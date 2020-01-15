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 Общество
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Все про:зарплата (1970) Бородянский Владимир (66)

 Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, почему его доход за декабрь почти в 9 раз превышает официальную зарплату.

Об этом Бородянский рассказал "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Премия - это часть совокупного дохода. Заработная плата министра составляет 13 000 гривен. Далее идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется, и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали", - сказал Бородянский.

Он также рассказал о своих средних доходах в течение четырех месяцев работы в правительстве.

"Средняя зарплата - 37 тысяч 500 гривен за все время моего пребывания на позиции. Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тысяч гривен. Выплаты, которые в министерстве происходили, имели две части: первая - это ликвидация Министерства культуры, и людям были выплачены отпускные, накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате", - пояснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Ранее в январе Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. При этом пять заместителей министра и государственный секретарь министерства Ростислав Карандеев получили доходы большие, чем министр - от 139 до 497 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.

Источник: https://censor.net.ua/n3170015
 
 
 Топ комментарии
 
А что тут пояснять? Нужно только посмотреть на эту рожу и все будет понятно.
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Яні на кварталотерапію терміново! І купити новий, правильний телевізор з двома кнопками - Інтер і Г+Г.
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там продолжение истории, говорит "хоть и в штанах говно, но это Порошенко мне насрал". Так что всё норм.
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Розумієте, то такий нарід, що якби Порошенко срав шоколадом, вони б і далі писали про гівно, але тим не менше їли б висране. Вибачте за натуралізм.
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Виноват Порошенко! Зеленский то тут при чём?
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И почему все эти яны такие тупорылые? Право голоса получает черт знает кто.
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В борьбе телевизора с холодильником уже все не так явно.Хотя.Уже есть холодильники с телевизором.Там показывают еду
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Следующая будет Полякова, Кухар и Эктор Хименес. Пока не добьем страну окончательно.
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А что тут пояснять? Нужно только посмотреть на эту рожу и все будет понятно.
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А пенсіонерам коли будуть добавки та премії, хочаб на пів пенсії?!
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Тогда, когда перестанем выбирать сначала мародеров, а потом менять их на клоунов.
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Ну, вы-то как выбрали *****, так он и сидит на вашей шее
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Деньги просто мешками гребут и это в самой бедной стране Европы и во время войны. Но ладно если бы они эти деньги заслужили, но ведь ноль от их работы и государству, и народу, наоборот один ущерб от их реформ и приватизаций, а по сути казнокрадства. Я думаю после смены власти нужно будет содрать с них всё, шо они наполучали, деятели на галерах, бнять.
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ха..., у меня в городке на гос.предприятиях предупредили что с авансом будет задержка - нет денег...
У кого еще так?
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понятно...
значится не только у нас на районе...
и еще людей посакращали у нас много, а оставшимся зарплаты оставили прежние - нищенские..
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У мене зарплата вже трохи нижче середньої по Києву, але з пенсією можна жити Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 9847
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Олексій Гочаренко: Кінець епохи бідності прийшов не для українців, а для чиновників Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения - Цензор.НЕТ 2473

https://www.youtube.com/watch?v=gOcvivlVWwo
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Стоит еще одна единичка? Да какая разница?
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Тобто на зарплату там ніхто і не живе. Існують загадкові схеми, які 13 тисяч зарплати перетворюють у 113 тисяч доходу. І це не корупція, а чесні схеми. Ага! 😏 А чому субсидії урізали? Стипендії зняли?
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это воровство...
просто его легализовали и де-криминализировали...
все просто...
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Ну так ЕН и ЕСВ подняли, кассовые аппараты для ФОП ввели - можно себе позволить.
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а шо вы от еврея хотели.. у него своя математика по зарплате
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главное что б шло финансирование ведомства..а статейки по выплатам мы найдем!!!)))
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Суки. Как издеваются над людьми. И главное не боятся такого дерибана. А наш конституционный защитник молчит. Значит так надо.
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Господи! Дай ума этим "слугам"!! Дай хоть немножко совести им! Если не захотят брать, то дай им в голову дубиной. Да посильнее! Они уже достали своими похождениями по крови, старости и детству, медицине и образованию, по мнению всего народа Украины! Я, наверное, сейчас неправильно выражусь, но я скажу все-же... Кто им давал право - этим 450 человекам - распоряжаться тем, что принадлежит всем украинцам?? Кучка дикарей, пришедших в Раду, даже находиться ТАМ не имеют права! Они безграмотны и бессовестны! У них в голове только ...дство, наркота, виски, рЭстораны, "голи бабы", морЭ бабла, "САНТрапы, Оманы, Куршевели, виллы, яхты, скотство и наглость. Ничего того, что напоминало бы людей, заслуживающих места в Раде!!, у них нет. (Нет, там есть пара-тройка нормальных людей,. которые как-бы случайно затесались в эту банку со скорпионами. И они НИЧЕГО НЕ могут сделать(( Ничего!) Какой ужас! Как можно врать? Как можно воровать? Как можно кататься по миру? Когда в стране разруха и война!! Когда многие обычные люди буквально нищенствуют! Как можно повышать себе, любимым, зарплаты и премии, когда у пенсиореров в этом месяце отобрали по 200-300...гривен. Тупо, без объяснения(( Они сами себе повышают всё, что можно повысить, а люди НЕ МОУТ оплатить газ, свет, отопление!! "Слугам" денег мало? Вы НЕлюди! Вы - СЛЕПЫ! Вы - ГЛУХИ! Вам в Раде делать нечего!! Освободите помещение и уступите его для достойных людей. которые будут И О ЛЮДЯХ думать, не только о себе.
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
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спасибо Порошенко, что привел их к власти
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я не кажу про Карфаген. але своєю бездіяльністю та брехнею він таки це зробив.. або дуже посприяв
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Ви вище писали - "привел". Тепер не міняйте формулювання і відповідайте за свої слова.
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У тебя очень высокое октановое число смеси идиотии и инфантилизма.

