 Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Об этом Бородянский рассказал "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Премия - это часть совокупного дохода. Заработная плата министра составляет 13 000 гривен. Далее идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется, и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали", - сказал Бородянский.
Он также рассказал о своих средних доходах в течение четырех месяцев работы в правительстве.
"Средняя зарплата - 37 тысяч 500 гривен за все время моего пребывания на позиции. Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тысяч гривен. Выплаты, которые в министерстве происходили, имели две части: первая - это ликвидация Министерства культуры, и людям были выплачены отпускные, накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате", - пояснил министр.
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Ранее в январе Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. При этом пять заместителей министра и государственный секретарь министерства Ростислав Карандеев получили доходы большие, чем министр - от 139 до 497 тысяч гривен.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.
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По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.
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У кого еще так?
значится не только у нас на районе...
и еще людей посакращали у нас много, а оставшимся зарплаты оставили прежние - нищенские..
https://www.youtube.com/watch?v=gOcvivlVWwo
просто его легализовали и де-криминализировали...
все просто...
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
Именно поэтому в том, что у тебя жопа не мыта, всегда будет виноват, кто угодно, но не ты.
Он вытащил всю эту шваль весной и заставил проголосовать за клоуна вопреки здравому смыслу и даже инстинкту самосохранения.
Потом он же заставил этих имбицилов почти полгода ликовать и радоваться, что они сделали себя вместе.
Это все Порошенко виноват, а не отсутствие мозгов у 73%.
Ну иди сажай.
Я бы на их месте все соцвыплаты отменил вообще, как класс, а самым упоротым зебилам ставил бы палочки трудодней в табель и кормил баландой вместо денег. И паспорта надо позабирать, шоб сбежать не могли.
Вот тогда можно было бы еще повысить зарплаты зеленым министрам, а депутатам СН выдавать лавандос тысячами долларов официально, а не в конвертах.
За все надо платить. И за предательство Украины весной 2019 все равно придется заплатить сполна кому деньгами, кому кровью, кому жизнью.
Это ж их достижения или не?
а премии этого скота...это те деньги которые заплатил народ Украины в виде налогов в бюджет...
Разницу придурь улавливаешь??