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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11492) несовершеннолетние (68) уголовная ответственность (369) Гончарук_Алексей (464)

 Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные вооруженные формирования, - Гончарук

Кабинет Министров Украины предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

"Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - говорится в сообщении.

Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность", - подчеркнул премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170016
 
   
 Топ комментарии
 
Це закон проти Правого сектора, С14 та інших патріотичних організації! Влада вирішила остаточно вирішити питання українського націоналізму!
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А ПЛАСТ это военизированое формирование? И что они вобще считают военизированным формированием?!
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Пісяють за молодь з Нацкорпуса? Своя дупіта ближче до тіла?
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Пісяють за молодь з Нацкорпуса? Своя дупіта ближче до тіла?
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А как насчёт уголовных, сепаратистских формирований?
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Валерий Тимофеев - а как они могут там на что то повлиять...?

Военно-патриотические организации украинцев будут разгонять...
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Це закон проти Правого сектора, С14 та інших патріотичних організації! Влада вирішила остаточно вирішити питання українського націоналізму!
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именно...
Азов воспитывает украинцев, а им нужны малороссы..
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А ПЛАСТ это военизированое формирование? И что они вобще считают военизированным формированием?!
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Таким чином Гончарук порушує права дітей, яких він начебто захищає. Наприклад, дитина (до 18 років) захоче займатися стройовою, чи тактикою, а її нікуди не візьмуть.
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Приравнять деятельность ЛНР...ДНР и ФСБ к педофилии!)))
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Й як здійснюватимуть в лугандонії Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные вооруженные формирования, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9570
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В українські пар изчри на території ЛДНР - це законні збройні формування? Їх теж будуть карати, якщо їм допомагати уть патріотично налаштовані підлітки, яких, до речі, багаиоюто сидить по дировських буцегарнях?
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А совершеннолетних типа - пожалуйста... Ну и дибилы *****.... таких дибилов еще не было
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организаторы и воспитатели сепарных организаций должны сидеть в подвале. А тем кто прошел сепарные лагеря и стал совершеннолетним лагеря реабилитации, а их родителей казнить.
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шо, катаца на самокате в шубе теперь тоже преступление?
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