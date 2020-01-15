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Все про:конкурс (830) Офис генерального прокурора (21)

 Набор в Офис Генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам. ИНФОГРАФИКА

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил "Порядок проведения отбора на занятие вакантной должности прокурора".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Утвержденный порядок предусматривает проведение отбора по аналогии с аттестацией прокуроров в три этапа с допуском кандидатов к каждому следующему этапу в случае успешного прохождения предыдущего.

Первый и второй этап - экзамены в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники для выявления знаний и умений применять закон, а также на общие способности и навыки соответственно.

Третий этап - проведение собеседования для выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполнят также письменное практическое задание.

Набор в Офис Генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам 01

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Участие в отборе имеют право принимать лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и соответствуют требованиям, определенным статьей 27 Закона Украины "О прокуратуре".

В ближайшее время на сайте Офиса Генерального прокурора будет обнародована информация о перечне вакантных должностей, а также о требованиях и процедуре подачи документов для кандидатов на должность прокурора.

Уточняется, что прием документов от кандидатов на должность прокурора в пределах отбора начнется 20 января 2020 года.

Напомним, после аттестации в Офис Генпрокурора из ликвидированной ГПУ перешли 610 прокуроров.

Источник: https://censor.net.ua/n3170019
 
   
 Топ комментарии
 
Сильно смахивает на конкурс красоты)) Нулевая толерантность к коррупции. Тьфу. Как её проверить... черти-шо..
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приимущество еврейские корни и теща в подмосковье
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Черговий шанс для "нових облич"... Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 2964

Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 686
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Головне, щоб за ЗЄ-йла був готовий і фонарного стовба посадити.
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Зеботи - є можливість скористатися "соціальною катапультою"!
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Сильно смахивает на конкурс красоты)) Нулевая толерантность к коррупции. Тьфу. Как её проверить... черти-шо..
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приимущество еврейские корни и теща в подмосковье
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Цим вимогам, що на плакаті, нажаль, не відповідає сам Рябошапка.
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"має нульову толерантність до корупції" Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 5902
Шо, на поліграфі перевірятимуть? Як Дубінського та Арахамію?
- любиш корупцію?
- нє.
- ок.
-дякую.
-(догори ср*кою)
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садовый возьмет партбилет диплом и станет прокурорчиком))
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Не так страшны дилетанты...как идиоты со рвением!))))
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принимаюца тока лица со здоровым багровым цветом лица, не употребляющие закуску и не выговагиывающие букву р
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Саме страшне, що це дорога в безодню, хоч старих залишай, хоч нових набирай...... ЦУГЦВАНГ
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Тю, а я то думаю что за работа для студентов на олх появилась,перспективна робота в офісі, помічником юриста у м.Києві, (заявка подана на юридичну фірму, зареестровану на банковій)
Перевага надається дівчатам з модельною зовнішністтю, досвід роботи не обов*язковий, ми всього вас навчимо на курсах у м.Трускавець.
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