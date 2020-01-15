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 Политика Украины
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 В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области, - Нацсовет по ТРВ

В 2020 году запланировано построить новую радиотелевизионную вышку в Камышевахе Луганской области.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В 2020 году запланировано строительство еще одной радиотелевизионной вышки в Камышевахе Луганской области высотой 150 м и запланировано создание телерадиопередающей станции в Станице Луганской", - отметила она.

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Фещук напомнила, что в прошлые годы было построено четыре новых радиотелевизионных мачты. В частности, в 2016 году в Краматорске Донецкой области была построена мачта высотой 184 м, в 2017 году еще две мачты - в Бахмутовке на Луганщине (высота 134 м), и в Чонгаре Херсонской области (190 м), в 2018 году - в Горняке Донецкой области (190 м), а также в 2019 году была увеличена высота вышки в Чаплинке Херсонской области - с 92 до 133 м.

Источник: https://censor.net.ua/n3170018
 
 
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А бабла в Україні - кури не клюють. Вистачить і міністрам,і депутатам, і на телевишку.
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самого гдавного не знаете- с вышки будет сыпаться колбаса, вместо вещания
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А луганчане ЭТОГО хотят? Да они плевать на нас давно хотели. Слюной.

Отмывание денег. Не более.
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не правда, У ЛУГАНЧАН ОДНА МЕЧТА-ВЫШКА ВЕЩАНИЯ
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А що, по кацап-ТБ "Сватів відмовилися показувати? Тоді треба! І навіть треба сигнал каналу Г+Г розкодувати.
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а давайте мы им эту
В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 1508
радиовышку в Луганск отправим экспрес доставкой, а они уже как нибудь сами разберуться?
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и на каждой вышке разместить по зелюкус рупором
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если для того чтобы там круглосуточно крутить 95 квартал, сватов и сериал слуга народа - не надо....
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