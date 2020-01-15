 Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные вооруженные формирования, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

"Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - говорится в сообщении.

Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность", - подчеркнул премьер.

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