тигипка же враг народа, а Ишак Оманский лучший друг животных.
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И Слава Порошенку! Да?! )))) Слава бывшему гаранту за Крым, Донбас и оккупанта!
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Скоро молодых начинающих бабулек, которым до 60-ти, девушками будем называть.
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Цуки недоделанные, а не слуги они народные!
Повторяют, как в русне.
Надо не пенсионный возраст увеличивать, а продолжительность жизни.
Престарелым гражданам необходимо, не увеличивая пенсионный возраст, дать возможность ещё трудиться, получая и пенсию, и зарплату. Обездоленным гражданам (инвалидам, особенно участникам ВС) пенсии требуется увеличивать.
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главное - шоб женчины умирали уже на следующий день по достижении пенсионного возраста и их страховой стаж на момент смерти был не менее 35 лет! т.е с 1 апреля 2020, желательное время жизни женщин - 59 лет, 6 месяцев, 1 день .....
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Европейским. В РФ у трети страны пенсионный возраст снижен на 5 лет. Силовиков на северах год за два. Меньы могут в 40 лет выйти на пенсию с 80 тыров.
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Странно но в 6-ть месяцев рождаются только инвалидные дети,нормальные в 7-9 месяцев.Так почему бабулям дали времени только на 6 месяцев?Возможно потому что евреи живут по 13-ти месячнему календарю?
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Покращення, а молодежь и в Польше пристроится,супервыход из положения,прямо в турборежиме
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А Зебобикам все денег мало, решили над женщинами поиздеваться.
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на бабушках, торгующих семками держится вся современная экономика украина
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Пора бы уже вообще отменить эти пенсии, до них и так никто не доживает. А даже если и доживает, приходишь такой оформлять, а тут тебе говорят: та фирма не платила налоги в том году, эта тоже не платила, и та на которой вы в 85ом работали, она тоже забила на вас болт тогда и никакие записи в книге не спасут от таких косяков.
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***
каждый доживший до пенсии - является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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тем временем китайцы и скандинавы вводят 4 х дневную рабочуюю неделю
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Рехворми не спинити!
С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5677
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если ты пишешь, как говоришь, то тебе к логопеду, а если ты за 10 школьных лет не смог осилить язык, то тебе никто не поможет: это навсегда...
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Ну шо, бабанькі? Як вам така Рехформа?
Зебіли все зроблять як на расєі, їм ху#ло наказало.
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и не один лох не подаст в европейский суд, лохиня, закон обратной силы не имеет, когда вступил в трудовые отношения то и пенсия должна быть по законодательству на тот момент, но если вам ***** мне вдвойне
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Никто не хочет умирать все хотят увидеть конец этого *******
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Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

не зависимо от возраста...но зависимо от математики... детский труд запрещен...а школу заканчивают в 18...(+40) = 58... даже если сразу после школы пошел пахать и платить налоги...то выйдешь на пенсию на 2 года раньше сверстника...
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нит, закон обратной силы не имеет крапка
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Это, типа, премия для панянок. Радуйтесь.
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В этой стране нереально классно жить, нафиг та пенсия, главное работать,работать и работать, как завещал Великий ленин, и умирать стоя, как павка корчагин,на зло буржуям мальдивским и оманским.
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