Именно поэтому в том, что у тебя жопа не мыта, всегда будет виноват, кто угодно, но не ты.
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Подякуй конкретним зебілам навколо себе. Сподіваюся ти тішишся коли дізнаєшся як їм зараз погано?
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Порошенко - ворог не України, а українців, Зеленський просто відбуває цирковий номер.. 30 років дегенератів при владі..Може досить?
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Продовжуй галасувати, дурнику. А я дам лінк знайомим студентам-ветеринарам, нехай дізнаються як виглядає лоботомований телевізором суб'єкт.
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а шо таке телевізор? я вже й забув.. то тількі старі коти, яким вже скоро дохнути ще його дивляться Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4353
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Продав телевізор, зубожілий? І швендяїш по базарам слухаючи що бабуськи розповідають? То хоч збирай старі газети на смітниках, читай.
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в нас вся країна зубожіла завдяки таким горе діячам як Порошенко
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Якщо ТИ зубожів, то лише тому що ти дурень та лузер. І не соромишся про це кричати. Кричи вже капслоком та болдом.
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Ну дык да ж.
Он вытащил всю эту шваль весной и заставил проголосовать за клоуна вопреки здравому смыслу и даже инстинкту самосохранения.
Потом он же заставил этих имбицилов почти полгода ликовать и радоваться, что они сделали себя вместе.

Это все Порошенко виноват, а не отсутствие мозгов у 73%.
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Порошенко має сидіти довічно а потім горіти в пеклі!!!
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Потому что анонимный инфантильный имбицил накарлякал это на форуме?

Ну иди сажай. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4398
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це не моя прерогатива.. але його мають посадити.. 5 років вкрав у країни.. хиба за це не варто горіти в пеклі?
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і як відповідаєш? мабуть тебе часто питають Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 6184
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жах, що ви зробили хоча б для спорту,можливо українці виграли 50 золотих медалей, побачимо ваші результати на Олімпіаді. Взагалі повинен бути закон дуже простий, не має результатів на напрямку, не має премій. ви просто знущаєтесь з людей.
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А мне это все больше это нравится. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 7018

Я бы на их месте все соцвыплаты отменил вообще, как класс, а самым упоротым зебилам ставил бы палочки трудодней в табель и кормил баландой вместо денег. И паспорта надо позабирать, шоб сбежать не могли. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 9792
Вот тогда можно было бы еще повысить зарплаты зеленым министрам, а депутатам СН выдавать лавандос тысячами долларов официально, а не в конвертах.

За все надо платить. И за предательство Украины весной 2019 все равно придется заплатить сполна кому деньгами, кому кровью, кому жизнью.
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А премии и надбавки за что, за какие результаты
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Как за какие? Полгода уже прошло, а мы все еще не передохли и нас не захватили, не смотря на то, что ******* очень старалась.
Это ж их достижения или не?
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Дело ДАЖЕ не в размере СУММЫ денег, которую он получил... ДОСТАЛО ВРАНЬЕ - для "народа" он получает 13 тыс., реально - 113 тыс.! А врет о доходе - значит СОВЕСТЬ подсказывает, что деньги НЕзаработанные!!!
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ции гроши по сравнению с бонусами кобелька всего лишь слезы антисемита Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4842
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Бонусы они не из собранных налогов выплачиваются...а с тех денег которые выиграны по суду у паРаши...
а премии этого скота...это те деньги которые заплатил народ Украины в виде налогов в бюджет...
Разницу придурь улавливаешь??
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а як же громадяне? ведь цие делается для народа
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Бонусы это малая часть тех денег...остальное в бюджет...
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скоро усе громадяне прям забогатеют с цих грошей
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С такими премиями какие установил себе зеленый скот..это вряд ли...
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Ой допрыгаются эти слуги,ой допрыгаются...и клована оманского тоже скоро сдует на растов... вангую...
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